Estas 10 funciones ocultas de WhatsApp pueden cambiar tu forma de comunicarte

WhatsApp ahora permite mucho más que enviar mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, ha evolucionado profundamente, integrando herramientas de productividad, creatividad y privacidad que muchos usuarios aún no han explorado. Conocer y activar estas opciones puede transformar tu experiencia tanto en el ámbito personal como profesional.

Funciones avanzadas de WhatsApp: productividad y comunicación eficiente

WhatsApp ahora permite mucho más que enviar mensajes. Entre sus novedades destaca la función de resúmenes automáticos de chats mediante inteligencia artificial, ideal para quienes reciben cientos de mensajes en grupos y quieren ponerse al día rápidamente.

Meta AI sintetiza los mensajes no leídos en puntos clave, lo que ahorra tiempo y evita perder información importante. Los usuarios pueden activar o desactivar esta función desde el menú de privacidad avanzada.

Una mujer joven revisa su teléfono móvil junto al logo de WhatsApp en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra herramienta útil es la ayuda para escribir. WhatsApp puede sugerir mejoras para tus mensajes, reescribiéndolos en diferentes tonos (formal, amistoso o conciso) para adaptarse a cada situación. Esta opción, accesible desde la barra superior del teclado, facilita la comunicación precisa y profesional.

Privacidad y personalización: controles y creatividad en WhatsApp

La aplicación ha fortalecido sus controles de privacidad. Ahora, desde el panel de privacidad avanzada es posible evitar que otros usuarios exporten tu historial de chat o descarguen automáticamente tus fotos y videos.

Cabe señalar que esta función resulta especialmente valiosa para proteger datos sensibles compartidos en conversaciones personales o familiares.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, WhatsApp ha incorporado la generación de imágenes AI para estados y fondos de chat. Los usuarios pueden crear imágenes personalizadas simplemente describiendo lo que desean y dejando que Meta AI se encargue del diseño. Esto añade una dimensión creativa y única a cada conversación.

Herramientas para grupos y administración mejorada

La gestión de grupos también ha evolucionado. Con la función @all, es posible notificar a todos los miembros de un grupo con un solo mensaje, evitando que se pierdan avisos importantes. Además, WhatsApp permite crear grupos sin miembros previos, lo que facilita la planificación y organización antes de sumar participantes.

Los administradores pueden asignar etiquetas personalizables a los roles dentro de los grupos, y una nueva función de historial de mensajes ayuda a los recién llegados a ponerse al día con el contexto de la conversación, recibiendo los temas más recientes al ingresar.

FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Envío de archivos y multimedia en alta calidad

Otra mejora significativa es la posibilidad de enviar archivos grandes de hasta 2 GB, así como fotos y videos en alta definición. WhatsApp ajusta automáticamente la compresión para garantizar la mejor calidad posible sin sacrificar la velocidad de envío.

Llamadas, traducción y compatibilidad con dispositivos

Las llamadas grupales y los chats de voz incluyen ahora reacciones con emojis, notificaciones para llamadas perdidas y nuevas formas de interacción durante las conversaciones.

La función de traducción instantánea permite convertir mensajes a otros idiomas sin salir del chat, facilitando la comunicación en grupos multiculturales o con contactos internacionales. Solo hay que mantener pulsado el mensaje y seleccionar la opción “Traducir”.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de personas posando con teléfonos inteligentes delante del logo de WhatsApp. 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic

Finalmente, WhatsApp ha optimizado su integración con dispositivos wearables. Ahora, desde relojes inteligentes compatibles, los usuarios pueden leer mensajes completos, enviar notas de voz y reaccionar directamente desde la muñeca, llevando la comunicación a un nuevo nivel de comodidad y accesibilidad.

WhatsApp Business: funciones clave para mejorar la atención

WhatsApp Business incorpora herramientas que facilitan la gestión eficiente de la comunicación con los clientes y contribuyen al crecimiento empresarial. Una de las ventajas fundamentales es la posibilidad de configurar un perfil empresarial completo, donde se pueden añadir datos de contacto, dirección y una descripción detallada del negocio.

Es pertinente señalar que este nivel de transparencia ayuda a generar confianza en los clientes, un factor clave en un entorno donde las estafas son cada vez más comunes.

WhatsApp Business

Otra función destacada es la automatización de mensajes de bienvenida. Así, cada cliente que inicia una conversación recibe una respuesta inmediata y personalizada, lo que mejora la experiencia de usuario y transmite atención incluso en periodos de alta demanda. Además, la herramienta permite elegir a quién se envía este saludo, adaptándolo a distintas situaciones o segmentos de clientes.

Por último, WhatsApp Business ofrece la opción de crear respuestas rápidas para preguntas frecuentes, como consultas sobre tarifas, tiempos de entrega o características de los productos. Mediante atajos, se agiliza la atención y se optimiza el tiempo del equipo, lo que resulta especialmente útil durante campañas o temporadas de alta actividad comercial.