Spotify lanza la función Perfil de Gustos: usa IA para ajustar tus recomendaciones

El Perfil de Gustos usa IA para analizar hábitos y mostrar recomendaciones ajustadas en la página principal de Spotify. (Europa Press)

Spotify presentó oficialmente Perfil de Gustos (Taste Profile), una nueva función que coloca la inteligencia artificial al frente de la personalización de las recomendaciones musicales, de podcasts y audiolibros.

La compañía eligió el inicio del festival SXSW 2026 como escenario para anunciar esta novedad, que permitirá a los usuarios revisar y modificar cómo el algoritmo entiende sus preferencias, ofreciendo un nivel de control sin precedentes sobre lo que aparece en la página principal de la aplicación.

Un perfil dinámico y personalizable

El Perfil de Gustos se ubica en una sección específica del menú principal de Spotify y contiene una descripción generada a partir de los hábitos de escucha del usuario. La característica distintiva es la integración de un diálogo similar al de un chatbot, que permite interactuar directamente con la IA para ajustar las recomendaciones.

Los usuarios pueden comunicarse con la IA mediante un chat para eliminar artistas o géneros que ya no les interesan. (Europa Press)

Si el usuario detecta algo que no corresponde con sus intereses —por ejemplo, la insistencia en recomendar a un artista que ya no quiere escuchar— puede pedir que se elimine esa preferencia o sugerir nuevos nombres para orientar el algoritmo.

Spotify explicó en su anuncio: “Tu aportación ayuda a determinar qué se prioriza, qué se reduce y qué descubres a continuación en la página principal de Spotify”. Así, el usuario puede solicitar cambios en tiempo real, como dejar de recibir sugerencias de cierto género musical o actualizar los intereses según su rutina o estado de ánimo.

Música, podcasts y audiolibros: recomendaciones bajo control

A diferencia de otras herramientas de personalización limitadas a canciones o artistas, el Perfil de Gustos abarca también podcasts y audiolibros. Esto permite que la experiencia de usuario sea más coherente y adaptada a la diversidad de contenidos que ofrece la plataforma. Las recomendaciones, además, son dinámicas y pueden ajustarse tantas veces como el usuario lo desee.

La nueva función permite modificar sugerencias de música, podcasts y audiolibros en cualquier momento. (Europa Press)

Por ejemplo, si una persona pidió escuchar a Bad Bunny por una tendencia puntual, pero luego se arrepiente, puede solicitar que el algoritmo deje de mostrarle tanto a ese artista como a otros similares.

Spotify señaló que el objetivo es capturar intereses y hábitos que pueden variar según las circunstancias. “Quizá estés entrenando para una maratón y quieras pistas más animadas para los entrenamientos matutinos, o quizá te guste escuchar podcasts de noticias durante tu trayecto entre semana”, ejemplificó la compañía, destacando la flexibilidad de la nueva función.

Transparencia y límites del control del usuario

Si bien el Perfil de Gustos ofrece una vía directa para influir en las recomendaciones, Spotify no detalló cuánto peso tendrán las instrucciones dadas a la IA. El sistema de recomendaciones es uno de los activos más valiosos de la plataforma y, aunque la promesa es de una personalización más transparente y receptiva, es poco probable que el usuario pueda controlarlo al 100%.

Spotify lanzó el Perfil de Gustos primero para usuarios Premium en Nueva Zelanda como prueba inicial.(Bloomberg)

Aun así, la empresa destaca este lanzamiento como un paso importante hacia una experiencia más ajustada a las preferencias y necesidades individuales de cada suscriptor.

Lanzamiento limitado y expansión futura

Por ahora, el Perfil de Gustos se encuentra disponible únicamente para los usuarios de Spotify Premium en Nueva Zelanda. Esta estrategia de prueba no es nueva para la compañía, que suele implementar novedades en mercados reducidos antes de extenderlas globalmente. Actualmente, no hay fecha confirmada para su llegada a España, América Latina o para los usuarios de cuentas gratuitas con anuncios.

El despliegue de esta función forma parte de la visión de Spotify para convertir la personalización en un proceso transparente y participativo, en el que la inteligencia artificial no solo observe los hábitos, sino que reciba instrucciones directas de quienes usan la plataforma cada día.