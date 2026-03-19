La IA conversacional llega a Photoshop: así funcionará el nuevo asistente para editar imágenes

Adobe integró funciones generativas que agilizan la edición de imágenes en pocos pasos. (Adobe)

Adobe anunció el lanzamiento en versión beta del Asistente de IA de Photoshop, que busca transformar la experiencia de edición de imágenes tanto en la web como en dispositivos móviles. La compañía ofrecerá nuevas funciones generativas que buscan facilitar la creación y edición de imágenes a usuarios de todos los niveles.

Un asistente conversacional al servicio de la creatividad

El nuevo Asistente de IA de Photoshop permitirá que los usuarios puedan ejecutar acciones complejas a través de comandos de texto o voz, eliminando barreras técnicas tradicionales. La herramienta ofrece la posibilidad de eliminar objetos o personas de una imagen, modificar fondos, ajustar la iluminación o cambiar el color de elementos específicos.

Asimismo, será posible solicitar al asistente tareas como añadir un efecto de brillo suave, recortar en formatos específicos o transformar un fondo para lograr una apariencia completamente diferente.

Adobe incorporó también la función AI Markup, que permite a los usuarios dibujar directamente sobre la imagen y delimitar áreas donde desean aplicar cambios. Esta prestación busca aportar precisión y control, ya que los usuarios pueden indicar exactamente dónde insertar nuevos elementos o modificar los ya existentes.

Firefly, la plataforma de IA de Adobe, incorpora relleno y eliminación generativa a nivel global. (Adobe)

El sistema, según lo detallado por la compañía, ejecuta los cambios automáticamente o proporciona guías paso a paso para quienes buscan comprender el proceso de edición.

“La idea es reducir fricciones en el proceso creativo y permitir que los usuarios interactúen con el software de una forma más natural”, explicaron portavoces de Adobe durante el evento. El objetivo es que tanto profesionales como principiantes se beneficien de una experiencia más intuitiva.

Funciones generativas y edición avanzada en Firefly

Junto con el lanzamiento del asistente conversacional, Adobe anunció la ampliación de funciones en Firefly, su plataforma de creación basada en inteligencia artificial. La compañía introdujo nuevas herramientas generativas que amplían las posibilidades de edición a partir de instrucciones escritas.

Entre las novedades, destaca el relleno generativo, que permite añadir o sustituir elementos en una imagen considerando el contexto visual. También sobresale la eliminación generativa, que facilita la remoción de objetos no deseados, y la ampliación generativa, capaz de adaptar imágenes a distintos formatos y proporciones sin necesidad de recortes convencionales.

Usuarios de Photoshop podrán acceder a la beta del asistente en aplicaciones móviles y web. (Adobe)

Otra función anunciada es el aumento de escala generativa, que mejora la resolución y el tamaño de las imágenes.

Además, el editor de Firefly incorpora la compatibilidad con más de 25 modelos de inteligencia artificial, incluidos los desarrollados por Adobe para un uso comercial seguro y tecnologías de terceros como Google, OpenAI, Runway y Black Forest Labs.

Esta apertura permite que los usuarios puedan acceder a herramientas variadas y seleccionar el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades.

Acceso beta, modelos de uso y disponibilidad

El Asistente de IA de Photoshop estará disponible desde hoy en versión beta pública para todos los usuarios, tanto en la web como en aplicaciones móviles. Quienes tengan una suscripción paga a Photoshop podrán generar imágenes ilimitadas a través del asistente hasta el 9 de abril, mientras que los usuarios gratuitos contarán con 20 generaciones iniciales.

Las nuevas herramientas permiten ajustar iluminación y colores sin conocimientos técnicos avanzados. (Adobe)

En el caso de Firefly, la compañía mantiene la política de generaciones ilimitadas para suscriptores, con el objetivo de fomentar el uso de las nuevas capacidades generativas. Las recientes funciones ya se implementaron a nivel global, lo que permite a los usuarios experimentar de inmediato con las herramientas más avanzadas de edición por inteligencia artificial.

La apuesta de Adobe por integrar asistentes conversacionales y funciones generativas en sus plataformas responde a una demanda creciente de herramientas capaces de simplificar y potenciar el trabajo creativo. La empresa busca posicionarse como referencia en la industria, combinando tecnología de vanguardia con una experiencia de usuario accesible y eficiente.