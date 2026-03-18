La IA falla en horarios y precios: el 60 % de los viajeros apuesta por la organización tradicional

La planificación tradicional se mantiene como la opción preferida para quienes buscan precisión y fiabilidad en sus experiencias viajeras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio realizado por Civitatis revela que, a pesar del avance de la inteligencia artificial en la organización de viajes, la mayoría de los usuarios sigue prefiriendo la validación y curación humana.

Según la encuesta, el 60 % de los viajeros prioriza la planificación personal y la información contrastada sobre las sugerencias algorítmicas, especialmente por los errores detectados en datos dinámicos como horarios, precios y disponibilidad.

Preferencias de los usuarios: IA frente a planificación tradicional

Los datos de la plataforma ponen en evidencia una tendencia clara entre viajeros experimentados, muchos de los cuales realizan entre dos y cinco viajes al año y superan los 46 años.

Los usuarios tienden a validar de inmediato cualquier recomendación algorítmica en buscadores, según un estudio. (Imagen ilustrativa Infobae)

El 60 % de los encuestados afirma que todavía no utiliza la inteligencia artificial para organizar sus viajes. Esta resistencia se debe, principalmente, a dos factores.

Por un lado, el valor que los usuarios otorgan a diseñar sus propios itinerarios de manera personal y directa. Por otro, la brecha de conocimiento sobre las aplicaciones de la IA o la falta de familiaridad con estas herramientas.

La validación humana como garantía ante fallos de la IA

El análisis de Civitatis señala que, aunque la IA se emplea cada vez más como herramienta de apoyo logístico, los usuarios tienden a validar de inmediato cualquier recomendación algorítmica en buscadores o directamente en la plataforma.

Planificar un viaje de forma tradicional implica organizar todos los detalles por cuenta propia, sin depender de algoritmos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este comportamiento responde a deficiencias recurrentes en la información dinámica proporcionada por la IA. Cerca del 50 % de los viajeros ha detectado errores como horarios desactualizados, enlaces rotos o lugares mal catalogados en cuanto a su apertura.

El estudio destaca que los algoritmos son útiles como punto de partida, pero la confianza final recae en la curación y verificación humana. La información sensible y cambiante, como precios o disponibilidad, sigue requiriendo una revisión directa para evitar contratiempos durante el viaje.

Finalmente, es pertinente recalcar que la planificación tradicional se mantiene como la opción preferida para quienes buscan precisión y fiabilidad en sus experiencias viajeras.

Un viajero en el aeropuerto sostiene su pasaporte y boletos de avión, listo para abordar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos ocultos de Google Maps que todo viajero debería conocer

Organizar un viaje hoy en día es mucho más sencillo gracias a herramientas digitales como Google Maps, que han reemplazado por completo la necesidad de cargar mapas en papel o consultar voluminosas guías turísticas.

Con solo un smartphone y la app de Google Maps, los viajeros pueden disfrutar de funciones avanzadas que van mucho más allá de la simple navegación, facilitando la planificación de rutas personalizadas, la exploración de lugares únicos y la movilidad sin depender de una conexión a internet.

Una opción especialmente útil es la función My Maps, poco conocida pero poderosa para quienes desean tener el control total sobre su itinerario. A través de esta herramienta, los usuarios pueden crear mapas personalizados de la zona que van a visitar, añadiendo marcadores de monumentos, restaurantes, tiendas y cualquier punto de interés relevante.

Google Maps también se ha convertido en un aliado para descubrir sitios frecuentados por los locales. REUTERS/Dado Ruvic

También es posible trazar rutas específicas para traslados en coche o a pie. Estos mapas pueden consultarse en cualquier momento desde el navegador o la app móvil, accediendo a ellos fácilmente mediante el apartado ‘Guardados’ en la barra inferior de Google Maps.

Otra característica destacada es la posibilidad de descargar mapas para usarlos sin conexión. Esto resulta fundamental en viajes internacionales o en áreas con cobertura limitada, ya que permite ahorrar datos y evitar gastos extra por roaming. Solo hay que buscar la ciudad o región deseada, pulsar en la barra de búsqueda y seleccionar ‘Mapas sin conexión’ para descargar el área. Así, rutas y ubicaciones estarán siempre disponibles, incluso sin internet.

Google Maps también se ha convertido en un aliado para descubrir sitios frecuentados por los locales. La función ‘Explorar’ sugiere restaurantes, atracciones y cafeterías en zonas específicas, mientras que el filtro ‘Cerca de mí’ facilita encontrar servicios esenciales como gasolineras u hospitales.

Antes de elegir un lugar, la app permite revisar opiniones y fotos de otros usuarios, ayudando a tomar decisiones informadas sobre dónde comer, qué lugares visitar o qué servicios utilizar durante el viaje.