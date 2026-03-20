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Google Mensajes se actualiza y adopta una de las funciones más usadas de WhatsApp

El despliegue comenzó en marzo y se activará progresivamente en más dispositivos Android

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(andro4all.com)
(andro4all.com)

Google Mensajes ha comenzado a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real dentro de las conversaciones, al mismo estilo de WhatsApp.

La característica, anunciada a inicios de marzo como parte de las actualizaciones mensuales de Android, ya está llegando progresivamente tanto a usuarios de la versión beta como a quienes utilizan la versión estable de la aplicación.

La nueva herramienta permite enviar la ubicación en vivo directamente desde cualquier chat. Para activarla, el usuario solo debe tocar el ícono “+” dentro de la conversación y seleccionar la opción correspondiente.

Google Mensajes ahora te permite
Google Mensajes ahora te permite enviar tu ubicación en tiempo real.

A partir de ahí, puede definir durante cuánto tiempo desea compartir su posición: desde una hora, durante todo el día o incluso hasta desactivarla manualmente, con un límite máximo cercano a las 24 horas. Esta función se apoya en Google Find Hub, la plataforma de localización de dispositivos de la compañía.

Con esta incorporación, Google Mensajes reduce una brecha importante frente a sus principales competidores. Aplicaciones como WhatsApp o Telegram ofrecen desde hace años la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, convirtiéndola en una herramienta habitual para coordinar encuentros, seguir trayectos o mejorar la seguridad personal.

En ese sentido, la llegada de esta función a la app de Google era vista como una actualización necesaria más que como una innovación. El retraso en su implementación resulta llamativo, especialmente considerando que Google lleva tiempo impulsando el estándar RCS como alternativa moderna a los SMS tradicionales.

Google Mensajes ahora te permite
Google Mensajes ahora te permite enviar tu ubicación en tiempo real hasta por 24 horas.

Este protocolo busca ofrecer una experiencia de mensajería más rica, con funciones avanzadas que compitan directamente con las aplicaciones líderes del mercado. Sin embargo, la ausencia de características básicas como la ubicación en tiempo real evidenciaba una deuda pendiente en términos de funcionalidad.

El despliegue inicial, además, no ha estado exento de pequeños inconvenientes. Algunos usuarios han reportado que el indicador visual que señala la presencia de la nueva función —un punto sobre el ícono “+”— no desaparece después de haber accedido a ella. Aunque se trata de un detalle menor y no afecta el funcionamiento, refleja que la herramienta aún se encuentra en una fase de implementación progresiva.

Más allá de estos ajustes, la actualización representa uno de los cambios más relevantes en Google Mensajes en los últimos años. La aplicación había recibido mejoras previas, como la incorporación de envío de imágenes, stickers y otras funciones multimedia, pero pocas habían tenido un impacto tan directo en la utilidad cotidiana del servicio.

Google Mensajes ha recibido actualizaciones
Google Mensajes ha recibido actualizaciones periódicas, pero no convence a sus usuarios.

El enfoque de Google parece apuntar a fortalecer su ecosistema de mensajería y consolidar a Google Mensajes como una alternativa más completa frente a plataformas consolidadas. La integración con servicios propios, como Find Hub, también refuerza la estrategia de ofrecer soluciones conectadas dentro de su entorno tecnológico.

En términos prácticos, la nueva función puede ser especialmente útil en situaciones donde compartir la ubicación en tiempo real resulta clave, como reuniones, viajes o emergencias. Su incorporación responde a una demanda concreta de los usuarios, que ya consideraban esta opción como un estándar en aplicaciones de mensajería modernas.

A medida que avance el despliegue global, se espera que más usuarios puedan acceder a esta herramienta sin necesidad de versiones beta. También es probable que Google continúe puliendo detalles técnicos y de interfaz para mejorar la experiencia.

La nueva actualización de Google
La nueva actualización de Google Mensajes había sido solicitado por sus usuarios desde hace un tiempo. (Google)

Con esta actualización, Google Mensajes da un paso importante para ponerse al día en un mercado altamente competitivo, donde la velocidad de adopción de nuevas funciones puede marcar la diferencia en la preferencia de los usuarios.

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