WhatsApp prepararía cambio clave para Meta AI: una pestaña propia

WhatsApp sustituirá la pestaña de Comunidades por un acceso directo a Meta AI en la barra de navegación inferior. (Europa Press)

WhatsApp, la aplicación de mensajería utilizada por más de dos mil millones de personas en el mundo, estaría preparando un cambio importante en su interfaz: una pestaña exclusiva para la inteligencia artificial de Meta AI.

Este movimiento, que forma parte de una prueba detectada en la versión beta para Android (2.26.10.5), busca centralizar el acceso y las herramientas de IA dentro de la app.

Meta AI, una prioridad estratégica para Meta

La apuesta por la inteligencia artificial se ha convertido en el eje central de la estrategia de Meta. Tras años promocionando el metaverso, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha redirigido inversiones y esfuerzos hacia la IA, con adquisiciones de startups y el despliegue de nuevas funciones en sus plataformas más populares.

Meta AI, el asistente conversacional que compite con servicios como ChatGPT, se ha integrado de forma progresiva en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, acercando la tecnología a la vida cotidiana de los usuarios sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

La actualización forma parte de una prueba en la versión beta de WhatsApp para Android. (Europa Press)

Meta AI llegó a WhatsApp en 2024 y se expandió a otros mercados, incluyendo España, meses después. El acceso más visible al asistente es el círculo azul en la pantalla, que permite iniciar una conversación directa para resolver dudas, pedir explicaciones, generar imágenes o recibir ayuda para tareas cotidianas.

Así funcionará la nueva pestaña de Meta AI

Actualmente, la barra inferior de WhatsApp está compuesta por las pestañas de Chats, Novedades, Comunidades y Llamadas. Según la información adelantada por WABetaInfo, la aplicación sustituirá la pestaña de Comunidades por una dedicada exclusivamente a Meta AI.

Este cambio permitirá que todas las funciones relacionadas con inteligencia artificial se agrupen en un único espacio, facilitando el acceso y la gestión de herramientas.

La nueva pestaña permitirá crear imágenes, obtener información y solicitar ayuda directamente desde el asistente. (Reuters)

Desde la nueva pestaña, los usuarios podrían:

Crear imágenes generadas por IA y animarlas.

y animarlas. Realizar consultas y obtener información instantánea.

y obtener información instantánea. Solicitar ayuda para tareas específicas desde el asistente.

Realizar llamadas de voz con Meta AI .

. Gestionar la configuración y las preferencias del asistente de forma centralizada.

Con este rediseño, desaparecerá la ventana flotante que hasta ahora permitía iniciar una conversación con Meta AI desde la pestaña de chats. Toda la interacción se canalizará a través de su nueva ubicación en la interfaz, lo que pretende simplificar la experiencia y evitar la dispersión de funciones.

Un paso más hacia la integración total de la IA

La creación de una pestaña exclusiva para Meta AI en WhatsApp responde a la voluntad de Meta de convertir la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana, integrada de forma natural en las aplicaciones que millones de personas ya usan a diario.

Los usuarios podrán gestionar y personalizar las funciones de Meta AI desde la nueva pestaña dedicada. (Reuters)

En lugar de competir por separado, la IA de Meta se inserta en el entorno familiar de sus plataformas, permitiendo que los usuarios accedan a funciones avanzadas sin abandonar la app.

La compañía busca así posicionar su asistente como una solución versátil: desde la generación de contenido hasta la resolución de dudas o la asistencia en tareas complejas, todo estará centralizado y accesible en un solo clic.

Por el momento, la pestaña de Meta AI está en fase de pruebas limitadas y solo disponible para algunos usuarios de WhatsApp Beta en Android. Aún no se ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento global ni si el cambio llegará simultáneamente a iOS.

Sin embargo, la tendencia apunta a una expansión progresiva del asistente y sus funciones, a medida que Meta avanza en su estrategia de integración de la inteligencia artificial en todos sus productos.