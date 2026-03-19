Cuáles son los mejores regalos para dar en el Día del Hombre, según la IA

Se puede elegir entre una gran variedad de artículos o experiencias que se ajustan a la identidad del receptor del obsequio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Hombre se ha convertido en una ocasión especial para reconocer a quienes forman parte de la vida cotidiana como pareja, amigos o familiares. En este contexto, la búsqueda del obsequio adecuado adquiere relevancia, porque representa una oportunidad para expresar aprecio.

La variedad de alternativas disponibles puede dificultar la elección. Por este motivo, se consultó a Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI, dos sistemas de inteligencia artificial, sobre cuáles son los mejores regalos para esta fecha.

Qué regalos clásicos pueden sorprender en este día

ChatGPT sugiere que existen obsequios que se mantienen vigentes por su combinación de estilo y utilidad. Perfumes, relojes y billeteras encabezan la lista de alternativas tradicionales que, según la plataforma, “se adaptan a cualquier edad” y “transmiten una intención de cuidado y buen gusto”.

Opciones clásicas como Perfumes siguen siendo elecciones populares por su elegancia y practicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos artículos destacan por su versatilidad y por el mensaje de aprecio que comunican, sin importar el perfil del destinatario. Además, la elección de un regalo clásico suele facilitar el proceso, porque estos productos suelen encontrarse en una amplia variedad de diseños y rangos de precio.

ChatGPT considera que optar por este tipo de presentes ayuda a evitar errores, pues “son detalles elegantes y útiles”, lo que convierte a las opciones tradicionales en una apuesta segura para quienes buscan no fallar en la elección.

Por qué hay que fijarse en el cuidado personal al momento de la elección

En los últimos años, tanto ChatGPT como Gemini identifican el auge de los productos para el cuidado personal. La plataforma de OpenAI destaca la popularidad creciente de kits de afeitado, productos para la barba y sets de fragancias.

Los kits de grooming y productos especializados para barba y piel ganan terreno como obsequios valorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos regalos transmiten un mensaje de bienestar y atención personal”, indica la IA, subrayando que resultan muy atractivos para quienes valoran la imagen y el autocuidado.

Gemini de Google amplía la perspectiva al sugerir un kit de grooming de alta gama, que incluya recortadora multifunción y productos dermatológicos. Para la IA de Google, la clave está en buscar opciones que vayan más allá de lo básico, como “una recortadora con cuchillas autoafilables y una loción facial de una línea especializada”.

Cuáles son los regalos tecnológicos más sugeridos por las IA

La tecnología ocupa un lugar destacado entre las sugerencias de ambas plataformas. Gemini sugiere regalar auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, sobre todo para quienes trabajan en espacios ruidosos, viajan con frecuencia o disfrutan de la música en alta calidad.

smartwatches y otros dispositivos inteligentes destacan entre las preferencias tecnológicas actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra opción que ambas plataformas consideran relevante son los smartwatches o pulseras de actividad. Gemini destaca que estos accesorios “monitorean el nivel de estrés, la calidad del sueño y el rendimiento físico”, facilitando la gestión de notificaciones sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Por qué es útil optar por regalos personalizados

ChatGPT resalta el valor de los obsequios personalizados como una opción capaz de fortalecer el vínculo emocional. Una carta escrita a mano, una caja sorpresa o un objeto grabado con el nombre o una fecha especial adquieren un significado que trasciende el aspecto material.

Asimismo, los regalos originales aparecen como una opción atractiva para quienes buscan sorprender. ChatGPT menciona kits de herramientas, artículos de aventura o accesorios como pulseras y collares, ideales para personas con gustos creativos o específicos.

Qué tipo de obsequios relacionados con experiencias se pueden dar

Una actividad al aire libre o enfocado con los gustos puede generar mucho impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sugerencia de adaptar el regalo a los hobbies o intereses personales aparece en ambas plataformas. ChatGPT sugiere enfocarse en lo que realmente disfruta la persona, como deportes, tecnología, videojuegos o viajes, para que el obsequio tenga mayor significado.

Gemini señala la posibilidad de regalar experiencias, como catas de café, suscripciones a clubes de vino o entradas para eventos deportivos. “A veces, el mejor regalo no es un objeto”, sostiene la IA de Google.

La inteligencia artificial agrega que las actividades compartidas o de disfrute individual crean recuerdos más valiosos que los bienes materiales. Esta tendencia refleja una preferencia creciente por vivir momentos, en lugar de acumular objetos.