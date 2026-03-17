No compres sin leer esto: hacks de expertos para ‘cazar’ los vuelos más baratos del Hot Sale 2026

La adopción de tecnología y planificación estratégica transforma la experiencia de compra en línea durante eventos como Hot Sale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de tecnología y planificación estratégica ha redefinido la forma en que se compra en línea durante eventos online como Hot Sale; por ejemplo, hay ahora un perfil de consumidor más informado y dispuesto a comparar opciones para optimizar su experiencia y gasto.

Además del auge de herramientas digitales, la jornada introduce descuentos de hasta el 70% en hoteles internacionales y ofertas; también, se destacó la posibilidad de reducir hasta un 30 % el costo total del viaje mediante la compra conjunta de vuelo y hotel, una estrategia que favorece la planificación familiar y promueve destinos tanto nacionales como internacionales.

Según Pablo Jaitman, country Manager de Despegar, es importante tener en cuenta las nuevas herramientas de planificación inteligente. “Con herramientas de planificación inteligente como SOFIA, una asistente con IA que ayuda en paquetes que integran vuelo, hotel y otros servicios”.

El perfil del consumidor digital es más informado y compara opciones para optimizar el gasto y la experiencia en el Hot Sale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De otro lado, se sugiere para quienes sueñan con conocer Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort realizar la compra de entradas y planear todo el viaje desde Colombia buscando en internet. Esto permite evitar gastos adicionales, mantener bajo control los recorridos y tiempos de estancia en alojamientos cercanos, según Falabella.

Así mismo, afirman que es un buen consejo anticiparse y ser flexible con las fechas, “ya que viajar entre semana suele ser más económico y la opción ‘todavía no he decidido la fecha’ en la página web de ellos, permite descubrir tarifas más bajas según las temporadas de viaje”.

Finalmente, en internet hay muchas opciones de una o dos escalas, por eso se debe considerar los vuelos con escalas ya que pueden reducir costos en rutas internacionales.

Herramientas de planificación inteligente como la IA SOFIA permiten crear paquetes personalizados que integran vuelo, hotel y servicios adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante todo este recorrido se recomienda siempre ingresar a las aplicaciones oficiales del comercio preferido o bien, desde sus redes sociales, averiguar la página web segura para evitar hacer compras en sitios similares que son un fraude.

La logística como clave para responder a la demanda en Hot Sale

Juan Angel, country manager de Drivin en Colombia, afirmó que, en contextos de alta demanda como el Hot Sale, la gestión logística se convierte en un elemento central para la competitividad. “Contar con tecnología especializada para la gestión de transporte y optimización de rutas en fechas de alta demanda como Hot Sale se vuelve clave para garantizar entregas eficientes, reducir costos y mantener altos niveles de satisfacción del cliente”, afirmó.

Según Angel, las plataformas avanzadas de gestión de transporte, conocidas como TMS, permiten anticiparse a los picos de demanda al analizar indicadores y datos en tiempo real, lo que transforma la presión operativa en una oportunidad de crecimiento. “El aumento repentino en el volumen de pedidos puede generar congestión en centros de distribución, retrasos en despachos y rutas poco eficientes; las soluciones de optimización logística permiten analizar variables como direcciones de entrega, capacidad de flota, ventanas horarias y tráfico, para construir rutas más eficientes en cuestión de minutos”, explicó.

La tecnología en gestión logística y plataformas TMS optimiza rutas, garantiza entregas eficientes y eleva la satisfacción en campañas de alta demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo destacó que la visibilidad de las entregas es un factor crítico durante campañas masivas de ventas: “Implementar herramientas de gestión de transporte permiten monitorear en tiempo real el estado de cada entrega, identificar posibles retrasos y tomar decisiones rápidas para evitar incumplimientos. Además, facilitan la comunicación con el cliente mediante notificaciones y seguimiento del pedido”, agregó.

Angel concluyó que la experiencia de entrega se ha convertido en un factor de competencia directa entre empresas, y que la digitalización en la logística permite mejorar la puntualidad, la eficiencia y la transparencia durante todo el proceso. Para él, la capacidad de planificar, optimizar y monitorear las operaciones en tiempo real se perfila como la diferencia central entre el éxito y las dificultades en jornadas como la del Hot Sale.