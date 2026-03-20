20 años del primer tweet: la historia detrás del mensaje de Jack Dorsey que se vendió como un NFT millonario

El origen de una plataforma que nació en Odeo y terminó convirtiéndose en referencia mundial para la información instantánea

Hace veinte años se publicó el primer mensaje en la red social conocida entonces como Twitter, actualmente llamada X. El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, cofundador de la plataforma, escribió: “just setting up my twttr”. Esta frase, que en español significa “configurando mi twttr”, marcó el inicio de la historia del sitio.

La publicación original de Dorsey fue vendida en 2021 como un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés), un tipo de activo digital único que no puede ser reemplazado por otro de su clase y no se desgasta con el uso, según la definición de bienes no fungibles. La subasta en línea alcanzó ofertas de hasta USD 2,5 millones, recoge BBC.

El NFT funciona como un certificado digital exclusivo que acredita la propiedad de un contenido en línea, ya sea una imagen, un video u otra forma de publicación. Sin embargo, el mensaje original de Dorsey sigue disponible para el público en la plataforma, independientemente de quién haya adquirido el NFT.

Captura de pantalla del histórico primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, publicado el 21 de marzo de 2006, que reza "just setting up my twttr". ((X: jack))

Quién es Jack Dorsey

Jack Dorsey es un empresario y programador estadounidense, reconocido por ser cofundador de Twitter y de la empresa de pagos digitales Block, Inc.(anteriormente conocida como Square).

Nacido en San Luis, Misuri, en 1976, Dorsey desempeñó el cargo de director ejecutivo de Twitter en dos periodos distintos y fue una de las figuras clave en el desarrollo de la red social desde su lanzamiento en 2006.

Fue noticia recientemente tras despedir a 4.000 empleados en el marco de una reestructuración impulsada por la inteligencia artificial. Dorsey afirmó que “la IA no reduce el trabajo. Lo transforma, lo acelera y, en los casos más honestos, lo reemplaza”, subrayando el impacto de esta tecnología en el ámbito laboral.

FILE PHOTO: Twitter CEO Jack Dorsey testifies during a remote video hearing held by subcommittees of the U.S. House of Representatives Energy and Commerce Committee on "Social Media's Role in Promoting Extremism and Misinformation" in Washington, U.S., March 25, 2021. U.S. House of Representatives Energy and Commerce Committee/Handout via Reuters/File Photo

El anuncio coincidió con un aumento del 23% en las acciones de Block durante las operaciones posteriores al cierre del mercado, reflejando el respaldo de los inversores a la decisión.

Los 4.000 empleados afectados recibieron una notificación formal de despido, mientras la compañía ajusta su estructura para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Cómo fue la venta de Twitter

La venta de Twitter se concretó en octubre de 2022, cuando el empresario estadounidense Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, adquirió la red social por USD 44.000 millones.

La operación puso fin a meses de negociaciones y controversias públicas entre Musk y la directiva de Twitter, que incluyeron amenazas de cancelar el acuerdo y disputas legales.

FILE PHOTO: Twitter logo and a photo of Elon Musk are displayed through magnifier in this illustration taken October 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Musk asumió el control total de la plataforma y, tras la adquisición, realizó cambios estructurales significativos, incluyendo el despido de altos ejecutivos y una reestructuración profunda del personal y las políticas de la empresa.

La compra de Twitter por parte de Musk marcó un giro relevante en la historia de la red social, tanto por el monto de la operación como por el impacto de las nuevas directrices adoptadas bajo su gestión.

Cambios tras la adquisición

Musk implementó modificaciones en el modelo de negocio y en las normas de moderación de contenidos.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The new logo of Twitter is seen in this illustration taken, July 24, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las medidas más destacadas, se encuentra el impulso de un sistema de suscripciones pagas y la revisión de las reglas sobre libertad de expresión, lo que generó reacciones encontradas entre usuarios, anunciantes y organismos reguladores.

La incorporación de Grok, un asistente basado en inteligencia artificial, representó un punto de inflexión en la red social.

Los usuarios con suscripción ahora pueden realizar consultas directamente a la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk desde cualquier publicación en X. Por ejemplo, es posible escribir “@grok cuál es el contexto de este hecho” y obtener una respuesta inmediata de la IA.

En etapas anteriores, esta funcionalidad de Grok era gratuita y accesible para todos los usuarios, pero actualmente se limita a quienes cuentan con una suscripción activa.