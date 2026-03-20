Distracción inevitable: estudio revela que las notificaciones del teléfono capturan nuestra atención durante 7 segundos

El estudio analizó cómo la frecuencia de notificaciones intensifica la distracción durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio reveló que cada vez que recibimos una notificación en el teléfono, nuestra atención se desvía durante siete segundos, afectando la capacidad de concentración y procesamiento de información.

La investigación, disponible en línea y planeada para publicarse en junio en la revista Computers in Human Behavior, analizó el impacto de las notificaciones en la atención de los usuarios y concluyó que la frecuencia y relevancia de los mensajes intensifican la interrupción.

Un grupo de científicos dirigido por Hippolyte Fournier, investigador posdoctoral de la Universidad de Lausana, reunió a 180 estudiantes universitarios que participaron en una prueba de Stroop, utilizada para medir la velocidad de procesamiento y la concentración. Durante la prueba, los participantes debieron identificar el color de la fuente de palabras que aparecían en pantalla, ignorando el significado del texto, mientras recibían notificaciones simuladas.

Los participantes recibieron en promedio 100 notificaciones diarias durante el experimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes se dividieron en tres grupos: el primero creyó que veía notificaciones reales de su propio teléfono; el segundo recibió notificaciones falsas de redes sociales, sabiendo que no eran personales; y el tercero solo observó avisos borrosos, sin poder leer el contenido. En los tres casos, las notificaciones ralentizaron la capacidad de respuesta en aproximadamente siete segundos, pero el efecto fue mayor cuando los mensajes eran percibidos como personales.

Según explicó Fournier a CNET, la interrupción se explica por factores como la prominencia perceptiva de la notificación, el condicionamiento repetido y la posible relevancia social del mensaje. El investigador señaló que la fragmentación de la atención, más que el tiempo total de uso del teléfono, podría ser clave para entender cómo la tecnología digital afecta los procesos cognitivos.

Frecuencia y relevancia: los factores que amplifican la distracción

El experimento demostró que no solo la presencia de notificaciones, sino también su frecuencia y relevancia personal, determinan el grado de distracción. Los participantes recibieron en promedio 100 notificaciones diarias, lo que, sumado a las interrupciones individuales de siete segundos, representa una pérdida significativa de tiempo de atención a lo largo del día.

Especialistas sugieren que limitar las interrupciones mejora la concentración y el bienestar digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fabian Ringeval, coautor del estudio, destacó en una publicación que la vulnerabilidad a la interrupción crece con la cantidad de veces que se revisan los avisos, más allá del tiempo total frente a la pantalla. Anna Lembke, profesora de psiquiatría en Stanford, agregó que el nivel de interacción y la rapidez de respuesta a las notificaciones predicen con mayor precisión el uso problemático del teléfono que el tiempo total de uso.

Los resultados sugieren que la mejora del bienestar digital pasa más por reducir las interrupciones innecesarias que por disminuir el uso general del dispositivo. En situaciones que requieren atención continua, como conducir o estudiar, incluso interrupciones breves pueden aumentar el riesgo de errores y reducir la eficacia.

Recomendaciones para usuarios y plataformas

Ante los hallazgos, los autores del estudio y especialistas en salud mental recomiendan adoptar medidas que minimicen la exposición a notificaciones. Fournier y Ringeval subrayan que, en lugar de enfocarse solo en el tiempo de uso, es más efectivo limitar la frecuencia y relevancia de los avisos para proteger la concentración y el rendimiento cognitivo.

Investigadores detectaron que las notificaciones interrumpen el foco de atención por unos siete segundos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lembke enfatizó la importancia de que las plataformas destinadas a menores silencien las notificaciones por defecto y dificulten su reactivación sin consentimiento parental. Para adultos, la recomendación es desactivar avisos innecesarios y solo mantener aquellos esenciales por motivos de seguridad.

La investigación aporta evidencia sobre cómo la vida digital fragmentada afecta la atención, y plantea la necesidad de repensar la gestión de las notificaciones en smartphones para reducir el impacto en la salud mental y el desempeño diario. La distracción causada por cada notificación puede parecer mínima, pero sus efectos acumulativos son notables en la vida cotidiana.