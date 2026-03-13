Si tienes una Nintendo Switch, estos son los juegos que no te puedes perder en 2026

La Nintendo Switch es una consola híbrida que es usada por millones de jugadores. (Foto: Imagen ilustrativa)

La biblioteca de títulos disponibles para la Nintendo Switch continúa ampliándose en 2026 con una combinación de aventuras de mundo abierto, juegos familiares, experiencias creativas y lanzamientos muy esperados.

Esta diversidad de propuestas ha consolidado a la consola híbrida de Nintendo como una de las plataformas más versátiles del mercado, capaz de atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes recién comienzan en el mundo de los videojuegos.

Entre los títulos más destacados del catálogo actual aparecen propuestas que abarcan distintos estilos de juego, desde exploración en mundos abiertos hasta carreras multijugador y aventuras narrativas.

En pleno 2026, existen videojuegos para Nintendo Switch que puedes disfrutar solo o en familia. (Nintendo)

La oferta incluye tanto grandes producciones exclusivas como remasterizaciones y títulos independientes que han ganado popularidad en los últimos años.

Aventuras que marcan el catálogo de la consola

Uno de los juegos más influyentes del catálogo reciente es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, considerado por muchos como una de las experiencias más completas disponibles en la consola. Este título expande las mecánicas introducidas en su predecesor con nuevas habilidades que permiten combinar objetos, manipular el entorno y resolver desafíos de múltiples maneras.

La historia sigue a Link en su misión por restaurar el equilibrio del reino de Hyrule frente a una amenaza emergente. Su diseño de mundo abierto incentiva la exploración constante y ofrece a los jugadores la posibilidad de descubrir secretos, templos y desafíos opcionales repartidos por todo el mapa.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo.

Otro título que se mantiene como una referencia dentro del género de rol japonés es Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age. Este juego combina una narrativa extensa con personajes carismáticos y un sistema de combate por turnos que ofrece decenas de horas de contenido.

Experiencias ideales para jugar en grupo

Para quienes prefieren juegos más accesibles y orientados al multijugador, Mario Kart 8 Deluxe continúa siendo uno de los títulos más populares de la consola. El juego de carreras incluye decenas de personajes y circuitos, además de modos en línea y multijugador local que lo convierten en una opción habitual para reuniones familiares o partidas entre amigos.

Su sistema de asistencia para la conducción permite que jugadores de todas las edades participen sin dificultad, mientras que los objetos y habilidades especiales añaden un componente estratégico que mantiene cada carrera impredecible.

Mario Kart 8 Deluxe es un videojuego multijugador. (Nintendo)

Otro título destacado dentro de las experiencias accesibles es Kirby and the Forgotten Land, una aventura tridimensional que combina exploración, combates sencillos y un estilo visual colorido que resulta atractivo para jugadores de todas las edades.

Juegos relajantes y propuestas creativas

Dentro del catálogo de la consola también existen opciones enfocadas en la creatividad y la relajación. Uno de los ejemplos más conocidos es Animal Crossing: New Horizons, un simulador social que invita a los jugadores a desarrollar una isla desde cero.

En este título, los usuarios pueden interactuar con personajes, decorar espacios, recolectar objetos y visitar las islas de otros jugadores. Las actualizaciones y el contenido adicional han ampliado las posibilidades de personalización, lo que ha mantenido su popularidad entre diferentes públicos.

Animal Crossing: New Horizons debuta en Nintendo Switch 2 con una edición optimizada que incorpora mejoras gráficas y nuevas funciones para la comunidad de jugadores (Foto: Nintendo)

Otro fenómeno reciente dentro de la plataforma es Balatro, un juego de cartas con mecánicas roguelike que sorprendió a la comunidad de jugadores por su mezcla de accesibilidad y profundidad estratégica.

Juegos según la edad del jugador

El catálogo de la consola incluye títulos adecuados para distintos grupos de edad. Para niños pequeños, juegos como Super Mario Bros. Wonder y Mario Kart 8 Deluxe ofrecen mecánicas simples, gráficos coloridos y una experiencia accesible.

En el caso de jugadores entre ocho y doce años, títulos como Pokémon Scarlet and Violet se mantienen entre los más recomendados por su mezcla de exploración, colección de criaturas y combate estratégico.

Super Mario Bros es uno de los títulos clásicos de Nintendo. (Nintendo)

Para adolescentes y adultos, las propuestas suelen incluir aventuras más complejas o desafíos más exigentes, como el propio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o juegos de rol de larga duración.

Lanzamientos que generan expectativa

Además del catálogo actual, varios títulos esperados están programados para llegar a la consola durante los próximos meses. Uno de los más anticipados es Metroid Prime 4: Beyond, que marcará el regreso de una de las franquicias más emblemáticas de Nintendo.

También se espera la llegada de remasterizaciones y nuevas versiones de clásicos, entre ellos Resident Evil 7 y Resident Evil Village, que ampliarán la oferta de experiencias más orientadas al terror y la acción.

Con una mezcla de títulos exclusivos, juegos independientes y remasterizaciones, el catálogo de la Nintendo Switch continúa creciendo y adaptándose a distintos tipos de jugadores.