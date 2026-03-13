El fin de la muerte: logran reanimar neuronas en un cerebro congelado y desafían leyes de la vida

Investigadores logran reactivar una región del cerebro que fue criogenizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, en Alemania, logró restaurar la actividad funcional en el hipocampo de un ratón adulto después de que el tejido cerebral fuera sometido a un proceso de criopreservación a temperaturas extremas.

El hallazgo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, representa un avance relevante en la investigación sobre conservación de tejidos y abre nuevas preguntas sobre los límites biológicos de la criogenia.

De acuerdo con el estudio, los investigadores consiguieron que el tejido cerebral recuperara su estructura celular, su capacidad metabólica y, lo más importante, su habilidad para transmitir señales eléctricas entre neuronas tras haber permanecido almacenado a -196 grados Celsius.

Un cerebro congelado para investigaciones de criogenización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado sugiere que, bajo determinadas condiciones, la actividad neuronal puede reanudarse incluso después de que el tejido haya estado completamente inmovilizado a nivel molecular.

El experimento se centró en el hipocampo, una región clave del cerebro vinculada con procesos como la memoria y el aprendizaje. Para lograr la preservación del tejido, el equipo utilizó una técnica conocida como vitrificación, un método que permite congelar material biológico sin que se formen cristales de hielo que puedan destruir las estructuras celulares.

Una alternativa a la congelación tradicional

En los métodos convencionales de congelación, el agua presente en las células se transforma en cristales de hielo durante el proceso de enfriamiento. Estos cristales pueden perforar membranas celulares y dañar las conexiones sinápticas, lo que suele provocar la pérdida irreversible de la funcionalidad del tejido.

La vitrificación busca evitar ese problema sustituyendo gran parte del agua por una mezcla de sustancias crioprotectoras. De este modo, el tejido no se congela en sentido tradicional, sino que se solidifica en un estado vítreo similar al vidrio, sin que aparezcan cristales dañinos.

Investigadores descubrieron que un cerebro congelado puede generar cristalización, lo que provoca daños en las menbranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, liderado por el científico Alexander German, empleó una solución crioprotectora denominada V3. Esta mezcla contiene compuestos como dimetilsulfóxido, etilenglicol, formamida y polivinilpirrolidona, sustancias que ayudan a estabilizar las células durante el enfriamiento extremo.

Tras el proceso de vitrificación y posterior reanimación del tejido, los científicos analizaron las muestras mediante microscopía avanzada. Los resultados mostraron que la estructura interna del tejido se mantenía notablemente intacta: neuronas, dendritas, mitocondrias y sinapsis presentaban una conservación comparable a la de muestras frescas analizadas en condiciones controladas.

Actividad eléctrica y aprendizaje celular

El aspecto más significativo del estudio apareció durante las pruebas electrofisiológicas. Los investigadores estimularon las conexiones sinápticas del tejido y observaron que las neuronas respondían adecuadamente, generando señales eléctricas.

Además, el equipo logró detectar la preservación de la llamada potenciación a largo plazo, un fenómeno celular considerado fundamental para los procesos de aprendizaje y memoria en el cerebro.

Investigadores logran que una parte del cerebro congelado tenga actividad neuronal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores del estudio, este resultado amplía los límites conocidos de la biología al demostrar que el tejido cerebral puede recuperar su funcionalidad incluso después de haber atravesado un estado de inmovilidad molecular total durante la vitrificación.

Desafíos al intentar preservar cerebros completos

Aunque los resultados fueron positivos en cortes de tejido cerebral, los científicos también intentaron aplicar el procedimiento a cerebros completos. En este punto surgieron dificultades técnicas importantes.

Uno de los principales obstáculos fue la barrera hematoencefálica, una estructura que regula el paso de sustancias hacia el cerebro y que dificulta la penetración de los crioprotectores necesarios para el proceso de vitrificación.

Después de probar con éxito en ciertos tejidos del cerebro, los investigadores tuvieron dificultades al intentar hacerlo con un cebrero entero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para intentar superar este problema, el equipo desarrolló un protocolo de equilibración intercalada que permitió rehidratar parcialmente el órgano durante el procedimiento. Aun así, los resultados fueron variables: solo uno de cada tres intentos logró mantener actividad neuronal viable después del proceso.

Los experimentos también revelaron que distintos tipos de neuronas reaccionan de forma diferente al proceso. Por ejemplo, las neuronas piramidales de la región CA1 mostraron una excitabilidad reducida y necesitaron mayor corriente para generar un potencial de acción, mientras que otras células mantuvieron su funcionalidad de manera más estable.

Implicaciones y límites del hallazgo

Los investigadores subrayan que estos resultados deben interpretarse con cautela. El modelo experimental no reproduce las condiciones de muerte biológica, por lo que las conclusiones no pueden extrapolarse directamente a la preservación de cerebros humanos ni a las teorías de criónica.

Aun así, el avance tiene aplicaciones inmediatas en el ámbito de la investigación científica. La posibilidad de conservar tejido cerebral funcional permitiría a distintos laboratorios compartir muestras biológicas para estudios de neurociencia, lo que podría mejorar la reproducibilidad de los experimentos y reducir la necesidad de utilizar animales en pruebas repetidas.

El experimento se realizó con un cerebro de ratón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también refuerza una hipótesis central en neurociencia: que la función cerebral depende en gran medida de la preservación de su arquitectura física. Si las conexiones sinápticas permanecen intactas, la actividad neuronal podría reanudarse incluso después de períodos prolongados de suspensión molecular.

Aunque la preservación completa de órganos complejos sigue siendo un desafío científico, el experimento demuestra que el tejido nervioso posee una resiliencia mayor de lo que se pensaba. En ese sentido, el trabajo abre nuevas líneas de investigación sobre los límites biológicos de la vida suspendida y el potencial de las técnicas avanzadas de criopreservación.