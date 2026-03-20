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Steam activa sus ofertas de primavera con grandes descuentos: los 10 juegos más destacados

La promoción estará disponible hasta el 26 de marzo con miles de títulos rebajados en la plataforma

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Steam ofrece miles de descuentos
Steam ofrece miles de descuentos por temporada de primavera. (Foto: Steam)

Steam ha activado sus esperadas ofertas de primavera, una de las campañas de descuentos más relevantes del año para los jugadores de PC. La plataforma de Valve ofrece rebajas significativas en cientos de videojuegos, con precios que alcanzan hasta un 90 % de descuento en algunos casos.

La promoción estará disponible hasta el 26 de marzo de 2026, lo que brinda una ventana limitada para acceder a estos precios reducidos. Entre las ofertas más destacadas se encuentran títulos recientes y de alto perfil que ahora pueden adquirirse a precios considerablemente más bajos.

Juegos como Star Wars Jedi: Survivor y The Crew Motorfest lideran la lista con descuentos del 90 %, quedando en apenas 6,99 dólares. A estos se suman propuestas reconocidas como Resident Evil 3, también con una rebaja del 90 %, lo que lo sitúa en 3,99 dólares.

Algunos juegos de Steam se
Algunos juegos de Steam se encuentran con 90 % de rebaja.

La campaña también incluye títulos más recientes con descuentos más moderados, pero igualmente atractivos. Silent Hill f se ofrece a 39,99 dólares con un 50 % de descuento, mientras que Marvel’s Spider-Man 2 baja a 40,19 dólares, un 33 % menos que su precio habitual. En la misma línea, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater alcanza un 46 % de rebaja, situándose en 37,78 dólares.

Otros títulos populares también forman parte de esta selección. Final Fantasy VII Remake Intergrade se encuentra a 19,99 dólares (50 % de descuento), mientras que EA SPORTS FC 26 baja hasta los 20,99 dólares con un 70 % de reducción. Por su parte, Persona 3 Reload se ofrece a 23,99 dólares (60 % menos), consolidándose como una de las opciones más atractivas para los fans del género RPG.

El listado se completa con Battlefield 6, que se puede adquirir por 41,99 dólares tras un descuento del 40 %. Aunque no alcanza las rebajas más agresivas de otros títulos, su inclusión refleja la amplitud de la campaña, que abarca desde lanzamientos recientes hasta clásicos modernos.

Battlefield 6 podrá ser adquirido
Battlefield 6 podrá ser adquirido hasta con 40 % de descuento en Steam.

Mas allá de estos diez juegos, la promoción de primavera de Steam incluye miles de ofertas adicionales en todos los géneros, desde títulos independientes hasta grandes producciones. Esta diversidad permite que tanto jugadores ocasionales como más experimentados encuentren opciones acordes a sus preferencias y presupuesto.

Las ofertas de temporada de Steam se han consolidado como uno de los momentos más esperados por la comunidad gamer. Estas campañas no solo impulsan las ventas de videojuegos, sino que también ofrecen una oportunidad para que los usuarios amplíen sus bibliotecas digitales a un costo reducido.

En muchos casos, los jugadores aprovechan estas rebajas para adquirir títulos que habían dejado pendientes o que no compraron en su lanzamiento debido a su precio.

Steam ofrece rebaja a sus
Steam ofrece rebaja a sus jugadores como parte de su estrategia para atraer nuevos usuarios. (Europa Press)

El calendario de Steam incluye varias campañas de descuentos a lo largo del año, pero las de primavera destacan por coincidir con un periodo en el que suelen acumularse lanzamientos recientes. Esto permite que algunos juegos relativamente nuevos entren rápidamente en promociones, algo que resulta especialmente atractivo para los consumidores.

Asimismo, este tipo de iniciativas responde a una estrategia más amplia dentro de la industria del videojuego, donde las plataformas digitales buscan mantener el interés de los usuarios y fomentar el consumo continuo. En un mercado cada vez más competitivo, las ofertas se han convertido en una herramienta clave para atraer y retener jugadores.

Con una duración limitada y un catálogo amplio, las ofertas de primavera de Steam se posicionan como una oportunidad clave para ampliar la biblioteca de juegos sin realizar grandes inversiones.

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