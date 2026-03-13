Cambio en X: la función Preguntar a Grok ahora es exclusiva de usuarios con suscripción premium

La función Pregúntale a Grok de X, antes Twitter, solo está disponible para usuarios con suscripción Premium o Premium+. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora, la función Preguntar a Grok (Ask Grok, en inglés) de X, la red social antes conocida como Twitter, es exclusiva para usuarios con suscripción Premium o Premium+.

Esta herramienta permite formular consultas directamente a la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk desde cualquier publicación en X. Por ejemplo, un usuario puede escribir “@grok cuál es el contexto de este hecho” y recibir una respuesta inmediata de la IA.

Los usuarios del plan gratuito todavía pueden acceder a Grok a través de la pestaña dedicada en X o mediante la página y aplicación móvil grok.com, aunque con funcionalidades limitadas respecto a los suscriptores de pago.

Esta opción permite consultar a la inteligencia artificial de Elon Musk desde cualquier publicación en la plataforma. (X: grok)

Cómo acceder a Preguntar a Grok o Ask Grok de X

La función Preguntar a Grok (Ask Grok, en inglés) de X, la plataforma antes conocida como Twitter, está disponible de forma exclusiva para quienes cuentan con una suscripción Premium o Premium+.

Para acceder es necesario contratar uno de los planes de suscripción que ofrece X. Los precios varían según la modalidad elegida y el canal de contratación: el plan Básico comienza en USD 3 por mes o USD 32 al año en la web (o el equivalente local), mientras que el plan Premium tiene un costo inicial de USD 8 mensuales o USD 84 anuales.

Quienes usan X de forma gratuita pueden acceder a Grok únicamente mediante la pestaña específica, la web o la aplicación móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La opción Premium+ eleva el acceso a USD 40 por mes o USD 395 al año. Las suscripciones pueden pagarse tanto en la web como en las aplicaciones de iOS y Android.

Los usuarios gratuitos mantienen acceso a Grok a través de la pestaña dedicada en X o mediante la web y la app móvil, aunque con funcionalidades restringidas en comparación con los planes de pago.

Qué otras funciones incluye Grok en X

Grok en X ofrece múltiples funciones avanzadas diseñadas para interactuar y asistir a los usuarios de manera dinámica.

Puedes chatear con Grok de forma normal y preguntarle lo que quieras: desde dudas serias hasta cuestiones absurdas o polémicas. Grok tiene un toque sarcástico.

Grok en X integra funciones avanzadas para interactuar con los usuarios y brindar asistencia personalizada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con la función Grok Imagine/Aurora, puedes generar imágenes a partir de descripciones, incluyendo estilos creativos, personajes famosos o ideas inusuales.

Además, es posible crear videos cortos utilizando varias imágenes de referencia para lograr personajes y escenas consistentes.

Grok también permite analizar publicaciones de X en tiempo real: puede resumir hilos, explicar publicaciones virales, detectar tendencias o buscar el contexto de lo que ocurre en la red social en ese momento.

Si deseas una respuesta directa en los comentarios, solo tienes que escribir “@grok + tu pregunta” en cualquier publicación y Grok responderá explicando el contenido, meme, imagen o video correspondiente.

Grok puede analizar publicaciones en tiempo real, resumir hilos, explicar mensajes virales, identificar tendencias y aportar contexto sobre eventos en la red social.

Otra función destacada es la capacidad de subir y analizar imágenes, PDFs o videos directamente en el chat, donde Grok puede describirlos, resumirlos, traducir textos, explicar memes o extraer conclusiones relevantes. El modo voz permite interactuar con Grok hablándole en la app de X, y la IA responde también por voz.

Grok facilita la redacción para X, ayudando a crear tweets ingeniosos, hilos completos, respuestas creativas, subtítulos y captions virales.

Además, tiene acceso a búsqueda en tiempo real, lo que le permite responder sobre publicaciones públicas, noticias de última hora y tendencias directamente desde la plataforma y la web.

La herramienta ha sido objeto de investigaciones por parte de autoridades regulatorias de Europa, India, Malasia y otros países tras cuestionamientos sobre el funcionamiento de X. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

Entre otras funciones adicionales, Grok puede resolver problemas de matemáticas, física y programación (incluyendo generación y explicación de código), hacer brainstorming de ideas para negocios o regalos, traducir y resumir textos largos, explicar conceptos complejos con humor e incluso jugar a roles, adivinanzas y chistes.

El modo “rebelde” permite que Grok responda preguntas “spicy” o políticamente incorrectas que otras IA suelen evitar.

Grok ha enfrentado cuestionamientos luego de que autoridades regulatorias de Europa, India, Malasia y otros países abrieran investigaciones contra X, la red social de Elon Musk.

Las pesquisas se originaron tras detectarse que el chatbot de inteligencia artificial había sido empleado para generar y difundir imágenes de mujeres desnudas y, en situaciones más graves, de menores de edad.