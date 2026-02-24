Alerta para turistas: estos son los fraudes de 2026 que pueden vaciar tu cuenta en segundos

El turismo es uno de los sectores más expuestos al fraude en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores más vulnerables al fraude digital. Entre las modalidades más críticas destaca el fraude con tarjetas internacionales, conocido como cross-border, que implica un riesgo ocho veces mayor que el de las tarjetas nacionales (15,1% frente a 1,9%), recoge la empresa Koin.

Además, el uso de tarjetas comprometidas en reservas de último momento triplica y media el riesgo en comparación con las compras anticipadas.

Según Ignacio Stagnaro, director comercial de dicha empresa, el 2,1% de todas las transacciones turísticas presentan algún nivel de riesgo.

El fraude con tarjetas internacionales representa un riesgo ocho veces mayor que con tarjetas nacionales (15,1% frente a 1,9%). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stagnaro también señala otros patrones preocupantes: el fraude en vuelos de solo ida implica un 60% más de riesgo respecto a los vuelos de ida y vuelta, mientras que las transacciones en rutas internacionales presentan un nivel de riesgo del 2,6%, superior al 1,9% registrado en rutas domésticas.

Qué fraudes digitales hay en el sector turismo

El sector turismo enfrenta distintos tipos de fraudes digitales, entre los que destacan el uso de tarjetas internacionales comprometidas en reservas, especialmente en compras de último momento, y el fraude en vuelos de solo ida, que presentan mayor riesgo frente a los vuelos de ida y vuelta.

Son frecuentes las transacciones en sitios web falsos, el acceso a datos personales a través de redes WiFi públicas y la suplantación de identidad mediante correos electrónicos o mensajes fraudulentos.

El riesgo de fraude en vuelos de solo ida es un 60% más alto que en vuelos de ida y vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se pueden proteger los turistas ante el fraude digital

Para protegerse del fraude digital, los turistas deben priorizar algunas medidas clave antes y durante sus viajes. La principal recomendación, según la compañía Koin, es anticipar las reservas turísticas y, en lo posible, utilizar tarjetas nacionales para las transacciones.

Es fundamental verificar las URLs y los certificados SSL de los sitios de reservas, así como evitar realizar pagos en redes WiFi públicas. También se aconseja guardar las confirmaciones de cada operación y revisar periódicamente los cargos en las cuentas bancarias.

Durante 2026, se espera una mayor sofisticación en los intentos de fraude, impulsados incluso por el uso de inteligencia artificial generativa. En este contexto, Stagnaro subraya la importancia de fortalecer la prevención tanto por parte de los usuarios como de los agentes de turismo.

Para evitar el fraude digital, los turistas deben seguir ciertas medidas clave antes y durante el viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas, invertir en herramientas antifraude es esencial. Un ejemplo de esto es la colaboración entre Koin y Despegar, donde la compañía antifraude ha logrado reducir las pérdidas por fraude y mantener tasas de conversión superiores al 97%.

Qué desafíos enfrenta el sector turismo de cara al fraude digital

El sector turístico enfrenta desafíos significativos frente al fraude digital. Según la compañía Koin, la adopción de herramientas antifraude en esta industria sigue siendo limitada y, en muchos casos, reactiva.

Esta situación responde tanto a políticas demasiado conservadoras, que bloquean a clientes legítimos, como a enfoques permisivos que aumentan las pérdidas y reducen la rentabilidad.

El uso creciente de móviles para reservar viajes aumenta la vulnerabilidad, sobre todo en compras internacionales de último momento, donde el riesgo se dispara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente uso de dispositivos móviles para realizar reservas turísticas incrementa la vulnerabilidad, especialmente en las compras internacionales de último momento, donde el riesgo de fraude se multiplica.

Stagnaro advierte que existen obstáculos adicionales, como la complejidad en las validaciones internacionales (cross-border), la poca eficacia de modelos genéricos aplicados al sector travel, la falta de capacidades de análisis en tiempo real y los tiempos limitados en procesos de compra de último momento.

Por ello, resalta la importancia de elegir plataformas y soluciones adaptadas a las características del turismo.

Frente a estos desafíos, agencias de viajes, plataformas de pago y entidades regulatorias colaboran en la creación de marcos normativos efectivos, el intercambio de datos de riesgo en tiempo real y la implementación de estándares comunes de verificación, con el objetivo de robustecer la seguridad sin afectar la experiencia del viajero.