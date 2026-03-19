Modo KPop Demon Hunters en WhatsApp: los cincos pasos que debes seguir para activarlo

El modo KPop Demon Hunters en WhatsApp es una serie de funciones que se activan de forma manual. (Netflix)

El modo KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop, en español) en WhatsApp consiste en una serie de pasos que permiten personalizar la experiencia dentro de la aplicación móvil.

Entre las opciones, se puede interactuar con Meta AI para generar imágenes inspiradas en la película animada de Sony y Netflix, así como cambiar el tono de las notificaciones por canciones del filme, como Golden o Soda Pop.

Es importante aclarar que estas acciones se realizan de forma manual y no forman parte de las funciones oficiales de WhatsApp.

Meta AI puede responder preguntas y generar imágenes. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Generar fotos de Las guerreras K-pop con Meta AI en WhatsApp

Para generar fotos de Las guerreras K-pop con Meta AI en WhatsApp, solo tienes que abrir la aplicación móvil e ir al ícono del círculo azul con morado. Una vez hayas iniciado un chat con Meta AI puedes usar alguno de estos prompts:

Crea una ilustración de un grupo de chicas inspiradas en Las guerreras K-pop con vestuario futurista.

Dibuja a una bailarina de K-pop en un escenario lleno de luces y colores vibrantes.

Haz una imagen de una guerrera K-pop con peinado extravagante y micrófono en mano.

Genera una foto de un grupo musical femenino de K-pop en actitud de combate, al estilo anime.

Diseña una portada de película animada con las protagonistas de Las guerreras K-pop en poses heroicas.

El modo KPop Demon Hunters en WhatsApp es para los fanáticos más grandes de la película de Netflix y Sony. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Interactuar con Meta AI para consultar información sobre Las guerreras K-pop

Interactuar con Meta AI en WhatsApp permite consultar información detallada sobre Las guerreras K-pop, la película animada de Sony y Netflix.

Al iniciar un chat con el asistente, puedes hacer preguntas sobre la trama, los personajes principales, fechas de estreno, canciones destacadas o curiosidades sobre la producción.

Esta función resulta útil tanto para quienes buscan conocer más sobre la película como para quienes desean compartir información o contenido temático en redes sociales.

Rumi es la protagonistas de esta película y la líder de HUNTR/X. (Netflix)

Personalizar la interacción con Meta AI al estilo de Las guerreras K-pop

Otro paso relevante del modo KPop Demon Hunters en WhatsApp es personalizar la interacción con Meta AI al estilo de los personajes de la película. Para ello, debes elegir un personaje, como Rumi, Mira o Zoey, y pedirle a Meta AI que adopte su personalidad, especificando cómo deseas que te trate.

Por ejemplo, si optas por Rumi, la protagonista, puedes utilizar el siguiente prompt: “Adopta la personalidad de Rumi, personaje animado de la película Las guerreras K-pop. Rumi combina carisma de estrella con profundidad emocional. Es segura, ambiciosa y decidida, cualidades propias de una líder de K-pop. Se muestra con gracia y autoridad, asumiendo el rol de líder responsable y hermana mayor del grupo HUNTR/X”.

Recuerda que esta interacción es exclusivamente recreativa y forma parte de una experiencia lúdica con inteligencia artificial.

Las guerreras K-pop ha conseguido fanáticos en todo el mundo. REUTERS/Angelika Warmuth

Cambiar el fondo de chats en WhatsApp al estilo de Las guerreras K-pop

El proceso para cambiar el fondo de chats en WhatsApp en el modo KPop Demon Hunters es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto generada anteriormente por Meta, ajustar tamaño y brillo. Guardar los cambios.

Cambiar el tono de las notificaciones de WhatsApp

El quinto y último paso para activar el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp es cambiar el tono de las notificaciones. Lo primero que debes hacer es escoger la canción de tu preferencia, puede ser ‘Soda pop’, ‘Golden’ o cualquier otra. Hecho esto, sigue este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado de la canción escogida.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que sean una canción de esta película. (WhatsApp)

Para quién es el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp

El modo KPop Demon Hunters en WhatsApp está dirigido a fanáticos de la película animada, seguidores del K-pop y usuarios creativos que desean personalizar su experiencia en la aplicación.

Permite interactuar con Meta AI inspirándose en los personajes, generando contenido temático y configurando funciones ajustadas a sus preferencias.