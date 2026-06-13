Cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo de junio

Los colectivos funcionarán con frecuencia de feriado durante el fin de largo de junio

El lunes 15 de junio, por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, la Ciudad de Buenos Aires implementará un cronograma especial de servicios públicos y transporte. Según informaron, varias prestaciones modificarán su esquema habitual, con especial impacto en el transporte público y la atención en organismos oficiales.

Los subtes de Buenos Aires y el Premetro funcionarán con horario de domingo: el primer servicio saldrá a las 8 y el último circulará hasta las 22, sin extensión nocturna en la línea B. Además, señalaron que la frecuencia promedio será de entre 7 y 9 minutos, dependiendo de la línea. Por otro lado, el premetro prestará servicios hasta las 21:30.

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Las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense también funcionaran con frecuencia de feriado. Estyo implica menor cantidad de unidades en la calle y mayor tiempo de espera, sobre todo en las primeras horas del día y por la noche. Las autoridades de Buenos Aires sugirieron a los usuarios de transporte público planificar sus traslados con anticipación y consultar fuentes oficiales para verificar posibles cambios de último momento en servicios y frecuencias.

Los servicios de trenes de las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur circularán con cronograma de domingo, replicando frecuencias reducidas y posibles modificaciones en los primeros y últimos servicios. Para la línea Mitre, se recomienda tener precaución debido a posibles cambios por obras de renovación de vías.

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El primer servicio de subte saldrá a las 8 y el último circulará hasta las 22

El sistema Ecobici funcionará normalmente y ofrecerá opciones para residentes y visitantes, con pases intensivos, recreativos y turísticos disponibles. Esto permite el uso de bicicletas públicas para traslados diarios, paseos o recorridos turísticos en la ciudad.

Con respecto al estacionamiento, estará permitido dejar vehículos en avenidas y calles donde normalmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. La medida facilita la circulación de quienes se movilizan durante el fin de semana largo. Además, el sistema de estacionamiento medido no regirá durante la jornada. Los peajes también operarán de 11 a 15 en sentido a Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

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Los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires mantendrán activas las guardias y las áreas críticas durante las 24 horas del feriado. Esto garantiza la atención ante urgencias y emergencias médicas. En contraste, los consultorios externos, los vacunatorios y los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) no prestarán servicio, por lo que no se realizarán atenciones programadas ni se aplicarán vacunas hasta la reanudación de la actividad normal el martes siguiente.

Las escuelas públicas permanecerán cerradas tanto para actividades escolares como administrativas, en línea con la suspensión general de clases dispuesta para los feriados nacionales. No habrá dictado de clases en los niveles inicial, primario ni secundario.

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Por su parte, la actividad de los organismos administrativos será nula. Las oficinas del Registro Civil permanecerán cerradas, con la única excepción del servicio de guardia de defunciones, que atenderá de 8 a 12. Tampoco habrá atención en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ni Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En cuanto a la los parques y espacios culturales, la mayoría estarán abiertos al público. El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur y otros parques urbanos seguirán recibiendo visitas durante el fin de semana largo.

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Por otro lado, la mayoría de museos y centros culturales se mantendrán abiertos, aunque algunas sedes permanecerán cerradas por el feriado. Las bibliotecas públicas permanecerán mayormente cerradas, con la excepción de las sedes: Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.