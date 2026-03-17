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¿Dónde quedan guardadas tus fotos de WhatsApp? Así las encuentras en Android y iPhone

Por defecto, en ambos sistemas, las imágenes que recibes suelen guardarse automáticamente en la memoria del teléfono o en la galería

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El destino de tus fotos
El destino de tus fotos de WhatsApp depende del sistema operativo de tu dispositivo y de la configuración de la propia app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas para compartir fotos y archivos, pero muchas veces encontrar una imagen recibida puede ser un verdadero desafío, especialmente si la app comienza a fallar o necesitas hacer una copia de seguridad.

Ya sea que utilices Android o iPhone, es fundamental saber dónde se almacenan las fotos y cómo acceder a ellas de forma rápida y sencilla. Aquí te explicamos paso a paso cómo localizar tus imágenes en cada sistema.

Dónde se guardan las fotos de WhatsApp según el sistema operativo

El destino de tus fotos de WhatsApp depende del sistema operativo de tu dispositivo y de la configuración de la propia aplicación. Por defecto, tanto en Android como en iOS, las imágenes y videos que recibes suelen guardarse automáticamente en la memoria del teléfono o en la galería, siempre que no hayas desactivado esta opción en los ajustes.

Ya sea que utilices Android
Ya sea que utilices Android o iPhone, es fundamental saber dónde se almacenan las fotos. REUTERS/Dado Ruvic

Además, en Android, si tienes una tarjeta SD y la opción activada, los archivos podrían almacenarse allí.

En iPhone, las fotos de WhatsApp se guardan en la app Fotos, dentro del álbum “WhatsApp” y también aparecen en “Recientes”. Si el guardado automático está desactivado, tendrás que guardar manualmente cada imagen que desees conservar.

Para revisar o cambiar esta configuración, abre WhatsApp, ve a Configuración > Chats y activa o desactiva “Guardar en Fotos”. También puedes gestionarlo de manera individual para cada chat o grupo, eligiendo si quieres guardar siempre, nunca o según la configuración general.

Por su parte, en Android las imágenes se almacenan en la ruta /WhatsApp/Media/WhatsApp Images dentro del almacenamiento interno o en la tarjeta SD. Usando el explorador de archivos del móvil (o apps como Solid Explorer o Astro), puedes acceder a esta carpeta para ver, copiar o mover las fotos.

En iPhone, las fotos de
En iPhone, las fotos de WhatsApp se guardan en la app Fotos y otros lugares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de “WhatsApp Images” encontrarás todas las fotos recibidas y una subcarpeta llamada “Sent”, que almacena las imágenes enviadas. También puedes hacer una copia de seguridad de estos archivos en la nube usando servicios como Google Drive o Dropbox.

Acceso a las fotos desde la galería o el explorador de archivos

En ambos sistemas, si el guardado automático está habilitado, puedes ver las fotos en la galería del móvil. En Android, si no aparecen, verifica que la función “Visibilidad de archivos multimedia” esté activa desde WhatsApp > Ajustes > Chats. Así, las fotos se mostrarán automáticamente en la galería.

Si prefieres gestionar los archivos directamente, el administrador de archivos te permitirá localizar rápidamente la carpeta de WhatsApp y seleccionar las imágenes que necesites, ya sea para copiarlas, compartirlas, moverlas o eliminarlas.

En ambos sistemas, si el
En ambos sistemas, si el guardado automático está habilitado, puedes ver las fotos en la galería del móvil. REUTERS/Dado Ruvic

Para quienes utilizan WhatsApp Web o la versión de escritorio, las imágenes no se descargan de forma automática. Debes guardarlas manualmente, eligiendo la carpeta de destino en cada descarga.

Por defecto, muchas veces se almacenan en la carpeta “Descargas”, pero puedes cambiar esta ubicación desde la configuración del navegador o, en la app de escritorio, decidir dónde guardar cada archivo al descargarlo.

Cómo localizar las fotos desde la propia app de WhatsApp

Si no encuentras las fotos en la memoria del teléfono, es posible que la app esté configurada para no guardarlas automáticamente. En ese caso, solo podrás verlas dentro del chat original en WhatsApp.

Para no perder ninguna imagen
Para no perder ninguna imagen relevante, acostúmbrate a revisar la carpeta de WhatsApp en tu administrador de archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar la búsqueda, entra al chat o grupo, pulsa sobre el nombre y accede a la sección “Archivos, enlaces, docs”. Ahí tendrás una galería de todos los archivos multimedia compartidos en esa conversación, sin necesidad de hacer scroll por todo el historial.

Recuerda que si eliminas una conversación sin haber guardado previamente las fotos, perderás los archivos para siempre a menos que tengas una copia de seguridad reciente. Por eso, es recomendable revisar regularmente la configuración de guardado y realizar copias de seguridad de las imágenes importantes.

Para no perder ninguna imagen relevante, acostúmbrate a revisar la carpeta de WhatsApp en tu administrador de archivos y sube las fotos a servicios en la nube si necesitas conservarlas a largo plazo. Gestiona la visibilidad y el guardado automático según tus preferencias y necesidades de almacenamiento. Así, tendrás siempre tus recuerdos y archivos importantes a salvo, independientemente del dispositivo o sistema operativo que utilices.

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