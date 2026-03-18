SpaceX supera los 10 mil satélites de Starlink: qué implica alcanzar esta cifra para todos nosotros

SpaceX supera los 10.000 satélites Starlink en órbita, marcando un récord en la industria espacial global. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

SpaceX superó los 10.000 satélites Starlink en órbita, después de una década en la que un logro de este tipo está lejos del imaginario científico. Hoy, esta cifra alcanzada por la empresa de Elon Musk, permite que esta tecnología ofrezca diferentes opciones para la conexión terrestre.

Cómo llegó SpaceX al récord de los 10.000 satélites Starlink

El hito de los 10.000 satélites activos fue alcanzado tras una serie de lanzamientos coordinados. En la jornada del martes 17 de marzo, SpaceX llevó a cabo dos misiones Falcon 9: la primera desde la Base Espacial de Vandenberg en California, con 25 satélites a bordo, y la segunda desde Cabo Cañaveral, Florida, añadiendo otros 29 aparatos.

Con estos lanzamientos, la constelación Starlink alcanzó los 10.049 satélites, de los cuales casi la totalidad se encontraba operativa, según el seguimiento de Jonathan McDowell, astrofísico y experto en lanzamientos espaciales.

El Falcon 9 protagonista del primer vuelo de ese día, identificado como Booster 1088, realizó su decimocuarta misión, aterrizando con éxito en la plataforma marítima “Of Course I Still Love You” en el océano Pacífico. Por su parte, el segundo lanzamiento fue el número 34 del año para SpaceX y el número 378 en la historia de los lanzamientos de Starlink.

La constelación Starlink representa casi dos tercios de todos los satélites activos en órbita terrestre, según expertos. (Foto: Starlink)

Estos lanzamientos ratifican una tendencia de crecimiento sin precedentes. Desde mayo de 2019, cuando la compañía envió la primera tanda de satélites Starlink, la cantidad de estos artefactos en órbita ha crecido a un ritmo acelerado.

No todos los satélites lanzados permanecen operativos: más de 1.500 han reingresado a la atmósfera y se han destruido, ya sea por obsolescencia programada o por fallos. Sin embargo, el número de unidades funcionales sigue aumentando mes a mes.

Qué significa alcanzar los 10.000 satélites en órbita

La magnitud de este logro va mucho más allá de la cifra. Starlink representa aproximadamente dos tercios de todos los satélites actualmente activos en órbita, una proporción que ilustra el peso de SpaceX en el sector. Durante décadas, el número total de satélites operativos apenas rozaba unos pocos cientos y, recién en los últimos años, el conteo global superó los varios miles.

El cambio es de escala y también de paradigma. La constelación Starlink no solo se ha convertido en un despliegue logístico y tecnológico sin igual, sino que ha transformado la relación de la humanidad con el espacio cercano.

El crecimiento acelerado desde 2019 posiciona a Starlink como la red satelital de banda ancha más grande del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación de tantos satélites obliga a SpaceX a implementar sistemas automatizados de gestión y prevención de colisiones. Por ejemplo, en 2025, la constelación realizó cerca de 300.000 maniobras de evasión de colisiones, lo que equivale a unas 40 maniobras por satélite en un año. Esta cifra contrasta con la situación previa a Starlink, cuando un satélite típico necesitaba ejecutar solo unas pocas maniobras similares cada año.

Hasta la fecha, no se han registrado colisiones entre satélites Starlink, pero el riesgo potencial aumenta a medida que se suman nuevas constelaciones de otras empresas y países.

Los incidentes menores han ocurrido, como la caída de fragmentos en zonas agrícolas tras la reentrada controlada de satélites o la explosión de una unidad en órbita, cuyos restos fueron identificados y las causas corregidas en diseños posteriores.

Para qué se utilizan los satélites Starlink

La misión principal de Starlink es ofrecer servicio de Internet de banda ancha de baja latencia en todo el mundo. El sistema está especialmente orientado a zonas remotas o rurales donde la infraestructura tradicional de telecomunicaciones es inexistente o deficiente. Según datos de SpaceX, el número de usuarios activos ya supera los 10 millones en 160 países, territorios y mercados.

El control de Starlink otorga a Elon Musk y SpaceX una influencia geopolítica única al habilitar o restringir servicios a regiones enteras. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usos de Starlink son variados. Desde comunidades rurales en América o África hasta escenarios de conflicto como Ucrania, el servicio ha permitido acceso a la red global en condiciones donde otras alternativas resultan inviables. También ha sido adoptado por tribus amazónicas en regiones aisladas y en operaciones logísticas de emergencia.

Este alcance otorga a SpaceX y a su director ejecutivo, Elon Musk, una capacidad de influencia geopolítica sin precedentes, ya que la empresa puede habilitar o restringir el servicio en regiones completas según sus propios criterios.