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Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

La plataforma no carga el contenido tanto en su sitio web como aplicación móvil

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Usuarios de todo el mundo
Usuarios de todo el mundo se encuentran reportando fallas referentes a X. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

X (antes Twitter) experimenta una caída global. La red social de Elon Musk presenta fallas tanto en su versión web como en la aplicación móvil: el contenido del feed no carga y aparece un mensaje de error que solicita intentar nuevamente.

Según el portal de monitoreo Downdetector, usuarios de varios países reportan problemas de acceso. En Estados Unidos, el 46% de los reportes señalan fallas en la aplicación móvil, con descripciones como: “No hay publicaciones, ni feed, ni notificaciones, ni historial en mi cuenta”.

En países latinoamericanos como Colombia, Argentina, México y Perú, la situación es similar, con dificultades para acceder al contenido y cargar publicaciones.

En Europa, usuarios de España también informan interrupciones en el servicio, reflejando el alcance internacional de la caída.

El feed de la red
El feed de la red social de Elon Musk no carga su contenido. (X)

Qué fallas está experimentando X

X enfrenta una caída global que afecta tanto a la versión web como a la aplicación móvil. 

El contenido del feed no carga y aparece el mensaje: “Something went wrong. Try reloading. Retry” (en español: “Algo salió mal. Intenta recargar. Reintentar”), lo que impide a los usuarios ver publicaciones, realizar nuevos posteos, enviar mensajes directos o interactuar con Grok.

En el portal Downdetector, personas de países como Estados Unidos, Canadá, México, España, Colombia y Argentina, entre otros, han reportado problemas similares. Hasta el momento, X no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de las fallas.

En algunos casos, el servicio en la aplicación móvil podría haberse restablecido, pero los reportes de fallas en la plataforma continúan, por lo que la interrupción persiste para muchos usuarios.

Los usuarios reportan que las
Los usuarios reportan que las fallas se concentran en la aplicación móvil. (Downdetector)

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