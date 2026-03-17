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Magis TV y Xuper TV: así es la opción de VPN que evade su bloqueo y puede robar tus datos

Un método difundido en redes propone usar una VPN y descargar versiones anteriores de Xuper TV

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Xuper TV y Magis TV
Xuper TV y Magis TV siguen siendo un peligro para los usuarios.

El uso de redes privadas virtuales (VPN) se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas por algunos usuarios para intentar seguir accediendo a plataformas de streaming como Magis TV y Xuper TV tras su reciente caída o bloqueo.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de soluciones “caseras” puede implicar riesgos para la seguridad digital y los datos personales. Y es que en las últimas semanas, usuarios comenzaron a compartir en redes sociales y foros un método que consiste en utilizar la aplicación Proton VPN para modificar la geolocalización de la dirección IP.

De esta manera, los dispositivos aparentan conectarse desde otro país o región, lo que permitiría que estas aplicaciones vuelvan a funcionar temporalmente. Cabe precisar que las VPN son herramientas que cifran la conexión a internet y redirigen el tráfico a través de servidores ubicados en diferentes partes del mundo.

Usuarios han empezado a usar
Usuarios han empezado a usar las VPN para evitar los bloqueos de Magis TV y Xuper TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones normales, este tipo de software se utiliza para mejorar la privacidad en línea o acceder a redes corporativas de forma segura. Sin embargo, en este caso algunos usuarios lo emplean para intentar sortear restricciones que afectan a ciertas aplicaciones de streaming.

Según los reportes, el procedimiento comienza con la descarga de Proton VPN desde tiendas oficiales o páginas externas, dependiendo del dispositivo que se utilice. Una vez instalada la aplicación, el usuario activa la conexión a un servidor ubicado fuera del país. Con esa conexión en funcionamiento, las plataformas que habían dejado de operar en determinadas regiones pueden volver a abrirse.

El método se ha popularizado especialmente entre quienes utilizan celulares, tablets, computadoras o dispositivos como TV Box para consumir contenido a través de estas aplicaciones. La facilidad de instalación de las VPN gratuitas contribuyó a que el procedimiento se difundiera rápidamente entre comunidades de usuarios.

La instalación de Magis TV
La instalación de Magis TV en el celular amenaza la privacidad, la seguridad digital y el patrimonio personal. (Vía País)

El problema con la actualización de Xuper TV

A pesar de que algunos usuarios logran restablecer el acceso a las aplicaciones mediante la VPN, muchos se encuentran con una dificultad adicional relacionada con las actualizaciones de la plataforma.

En el caso de Xuper TV, varios reportes indican que la aplicación solicita una actualización obligatoria que modifica el modelo de funcionamiento del servicio, incorporando un sistema de suscripción de pago. Esto significa que, incluso después de usar la VPN, la aplicación puede exigir instalar una nueva versión para seguir utilizándola.

Frente a esta situación, algunos usuarios optaron por otro procedimiento que también circula en internet. El método consiste en descargar una versión anterior de la aplicación utilizando herramientas de descarga de archivos.

Descargar Magis TV desde sitios
Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Riesgos asociados al uso de estas herramientas

Aunque el procedimiento se presenta en redes como una solución simple, expertos en ciberseguridad advierten que el uso de aplicaciones externas, versiones antiguas o descargas desde sitios no oficiales puede representar riesgos para los dispositivos.

Las versiones modificadas o antiguas de aplicaciones pueden contener vulnerabilidades de seguridad o incluso software malicioso. Además, instalar archivos fuera de las tiendas oficiales aumenta la posibilidad de descargar programas alterados.

Otro aspecto que genera preocupación es la entrega de permisos a aplicaciones que gestionan el tráfico de internet, como las VPN. Estas herramientas tienen acceso a gran parte de la información que circula por la conexión del usuario, lo que hace importante verificar siempre la confiabilidad del servicio utilizado.

Magis TV sigue siendo una
Magis TV sigue siendo una peligro para los usuarios.

Cómo se instala la VPN que utilizan los usuarios

De acuerdo con los tutoriales que circulan entre usuarios, el proceso de instalación de Proton VPN suele comenzar con su descarga desde la tienda de aplicaciones del dispositivo, como Google Play Store en el caso de teléfonos Android.

Luego de instalarla, el usuario crea una cuenta, elige un servidor disponible dentro de la aplicación y activa la conexión segura. A partir de ese momento, el tráfico de internet pasa por la red de la VPN.

Aunque esta práctica se ha extendido como una forma de intentar recuperar el acceso a plataformas de streaming que dejaron de funcionar, especialistas recomiendan evaluar los posibles riesgos antes de instalar aplicaciones externas o utilizar versiones no oficiales de software.

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