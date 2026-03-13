Cambio en X: la función Preguntar a Grok ahora es exclusiva de usuarios con suscripción premium

Ahora, la función Preguntar a Grok (Ask Grok, en inglés) de X, la red social antes conocida como Twitter, es exclusiva para usuarios con suscripción Premium o Premium+.
Esta herramienta permite formular consultas directamente a la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk desde cualquier publicación en X. Por ejemplo, un usuario puede escribir “@grok cuál es el contexto de este hecho” y recibir una respuesta inmediata de la IA.
Los usuarios del plan gratuito todavía pueden acceder a Grok a través de la pestaña dedicada en X o mediante la página y aplicación móvil grok.com, aunque con funcionalidades limitadas respecto a los suscriptores de pago.
Cómo acceder a Preguntar a Grok o Ask Grok de X
La función Preguntar a Grok (Ask Grok, en inglés) de X, la plataforma antes conocida como Twitter, está disponible de forma exclusiva para quienes cuentan con una suscripción Premium o Premium+.
Para acceder es necesario contratar uno de los planes de suscripción que ofrece X. Los precios varían según la modalidad elegida y el canal de contratación: el plan Básico comienza en USD 3 por mes o USD 32 al año en la web (o el equivalente local), mientras que el plan Premium tiene un costo inicial de USD 8 mensuales o USD 84 anuales.
La opción Premium+ eleva el acceso a USD 40 por mes o USD 395 al año. Las suscripciones pueden pagarse tanto en la web como en las aplicaciones de iOS y Android.
Los usuarios gratuitos mantienen acceso a Grok a través de la pestaña dedicada en X o mediante la web y la app móvil, aunque con funcionalidades restringidas en comparación con los planes de pago.
Qué otras funciones incluye Grok en X
Grok en X ofrece múltiples funciones avanzadas diseñadas para interactuar y asistir a los usuarios de manera dinámica.
Puedes chatear con Grok de forma normal y preguntarle lo que quieras: desde dudas serias hasta cuestiones absurdas o polémicas. Grok tiene un toque sarcástico.
Con la función Grok Imagine/Aurora, puedes generar imágenes a partir de descripciones, incluyendo estilos creativos, personajes famosos o ideas inusuales.
Además, es posible crear videos cortos utilizando varias imágenes de referencia para lograr personajes y escenas consistentes.
Grok también permite analizar publicaciones de X en tiempo real: puede resumir hilos, explicar publicaciones virales, detectar tendencias o buscar el contexto de lo que ocurre en la red social en ese momento.
Si deseas una respuesta directa en los comentarios, solo tienes que escribir “@grok + tu pregunta” en cualquier publicación y Grok responderá explicando el contenido, meme, imagen o video correspondiente.
Otra función destacada es la capacidad de subir y analizar imágenes, PDFs o videos directamente en el chat, donde Grok puede describirlos, resumirlos, traducir textos, explicar memes o extraer conclusiones relevantes. El modo voz permite interactuar con Grok hablándole en la app de X, y la IA responde también por voz.
Grok facilita la redacción para X, ayudando a crear tweets ingeniosos, hilos completos, respuestas creativas, subtítulos y captions virales.
Además, tiene acceso a búsqueda en tiempo real, lo que le permite responder sobre publicaciones públicas, noticias de última hora y tendencias directamente desde la plataforma y la web.
Entre otras funciones adicionales, Grok puede resolver problemas de matemáticas, física y programación (incluyendo generación y explicación de código), hacer brainstorming de ideas para negocios o regalos, traducir y resumir textos largos, explicar conceptos complejos con humor e incluso jugar a roles, adivinanzas y chistes.
El modo “rebelde” permite que Grok responda preguntas “spicy” o políticamente incorrectas que otras IA suelen evitar.
Grok ha enfrentado cuestionamientos luego de que autoridades regulatorias de Europa, India, Malasia y otros países abrieran investigaciones contra X, la red social de Elon Musk.
Las pesquisas se originaron tras detectarse que el chatbot de inteligencia artificial había sido empleado para generar y difundir imágenes de mujeres desnudas y, en situaciones más graves, de menores de edad.