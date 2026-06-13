Sociedad

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo de junio

Durante el fin de semana largo por el homenaje a Güemes, el subte, los trenes y los colectivos operarán con cronogramas especiales. También habrá cambios en la atención en hospitales, bancos, escuelas y organismos oficiales

Guardar
Google icon
Los colectivos funcionarán con frecuencia de feriado durante el fin de largo de junio
Los colectivos funcionarán con frecuencia de feriado durante el fin de largo de junio

El lunes 15 de junio, por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, la Ciudad de Buenos Aires implementará un cronograma especial de servicios públicos y transporte. Según informaron, varias prestaciones modificarán su esquema habitual, con especial impacto en el transporte público y la atención en organismos oficiales.

Los subtes de Buenos Aires y el Premetro funcionarán con horario de domingo: el primer servicio saldrá a las 8 y el último circulará hasta las 22, sin extensión nocturna en la línea B. Además, señalaron que la frecuencia promedio será de entre 7 y 9 minutos, dependiendo de la línea. Por otro lado, el premetro prestará servicios hasta las 21:30.

PUBLICIDAD

Las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense también funcionaran con frecuencia de feriado. Estyo implica menor cantidad de unidades en la calle y mayor tiempo de espera, sobre todo en las primeras horas del día y por la noche. Las autoridades de Buenos Aires sugirieron a los usuarios de transporte público planificar sus traslados con anticipación y consultar fuentes oficiales para verificar posibles cambios de último momento en servicios y frecuencias.

Los servicios de trenes de las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur circularán con cronograma de domingo, replicando frecuencias reducidas y posibles modificaciones en los primeros y últimos servicios. Para la línea Mitre, se recomienda tener precaución debido a posibles cambios por obras de renovación de vías.

PUBLICIDAD

El primer servicio de subte saldrá a las 8 y el último circulará hasta las 22
El primer servicio de subte saldrá a las 8 y el último circulará hasta las 22

El sistema Ecobici funcionará normalmente y ofrecerá opciones para residentes y visitantes, con pases intensivos, recreativos y turísticos disponibles. Esto permite el uso de bicicletas públicas para traslados diarios, paseos o recorridos turísticos en la ciudad.

Con respecto al estacionamiento, estará permitido dejar vehículos en avenidas y calles donde normalmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. La medida facilita la circulación de quienes se movilizan durante el fin de semana largo. Además, el sistema de estacionamiento medido no regirá durante la jornada. Los peajes también operarán de 11 a 15 en sentido a Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

Los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires mantendrán activas las guardias y las áreas críticas durante las 24 horas del feriado. Esto garantiza la atención ante urgencias y emergencias médicas. En contraste, los consultorios externos, los vacunatorios y los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) no prestarán servicio, por lo que no se realizarán atenciones programadas ni se aplicarán vacunas hasta la reanudación de la actividad normal el martes siguiente.

Las escuelas públicas permanecerán cerradas tanto para actividades escolares como administrativas, en línea con la suspensión general de clases dispuesta para los feriados nacionales. No habrá dictado de clases en los niveles inicial, primario ni secundario.

Por su parte, la actividad de los organismos administrativos será nula. Las oficinas del Registro Civil permanecerán cerradas, con la única excepción del servicio de guardia de defunciones, que atenderá de 8 a 12. Tampoco habrá atención en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ni Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En cuanto a la los parques y espacios culturales, la mayoría estarán abiertos al público. El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur y otros parques urbanos seguirán recibiendo visitas durante el fin de semana largo.

Por otro lado, la mayoría de museos y centros culturales se mantendrán abiertos, aunque algunas sedes permanecerán cerradas por el feriado. Las bibliotecas públicas permanecerán mayormente cerradas, con la excepción de las sedes: Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.

Temas Relacionados

feriadosfin de semana largoGeneral Don Martín Miguel de GüemesCiudad de Buenos Airestransporteservicios públicosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un argentino de 58 años murió en el incendio de un edificio de Mallorca

Junto a él, falleció una mujer británica de 68 años. Las autoridades locales trabajan para descifrar qué provocó las llamas

Un argentino de 58 años murió en el incendio de un edificio de Mallorca

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó un sistema de reporte ciudadano para denunciar conductas peligrosas al volante

Es a través de un número de WhatsApp. El denunciante debe enviar material audiovisual, ubicación, fecha y hora aproximada del hecho

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó un sistema de reporte ciudadano para denunciar conductas peligrosas al volante

Comenzarán a cobrarles la entrada al Ecoparque porteño a quienes no residan en la Ciudad de Buenos Aires

Seguirá siendo gratuito para los menores de 12 años, los mayores de 65 y personas con discapacidad. Lo recaudado será destinado a fortalecer los programas de rescate de fauna, atención veterinaria, conservación, investigación y educación ambiental

Comenzarán a cobrarles la entrada al Ecoparque porteño a quienes no residan en la Ciudad de Buenos Aires

Robo piraña en Lanús: cinco delincuentes la interceptaron mientras paseaba al perro y le llevaron el auto en segundos

El ataque ocurrió este jueves por la tarde, cuando la mujer se encontraba en la puerta de su casa junto a su mascota. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona

Robo piraña en Lanús: cinco delincuentes la interceptaron mientras paseaba al perro y le llevaron el auto en segundos

“Besame las botas”: qué dice la denuncia por las torturas y abusos sexuales a presas en el penal de mujeres de Magdalena

Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y es investigada por el fiscal Álvaro Garganta. El Servicio Penitenciario Bonaerense decapitó a la cúpula de la prisión. Los testimonios de las detenidas

“Besame las botas”: qué dice la denuncia por las torturas y abusos sexuales a presas en el penal de mujeres de Magdalena

DEPORTES

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

Insólito: un periodista daba un informe sobre el Mundial en la puerta del Azteca y dos fanáticos se pelearon a sus espaldas

Francisco Cerúndolo presentó a su nuevo entrenador: las imágenes de la primera práctica junto al chileno Nicolás Massú

El AAT Challenger de Tucumán ya tiene un argentino en la final y podría sumar otro: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

El contundente mensaje de Dibu Martínez en la práctica a cuatro días del debut de la selección argentina en el Mundial

TELESHOW

La historia de amor de un participante que emocionó a Darío Barassi: “Nos conocemos desde el jardín y nos pusimos de novios”

La historia de amor de un participante que emocionó a Darío Barassi: “Nos conocemos desde el jardín y nos pusimos de novios”

Las vacaciones de Noelia Marzol en Brasil: amigas, vestido transparente y un pícaro ida y vuelta con su marido

La dura reflexión de Pampita sobre los retoques estéticos en las mujeres: “Parecen todas hermanas”

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

Honduras: Mujer bajo efectos del alcohol impacta contra 13 vehículos y es internada en hospital psiquiátrico

Donald Trump anunció que un bombardeo estadounidense abatió a “Niño Guerrero”, el líder del cártel criminal Tren de Aragua

Frente Amplio denuncia trabas para asistir a la gira convocada por Laura Fernández a Crucitas, pero confirma su presencia

La República Dominicana se queda con una cita clave del cine iberoamericano en 2026