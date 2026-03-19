Internet satelital sin costos de equipo: así funciona Starlink en España

Starlink es el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX. (Starlink)

Starlink en España permite acceder a internet satelital sin pago adelantado por el equipo, lo que elimina los costos iniciales y facilita la contratación del servicio. La suscripción está disponible desde 29 euros al mes.

Este servicio de Elon Musk consiste en ofrecer internet satelital de alta velocidad mediante una red de satélites en órbita baja, lo que permite conectividad incluso en zonas rurales o de difícil acceso donde otros proveedores no llegan.

Para instalarlo en casa es necesario contar con una antena receptora y un router Starlink, que permiten recibir la señal satelital y distribuir internet en el hogar. En el caso de España, el equipo se envía sin coste inicial y solo se requiere una suscripción activa.

Starlink de Elon Musl utiliza una red de satélites en órbita baja para ofrecer conexión de alta velocidad. REUTERS/Nacho Doce/File Photo/File Photo

Qué planes tiene Starlink en España

Starlink ofrece en España dos tipos de planes adaptados a diferentes necesidades: personal y empresas, cada uno con opciones específicas.

En la modalidad personal, se encuentran los planes Residencial e Itinerante. El plan Residencial está pensado para hogares, con instalación rápida, datos ilimitados y alta disponibilidad.

El plan Itinerante está dirigido a usuarios que requieren conexión en movimiento, como nómadas digitales o quienes viajan en autocaravana, permitiendo el uso en más de 150 países y pausa flexible del servicio.

En España, Starlink ofrece planes residenciales e itinerantes, además de opciones para empresas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para empresas, Starlink ofrece el plan Prioridad Local, ideal para ubicaciones fijas o móviles en tierra. Este plan garantiza prioridad de red, conexión estable en movimiento y en posición fija, uso regional y acceso a IP pública y panel de gestión.

Cómo funciona Starlink

Starlink de Elon Musk funciona mediante una red de satélites en órbita baja que transmiten señal de internet directamente a una antena receptora instalada en el domicilio o empresa del usuario.

Esta antena capta la señal satelital y la envía a un router, que distribuye la conexión wifi dentro del hogar o la oficina.

A diferencia del internet tradicional, que depende de cables o infraestructura terrestre, Starlink permite acceder a internet de alta velocidad en prácticamente cualquier lugar, incluso en zonas rurales o remotas donde otros servicios no llegan.

La tecnología de Starlink facilita el acceso a internet estable y rápido en lugares donde otras alternativas no existen. (Starlink)

La instalación es sencilla y no requiere conocimientos técnicos avanzados: el usuario solo necesita ubicar la antena en un lugar despejado y conectar el router para empezar a navegar.

La red de satélites se comunica constantemente con estaciones terrestres y ajusta automáticamente la señal para garantizar una conexión estable y rápida, con cobertura global.

Qué tiene que ver SpaceX con Starlink

SpaceX es la empresa creadora y operadora de Starlink. Fundada por Elon Musk, SpaceX desarrolla y lanza los satélites que forman la red de Starlink, y gestiona toda la infraestructura tecnológica del servicio.

Gracias a la capacidad de SpaceX para fabricar y poner en órbita miles de satélites, Starlink puede ofrecer internet de alta velocidad en prácticamente cualquier lugar del mundo.

SpaceX lanza y opera todos los satélites de la red Starlink, asegurando su expansión global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En qué se diferencia Starlink del internet de fibra óptica

Starlink se diferencia del internet de fibra óptica principalmente en la tecnología y el alcance de su servicio.

Mientras la fibra óptica utiliza cables subterráneos para transmitir datos a alta velocidad, lo que requiere infraestructura física y suele estar disponible solo en zonas urbanas o poblaciones grandes, Starlink emplea una red de satélites en órbita baja que envía la señal directamente a una antena receptora en el domicilio del usuario.

Esto permite que Starlink ofrezca conexión de alta velocidad en áreas rurales, remotas o donde la fibra óptica no llega, sin depender de cables ni obras civiles.

Sin embargo, la fibra óptica suele ofrecer una latencia menor y velocidades más estables en condiciones ideales, mientras que Starlink puede verse afectado por factores como las condiciones climáticas o la ubicación de la antena.