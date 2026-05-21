Conductor quiso probar el ‘modo vadeo’ del Cybertruck y terminó hundiendo el vehículo

El intento de probar el “modo vadeo” del Cybertruck terminó con el vehículo atrapado en el agua y la intervención de los servicios de emergencia. (Departamento de Policía de Grapevine)

La policía de Grapevine, en Texas, reportó el rescate de un Tesla Cybertruck del lago Grapevine luego de que su conductor intentó probar el “modo vadeo” y terminó con la camioneta parcialmente hundida. El conductor declaró que ingresó al lago de manera intencional para activar la función todoterreno, pero el vehículo se desactivó y comenzó a llenarse de agua, lo que obligó a los ocupantes a abandonarlo y pedir ayuda.

El incidente ocurrió al anochecer del lunes, en la rampa para botes del parque Katie’s Woods, y motivó la intervención de la policía y del equipo de rescate acuático local, informó The Guardian.

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La intención: probar el “modo vadeo”

El conductor, identificado como Jimmy Jack McDaniel, explicó a las autoridades que su objetivo era utilizar el “Wade Mode”, una función descrita en el manual del Cybertruck de Tesla que permite atravesar cuerpos de agua como ríos o arroyos.

Según el manual, el sistema ajusta la altura de la suspensión y sella la carrocería para soportar profundidades de hasta 32 pulgadas (81,5 cm), siempre que el conductor mantenga una velocidad baja y evalúe las condiciones del entorno.

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El manual del Cybertruck advierte sobre los riesgos de sumergir el vehículo en aguas profundas o con fondos inestables. (Reuters)

De acuerdo con la policía de Grapevine, el vehículo quedó inutilizado durante la maniobra y empezó a llenarse de agua. La imagen difundida por las autoridades mostró la camioneta plateada sumergida hasta casi la mitad, a pocos metros de la orilla.

Rescate y consecuencias legales

El equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Grapevine colaboró en la extracción del vehículo, que debió ser remolcado fuera del agua.

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Las autoridades arrestaron a McDaniel y lo acusaron de operar un vehículo en una zona prohibida del lago, carecer de registro náutico válido y omitir equipos de seguridad obligatorios para actividades acuáticas.

El rescate del Cybertruck requirió la participación del equipo de bomberos y especialistas en rescate acuático. (Departamento de Policía de Grapevine)

Según declaraciones recogidas por CBS News, la portavoz policial Katharina Gamboa sostuvo que las rampas de botes están diseñadas exclusivamente para embarcaciones y no para automóviles, por lo que “no se permite el ingreso de vehículos motorizados al agua”. También recalcó que la seguridad era la principal preocupación, ya que en el área suelen encontrarse familias y niños en la orilla.

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Riesgos y limitaciones del “modo vadeo”

El manual del Cybertruck advierte que el “modo vadeo” no exime de responsabilidad al conductor, que debe evaluar la profundidad y las condiciones del fondo antes de entrar al agua. Además, la garantía no cubre daños derivados de este tipo de maniobras.

El fabricante señaló que el sistema solo soporta profundidades de 81,5 cm (32 pulgadas) desde la base de la rueda y recomendó evitar corrientes fuertes y fondos fangosos, ya que el vehículo puede hundirse y verse afectado por el aumento del nivel del agua.

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El incidente reabre el debate sobre los límites de uso de funciones todoterreno en vehículos eléctricos y la responsabilidad de los conductores. (Reuters)

La policía local recordó que, aunque ciertos vehículos pueden ingresar a aguas poco profundas, hacerlo implica riesgos legales y de seguridad bajo la legislación de Texas. “No alentamos a los conductores a probar este tipo de maniobras en áreas no autorizadas”, insistió Gamboa.

Advertencias para el público

El incidente reabrió el debate sobre el uso de funciones todoterreno en vehículos eléctricos. La policía y los servicios de emergencia reiteraron que las zonas recreativas junto al lago están destinadas al uso de embarcaciones autorizadas. “No queremos coches en el agua, es un problema de seguridad”, afirmó la portavoz policial.

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El manual del Cybertruck indicó que la activación del “modo vadeo” requiere que puertas y ventanas estén completamente cerradas y que la velocidad no supere los 32 km/h (20 mph) antes de ingresar al agua. También recomendó mantener una velocidad de entre 2 y 5 km/h (1-3 mph) durante el cruce y abandonar el modo solo cuando el vehículo esté completamente fuera del agua.