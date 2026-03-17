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Métodos para conectar tu smart TV a internet y evitar inconvenientes

Una conexión adecuada es clave para que los televisores inteligentes ofrezcan streaming y aplicaciones sin interrupciones ni demoras

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Elegir el método de conexión
Elegir el método de conexión más adecuado evita interrupciones y permite aprovechar todas las funciones del smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores inteligentes se han consolidado como el principal centro de entretenimiento en millones de hogares. La calidad de la conexión a internet es el factor decisivo para sacarles el máximo provecho. Una red estable y rápida posibilita el acceso fluido a servicios de streaming, aplicaciones y otras funciones avanzadas. Elegir el método de conexión adecuado permite minimizar cortes y demoras en la reproducción de contenido.

Conexión por cable Ethernet: máxima estabilidad

La alternativa preferida por especialistas y fabricantes es el cable Ethernet. Los televisores inteligentes modernos suelen incluir un puerto de red, con capacidad de hasta 100 Mbps, una cifra que cubre sin problemas la mayoría de usos, desde el streaming en 4K hasta la reproducción de archivos almacenados en servidores domésticos.

El cableado elimina las interferencias y garantiza una velocidad constante. Para quienes buscan velocidades superiores, algunos modelos admiten adaptadores de USB 2.0 o 3.0 a Ethernet, que pueden superar los 300 Mbps. Antes de invertir en estos dispositivos, resulta fundamental comprobar la compatibilidad con el modelo de televisor.

El puerto Ethernet de los
El puerto Ethernet de los smart TV modernos permite alcanzar hasta 100 Mbps, suficiente para la mayoría de plataformas y formatos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativa inalámbrica: Wi-Fi para mayor flexibilidad

Cuando la instalación de un cable resulta inviable, la conexión Wi-Fi aparece como la opción más versátil. Los televisores actuales soportan las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y, en los modelos más recientes, 6 GHz.

Wi-Fi en 5 GHz y 6 GHz: velocidad para distancias cortas

Las bandas de 5 GHz (Wi-Fi 5) y 6 GHz (Wi-Fi 6E) permiten velocidades superiores a 100 Mbps en distancias de hasta 10 o 15 metros respecto al router. La banda de 6 GHz suele estar menos saturada, lo que proporciona una experiencia más estable y con menor latencia. El rendimiento puede llegar hasta 200 Mbps en condiciones óptimas.

Wi-Fi en 2,4 GHz: cobertura para espacios amplios

La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance y mejor penetración a través de paredes, por lo que resulta útil cuando el televisor se encuentra lejos del router. Sin embargo, esta frecuencia es más vulnerable a interferencias de redes vecinas y dispositivos Bluetooth. En entornos urbanos puede haber reducciones de velocidad por debajo de 100 Mbps y cortes en la reproducción, lo que afecta la calidad del streaming.

Las bandas Wi-Fi de 5
Las bandas Wi-Fi de 5 GHz y 6 GHz proporcionan velocidades superiores a 100 Mbps para televisores ubicados cerca del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actualizar las aplicaciones del smart TV

Mantener actualizadas las aplicaciones del televisor inteligente resulta fundamental para acceder a nuevas funciones, corregir errores de seguridad y asegurar la compatibilidad con servicios de streaming. El proceso varía en función de la marca y el modelo del dispositivo, pero existen pasos generales para realizarlo desde el control remoto.

Para actualizar el sistema operativo, se recomienda acceder al menú principal, seleccionar la opción “Acerca de esta TV” y elegir “Buscar actualizaciones”. El televisor buscará y descargará automáticamente el último software disponible. Esta acción no solo mejora la estabilidad, sino que también habilita nuevas características y corrige fallos previos.

En cuanto a las aplicaciones, los televisores con Google TV permiten verificar y actualizar cada app desde la tienda de aplicaciones. Si no existen versiones más recientes, aparecerá la palabra “lanzamiento”, lo que indica que la aplicación ya está lista para usarse. Ignorar las actualizaciones puede derivar en fallas de seguridad, incompatibilidades o pérdida de acceso a plataformas como Netflix y Prime Video.

Actualizar las aplicaciones del smart
Actualizar las aplicaciones del smart TV permite acceder a nuevas funciones y mantener la compatibilidad con servicios de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan revisar manualmente si existen actualizaciones al menos una vez al mes. Para quienes utilizan el televisor en actividades exigentes, como juegos en la nube, hacerlo con mayor frecuencia puede marcar la diferencia en el rendimiento.

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