Para qué sirve el nuevo botón de Gemini en los teléfonos Android

El nuevo botón de Gemini permite ingresar rápidamente a funciones de IA desde cualquier pantalla en Android. (Europa Press)

Google continúa introduciendo cambios en la experiencia de uso de su inteligencia artificial Gemini en móviles Android. La compañía lanzó un rediseño que incluye un nuevo botón en la superposición de Gemini, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas clave de la IA desde el propio sistema operativo, sin necesidad de navegar por menús adicionales o aplicaciones externas.

Qué es el nuevo botón de Gemini

El nuevo botón se integra en la superposición de Gemini que aparece al convocar la IA, ya sea mediante un comando de voz o un botón del teléfono (en algunos casos, se debe mantener pulsado el botón de encendido). Junto a la tradicional barra de búsqueda y el botón “+” para adjuntar archivos, este icono permite acceder directamente a varias funcionalidades avanzadas del modelo Gemini.

Hasta ahora, estas herramientas solo estaban disponibles desde la aplicación de Gemini, lo que implicaba abrir la app y navegar entre menús para encontrar la función deseada. Con el rediseño, los usuarios pueden acceder a ellas desde cualquier pantalla, agilizando el proceso y mejorando la usabilidad.

Visualización del nuevo botón en asistente Gemini. (Infobae América)

Qué herramientas incluye

El botón de Gemini ofrece acceso inmediato a varias de las funciones más destacadas de la IA de Google:

Nano Banana : permite crear imágenes a partir de indicaciones escritas.

: permite crear imágenes a partir de indicaciones escritas. Canvas : una herramienta para dibujar, anotar o plasmar ideas visualmente.

: una herramienta para dibujar, anotar o plasmar ideas visualmente. Deep Research : opción para realizar búsquedas y consultas complejas, aprovechando la capacidad de análisis en profundidad de Gemini.

: opción para realizar búsquedas y consultas complejas, aprovechando la capacidad de análisis en profundidad de Gemini. Creación de música: nueva función que permite generar piezas musicales utilizando inteligencia artificial.

La incorporación de este acceso directo resulta especialmente útil para quienes usan Gemini de manera habitual en su trabajo o actividades cotidianas, ya que elimina pasos intermedios y centraliza las herramientas en un solo lugar.

Entre las herramientas accesibles destacan Nano Banana para crear imágenes y Canvas para dibujos y anotaciones. (Reuters)

Cómo activar el nuevo botón en Android

Según informó el portal 9to5Google, el nuevo botón y el resto de cambios están disponibles en la versión 1.8 de la aplicación de Google para Android. Si no es posible el acceso, es necesario actualizar la app a la última versión disponible en la Play Store.

Una vez instalada la actualización, el rediseño aparece en la superposición de Gemini, junto con una interfaz renovada: la barra de búsqueda adopta una forma rectangular, y los botones para adjuntar archivos o acceder a herramientas se ubican en la parte inferior, dejando más espacio para escribir y visualizar resultados.

Mejoras en la experiencia de usuario

Los cambios introducidos por Google buscan optimizar el acceso y el uso de la inteligencia artificial en Android, reduciendo pasos innecesarios y acercando las funciones más populares de Gemini a la pantalla principal del teléfono. Esta integración responde a la tendencia de simplificar la interacción con las herramientas digitales, permitiendo que los usuarios puedan aprovechar todo el potencial de la IA de forma más rápida y sencilla.

Para activar el nuevo botón es necesario contar con la versión 1.8 de la app de Google en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo botón de Gemini no solo facilita el acceso a las utilidades más usadas, sino que también consolida la apuesta de Google por una IA cada vez más presente y funcional en la vida diaria de quienes utilizan dispositivos Android.