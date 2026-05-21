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Ilumina tu camino al instante: Apple permite usar la manzana del iPhone para activar la linterna

La función llamada ‘Tocar atrás’ transforma la experiencia de uso del iPhone al permitir asignar acciones específicas a toques en la zona trasera del dispositivo

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iPhone - Apple - linterna - tecnología - 21 de mayo
No es necesario que el toque se realice exactamente sobre el logo de la manzana. (Gemini)

Encender la linterna del iPhone nunca fue tan sencillo como ahora. Apple ha incorporado en sus dispositivos una función que permite activar esta herramienta con solo dos toques en la parte trasera, donde se ubica la característica manzana. Esta función, pensada originalmente como una ayuda de accesibilidad, ofrece una manera rápida y eficaz de disponer de luz en cualquier momento, incluso cuando el acceso tradicional resulta incómodo o poco práctico.

Cómo activar la linterna del iPhone tocando la parte trasera

La función llamada ‘Tocar atrás’ transforma la experiencia de uso del iPhone al permitir asignar acciones específicas a toques en la zona trasera del dispositivo. Para utilizarla, es necesario acceder a un ajuste que, aunque no es conocido por todos los usuarios, está disponible desde hace varias versiones de iOS. El proceso para configurar la linterna es directo y solo requiere unos pocos pasos desde el menú de configuración.

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Primero, se debe abrir la aplicación de Ajustes del iPhone y dirigirse a la sección de Accesibilidad. Dentro de este apartado, existe un menú llamado ‘Tocar’, desde donde se accede a la opción ‘Tocar atrás’.

iPhone - Apple - linterna - tecnología - 21 de mayo
Encender la linterna del iPhone nunca fue tan sencillo como ahora. (Imagen ilustrativa Infobae)

Allí, el usuario puede elegir entre dos opciones: activar una función con dos toques o con tres toques. Seleccionando ‘Tocar dos veces’, aparece un listado de acciones posibles, entre ellas la linterna. Al marcarla, la configuración queda lista para que cada vez que se realicen dos toques suaves en la parte trasera del dispositivo, la linterna se encienda automáticamente.

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No es necesario que el toque se realice exactamente sobre el logo de la manzana, aunque en esa zona el iPhone suele detectar mejor el gesto. El sistema utiliza los sensores de movimiento y el acelerómetro integrados en el dispositivo para identificar la acción, por lo que el procedimiento resulta ágil y responde sin necesidad de fuerza o presión excesiva.

Acciones personalizables en la función ‘Tocar atrás’ de iOS

La versatilidad de esta herramienta va mucho más allá de la linterna. Apple ha incluido un abanico de funciones configurables para que el usuario adapte el doble toque y el triple toque a sus necesidades cotidianas.

iPhone - Apple - linterna - tecnología - 21 de mayo
El sistema utiliza los sensores de movimiento y el acelerómetro integrados en el dispositivo para identificar la acción. (Gemini)

Entre las opciones disponibles se encuentran la posibilidad de hacer una captura de pantalla, abrir una aplicación específica, acceder al buscador, bloquear la pantalla y otras funciones útiles.

El usuario puede asignar dos acciones distintas: una para cuando se dan dos toques y otra diferente para los tres toques. Esto permite personalizar el acceso rápido a herramientas o utilidades frecuentes, facilitando el manejo del dispositivo en situaciones en las que el uso de la pantalla táctil no es práctico.

Alternativas para encender la linterna del iPhone con comandos de voz

Además de los gestos físicos, Apple mantiene la opción de recurrir a Siri para encender la linterna mediante comandos de voz. Aunque algunos usuarios señalan limitaciones en la eficacia del asistente virtual, la función resulta útil cuando las manos están ocupadas o no es posible manipular el teléfono directamente.

Apple mantiene la opción de recurrir a Siri para encender la linterna mediante comandos de voz. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Apple mantiene la opción de recurrir a Siri para encender la linterna mediante comandos de voz. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El comando más directo consiste en decir “Oye Siri, enciende la linterna”. Esta frase basta para que la luz se active de inmediato, brindando una solución rápida en cualquier contexto.

Los aficionados a la saga de Harry Potter pueden incluso activar la linterna diciendo “Oye Siri, Lumos Maxima”, en referencia al hechizo utilizado en los libros y películas para producir luz. Esta alternativa añade un toque lúdico a una función esencial del dispositivo, sin perder la utilidad práctica en situaciones cotidianas.

La incorporación de gestos y comandos de voz para activar la linterna responde a la necesidad de soluciones inmediatas. Muchos usuarios se encuentran con la dificultad de acceder a la linterna justo cuando más la necesitan, a pesar de los accesos tradicionales como el centro de control o la pantalla de bloqueo.

Los nuevos métodos reducen el número de pasos y permiten actuar incluso en condiciones de poca luz o cuando el dispositivo está en uso para otras tareas.

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