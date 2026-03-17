Grok, la IA financiera de Elon Musk, recluta banqueros de Wall Street y desata controversia legal en Estados Unidos - (Europa Press)

Elon Musk ha decidido llevar la inteligencia artificial al corazón del sector financiero. Su startup xAI está reclutando banqueros de Wall Street, gestores de cartera, operadores y analistas de crédito para formar equipos especializados que entrenen a Grok, su sistema de IA conversacional.

El objetivo es dotar a Grok de capacidades avanzadas para comprender y modelar operaciones financieras complejas, desde la sindicación de préstamos apalancados hasta la inversión en activos difíciles y bonos estructurados.

La apuesta de Musk marca un punto de inflexión en la competencia por conquistar el mercado de software para profesionales de la inversión. A diferencia de las plataformas tradicionales, Grok busca ofrecer análisis, recomendaciones y automatización financiera basados en el conocimiento de expertos reales, con la intención de evolucionar más allá de los asistentes de IA generalistas que hoy ofrecen OpenAI o Anthropic.

xAI apuesta por integrar la experiencia de banqueros, operadores y analistas en el entrenamiento de Grok, buscando convertirlo en el asistente financiero más avanzado y preciso del mercado

Qué es lo que planea Elon Musk con xAI

El plan de xAI es reclutar talento financiero de primer nivel y aprovechar su experiencia para entrenar a Grok en tareas que van desde el análisis de mercados hasta la gestión de activos digitales y criptomonedas.

Las ofertas de empleo publicadas en las últimas semanas confirman que la empresa busca expertos en inversiones tradicionales y en mercados emergentes como los criptoactivos.

La llegada de Grok al sector financiero se produce en un momento en que las grandes empresas tecnológicas y las startups de IA rediseñan sus estrategias para captar clientes empresariales.

En la última ronda de lanzamientos, tanto OpenAI como Anthropic han presentado herramientas pensadas para mejorar la calidad de los informes de inversión, el análisis de riesgos y la toma de decisiones en tiempo real.

Elon Musk lleva la inteligencia artificial a Wall Street: así será el Grok financiero de xAI - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

La diferencia de xAI, según fuentes cercanas a la empresa, es la integración directa del conocimiento de banqueros, analistas y operadores en el entrenamiento del modelo, buscando evitar los sesgos y errores habituales de los chatbots tradicionales.

Tras un comienzo de año marcado por polémicas y la pérdida de parte de su equipo fundador, Musk ha decidido reconstruir la estrategia comercial de xAI. La reciente fusión con SpaceX apunta a consolidar la startup como proveedora líder para clientes empresariales.

Además, xAI ha incorporado ejecutivos de Cursor, una startup de IA en codificación valorada en 50 mil millones de dólares, para mejorar su posición en el área de software, donde hasta ahora iba por detrás de OpenAI y Anthropic.

Cuál ha sido el escándalo desatado por Grok, la IA de Elon Musk

La expansión de Grok hacia nuevos mercados se produce en medio de una controversia judicial en Estados Unidos. Un grupo de adolescentes de Tennessee ha demandado a xAI, alegando que Grok fue utilizado para crear imágenes sexualizadas de menores mediante la alteración de fotos originales tomadas de redes sociales.

El reclutamiento de profesionales de la inversión y los escándalos recientes plantean desafíos para Musk, que promete correcciones técnicas y apuesta por la ética en la expansión de la IA conversacional hacia los mercados financieros - (REUTERS)

El caso, reportado por The Washington Post, es el primero en el que presuntas víctimas menores de edad buscan responsabilizar a una empresa de IA por la generación y difusión de este tipo de contenidos.

Las investigaciones revelan que un individuo usó Grok y otras herramientas de edición de IA para desnudar digitalmente a adolescentes, distribuyendo las imágenes en plataformas como Discord y Telegram. La denuncia sostiene que xAI permitió la creación y monetización de estas funciones pese a conocer sus riesgos, lo que ha desencadenado investigaciones por parte de autoridades estadounidenses y europeas.

Hasta el momento, ni Musk ni xAI han respondido directamente a la demanda. En comentarios previos, Musk ha negado que Grok Imagine genere imágenes ilegales y afirma que el sistema rechaza solicitudes de material prohibido. No obstante, reconoce que ataques informáticos podrían manipular el comportamiento del chatbot, prometiendo correcciones inmediatas si se detectan fallos.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad legal de las empresas de IA y la necesidad de regulaciones más estrictas para prevenir el uso indebido de estas tecnologías.

Mientras enfrenta desafíos legales, xAI avanza en su plan para que Grok se convierta en el asistente financiero más avanzado del mercado, combinando la experiencia humana con la potencia de la inteligencia artificial.