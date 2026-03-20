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Epic Games regala un simulador de electricista por tiempo limitado: así puedes tenerlo

Electrician Simulator propone al usuario desempeñar el rol de un electricista con el objetivo de convertirse en el profesional más reconocido de la ciudad

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Epic Games regala Electrician Simulator,
Epic Games regala Electrician Simulator, un título donde el usuario interpreta a un electricista. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Epic Games ofrece de manera gratuita Electrician Simulator, un juego en el que los usuarios asumen el papel de un electricista. De acuerdo con la descripción oficial del título, los jugadores podrán aprender los secretos de la profesión y aspirar a convertirse en el mejor profesional de la ciudad.

Para acceder a la descarga sin costo, los usuarios solo deben registrarse en la plataforma de Epic Games y añadir el juego a su biblioteca durante el período de la promoción.

De qué trata Electrician Simulator

En Electrician Simulator, el jugador asume el rol de un electricista profesional que debe enfrentarse a los retos cotidianos de la profesión.

En Electrician Simulator, el jugador
En Electrician Simulator, el jugador encarna a un profesional eléctrico que resuelve desafíos propios de la ocupación. (Epic Games Store)

El objetivo principal es aprender los fundamentos de las reparaciones eléctricas y avanzar hasta convertirse en el especialista más destacado de la ciudad.

A lo largo del juego, los usuarios realizan tareas técnicas como instalar enchufes, cambiar bombillas, reparar aparatos eléctricos, arreglar clavijas y lámparas, y colocar cables.

Para cumplir cada encargo, es necesario utilizar la tienda en línea del simulador, donde se pueden adquirir piezas y herramientas específicas para cada reparación.

El juego destaca por su enfoque realista, ya que exige revisar minuciosamente el trabajo antes de entregarlo al cliente y contar siempre con el equipo adecuado, ya que un error puede afectar el resultado final.

Para descargar el juego sin
Para descargar el juego sin pagar, basta con registrarse en Epic Games y añadirlo a la biblioteca durante la oferta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electrician Simulator también incorpora una trama en la que los jugadores interactúan con diferentes clientes, escuchan sus necesidades y resuelven problemas eléctricos en diversos escenarios.

Además de atender pedidos estándar, existe la posibilidad de trabajar en el propio taller dentro del garaje, donde se reciben electrodomésticos dañados para desmontar, diagnosticar y reparar.

La variedad de misiones es un aspecto clave del juego: la bandeja de entrada se actualiza de forma constante con nuevos desafíos, desde pequeñas reparaciones domésticas hasta instalaciones eléctricas complejas.

Las recompensas obtenidas permiten mejorar
Las recompensas obtenidas permiten mejorar y equipar el hogar virtual del personaje, adaptándolo a las preferencias del jugador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada encargo exige atención al detalle y profesionalismo, ya que la satisfacción de los clientes y la reputación del jugador dependen de la calidad del trabajo realizado.

Por último, el simulador permite personalizar la casa y el garaje del protagonista. Los fondos obtenidos con cada pedido pueden invertirse en mejoras y en la instalación de equipos eléctricos dentro del propio hogar virtual, ofreciendo un espacio de trabajo adaptado a las necesidades del usuario.

Cómo descargar gratis Electrician Simulator en Epic Games

El paso a paso para descargar gratis Electrician Simulator en Epic Games es:

  1. Ingresa al sitio web oficial de Epic Games o abre la aplicación de Epic Games en tu computadora.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, regístrate de forma gratuita.
  3. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar Electrician Simulator.
  4. Haz clic en el juego y selecciona el botón ‘Obtener’.
  5. Confirma la compra (no se te cobrará nada si la promoción es gratuita).
  6. Una vez añadido a tu biblioteca, ve a la sección ‘Biblioteca’ y selecciona Electrician Simulator para iniciar la descarga e instalación.
El simulador incluye tareas como
El simulador incluye tareas como instalar enchufes, cambiar bombillas, reparar dispositivos eléctricos, arreglar clavijas y tender cables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos se encuentran gratuitos en Epic Games

Otros juegos gratuitos en Epic Games son:

  • Spider Tanks: Cores of Chaos
  • We Were Here
  • XOCIETY
  • Shadows of Satoshi - Combat Showcase
  • Cardinal Fall
  • Dremica
  • Byte Wars
  • Morimens
  • Where Winds Meet
  • ChronosWorlds
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Arknights: Endfield
  • Bagarre
  • Lokko
  • Gem Fighter
  • Mokens League: Champs
  • Wand
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Defend The King
  • Trenches
En Epic Games existen cientos
En Epic Games existen cientos de títulos gratuitos disponibles para los usuarios. (Foto: Epic Games)
  • Retired Steel
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Vanished Puzzle Quest
  • Netherak Demons
  • Sunderfolk
  • Reconstruction of the church in Olszówka
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League
  • Deal With The Devil Chapter:2 - From Tuonela to Hell
  • BloodLoop
  • QUBIT
  • BrightGunner
  • Shadowverse: Worlds Beyond

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