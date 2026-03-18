Apagar el celular todos los días tiene varios beneficios: reducir ciberataques es uno de ellos

Esta acción no generar ningún riesgo en integridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apagar el celular durante unos minutos cada día se ha convertido en una práctica cada vez más difundida. La pauta, impulsada por figuras políticas y respaldada por organismos de seguridad, responde al incremento de ciberataques que afectan a millones de usuarios en todo el mundo.

La medida de prevención, que consiste en interrumpir la actividad del dispositivo al menos cinco minutos al día, fue promovida por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien alentó a la ciudadanía a realizarla mientras se llevan a cabo tareas cotidianas.

“Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, sostuvo Albanese.

La medida cuenta con respaldo técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que aconseja reiniciar los dispositivos con regularidad como parte de las buenas prácticas de ciberseguridad.

Por qué apagar el celular cada día reduce el riesgo de ciberataques

La acción interrumpe procesos maliciosos que puedan comprometer el funcionamiento del aparato. (Imagen ilustrativa Infobae)

La acción de apagar el celular interrumpe la ejecución de procesos en segundo plano, una característica que resulta clave para limitar el funcionamiento de software malicioso.

Los expertos sostienen que muchos virus y amenazas requieren mantener una sesión activa para operar. Al cortar la energía del dispositivo, estos procesos dejan de funcionar y se cierran automáticamente, lo que dificulta la persistencia de amenazas como el spyware o los ataques de tipo zero-click.

Estos ataques pueden infectar un teléfono sin que el usuario interactúe, lo que incrementa la importancia de impedir conexiones persistentes. Apagar el celular dificulta el acceso no autorizado a información personal y financiera, brindando una defensa inicial frente a riesgos cada vez más sofisticados en el ecosistema digital.

Cuánto tiempo es suficiente para que la medida sea eficaz

Cinco minutos son necesarios que el celular esté apagado para que corrija diferentes vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta sugerida por el primer ministro de Australia establece un lapso mínimo de cinco minutos diarios para que el apagado resulte efectivo. Este periodo asegura la interrupción completa de todos los procesos activos y de cualquier intento de conexión remota.

La sencillez de la acción y su escasa interferencia con la rutina diaria facilitan su adopción. Solo es necesario llevarla a cabo mientras se realiza una tarea cotidiana, para que el teléfono quede protegido sin que la medida represente una molestia para el usuario.

Cómo reforzar la seguridad de los teléfonos inteligentes

Especialistas en ciberseguridad insisten en que, aunque apagar el teléfono ayuda a interrumpir amenazas, no debe considerarse una solución única ni definitiva.

Hay otras prácticas que se deben implementar para preservar la privacidad de la información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NSA sugiere complementar esta medida con el uso de contraseñas robustas, la activación de la autenticación en dos pasos y la descarga exclusiva de aplicaciones desde tiendas oficiales.

Asimismo, la actualización periódica del sistema operativo y la precaución al conectarse a redes WiFi públicas contribuyen a mejorar la seguridad. Evitar compartir información confidencial a través de canales no oficiales o con desconocidos resulta esencial para disminuir riesgos.

Por qué es clave desactivar el Bluetooth en lugares públicos

Desactivar el Bluetooth en espacios públicos es una de las pautas del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) para evitar ataques conocidos como Bluesnarfing.

Este tipo de ciberataque ocurre cuando criminales aprovechan vulnerabilidades en la conexión Bluetooth para acceder de forma no autorizada a dispositivos cercanos, que no tienen las últimas actualizaciones de seguridad. Los atacantes suelen necesitar estar a menos de 15 metros para ejecutar el ataque.

Hay que tener cuidado con las funciones inalámbricas que están activadas en lugares públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad con la que pueden explotar debilidades en los protocolos de comunicación del Bluetooth convierte a centros comerciales, aeropuertos y eventos masivos en escenarios ideales para los ciberdelincuentes.

Cuáles son las señales que evidencian un ataque Bluesnarfing en el celular

Detectar un ataque de Bluesnarfing es difícil porque se realiza de manera silenciosa, sin alertas inmediatas. Entre los indicios más comunes se encuentra el comportamiento extraño del dispositivo, como bloqueos inesperados o el envío de mensajes no autorizados desde las aplicaciones.

Otro signo de alerta es la aparición de conexiones desconocidas en el historial de dispositivos Bluetooth. Si aparecen dispositivos que no se reconocen, existe la posibilidad de que haya existido un acceso no autorizado.