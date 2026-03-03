Adiós a los equipajes perdidos en el aeropuerto gracias a Google y esta aerolínea

Turkish Airlines incorpora enlaces de Google Find Hub para facilitar la localización de equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión del equipaje extraviado toma un nuevo rumbo tras el anuncio de una alianza estratégica entre Turkish Airlines y Google, que introduce una solución tecnológica destinada a transformar la experiencia de los viajeros en todo el mundo. La compañía aérea turca, reconocida por operar la mayor cantidad de destinos internacionales, se convierte en pionera al adoptar la función de compartir ubicación del objeto a través de Google Find Hub.

Una integración para agilizar la localización de valijas

Turkish Airlines incorpora oficialmente enlaces generados en la app como parte central de su proceso de recuperación de equipaje. Esta integración permite que los pasajeros, equipados con un dispositivo o etiqueta compatible con Google Find Hub, generen un enlace seguro con la ubicación de su valija y lo compartan directamente con el personal de la aerolínea.

La empresa puede así acceder a información precisa y en tiempo real sobre el paradero del equipaje, lo que acelera la devolución de pertenencias extraviadas o demoradas.

El nuevo sistema permite recuperar el equipaje extraviado de forma más rápida y precisa. (Google)

Según explicó Mehmet Yıldırım, vicepresidente de Operaciones Terrestres de Turkish Airlines, “invertimos de manera constante en soluciones digitales de última generación, basadas en datos, para optimizar la experiencia integral de nuestros pasajeros.

Al integrar tecnologías innovadoras como Google Find Hub, nos enorgullece estar entre las primeras aerolíneas globales en ofrecer herramientas avanzadas de seguimiento y recuperación de equipaje, brindando una experiencia más rápida, fluida y confiable en nuestra red de más de 350 destinos en todo el mundo”.

Privacidad y control para los pasajeros

La funcionalidad desarrollada en conjunto con Google prioriza la seguridad y el control del usuario. El enlace puede ser entregado a un representante de la aerolínea, quien accede a la ubicación actualizada del equipaje.

Los pasajeros pueden compartir la ubicación de sus valijas directamente con la aerolínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasajero conserva el control absoluto sobre la información compartida: puede dejar de compartir la ubicación en cualquier momento, los enlaces expiran a los siete días y la función se desactiva automáticamente cuando la valija vuelve a estar en posesión de su dueño. Todos los datos se transmiten encriptados, reforzando las garantías de privacidad.

Erik Kay, vicepresidente de Ingeniería de Google, destacó: “Find Hub ofrece una experiencia realmente diferencial para usuarios de Android, gracias a un ecosistema abierto que da libertad de elección y a una red colaborativa de más de mil millones de dispositivos que ayudan a encontrar objetos perdidos, estén donde estén. Estamos orgullosos de trabajar con socios que permiten que recuperar pertenencias sea cada vez más simple y transparente”.

Innovación y visión centrada en el viajero

La alianza refuerza la estrategia de Turkish Airlines de apostar por la innovación digital y la personalización del servicio. La compañía consolida su compromiso de ofrecer tecnología de punta en todas las etapas del viaje, con el objetivo de minimizar incidentes y responder de manera eficiente ante cualquier eventualidad relacionada con la gestión de equipaje.

La función garantiza la privacidad de los datos y el control total para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una red en expansión que supera los 350 destinos y una política de incorporación de soluciones digitales avanzadas, Turkish Airlines y Google sientan un precedente para la industria, lo que facilita procesos y elevando los estándares en la atención al pasajero.

En Latinoamérica, la aerolínea mantiene operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y Perú.