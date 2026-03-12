Qué es la función coffee break alert del Citroën C3 híbrido y cómo ayuda a prevenir accidentes

Ambas versiones del C3 tiene motor hibrido. (Infobae)

Si sueles conducir durante varias horas y te preocupa que el cansancio pueda provocar un accidente, existen modelos de autos que incorporan la función coffee break alert.

Esta tecnología, disponible en el carro hibrido Citroën C3, detecta cuando has estado conduciendo durante un tiempo prolongado a cierta velocidad y te sugiere hacer una pausa para garantizar una experiencia de manejo más segura.

El Citroën C3 se ofrece en dos versiones principales: Max y Aircross. La diferencia entre ambas radica en el tamaño y el motor. Además, ambos modelos cuentan con un motor híbrido que permite la regeneración de energía.

La versión Max es más compacta que la versión Aircross. (Infobae)

En el caso del C3, el motor entrega aproximadamente 110 caballos de fuerza, mientras que el C3 Aircross alcanza los 145 caballos.

Ambos disponen de una caja automática de seis velocidades y ofrecen la posibilidad de conducir en modo exclusivamente eléctrico durante breves trayectos, brindando así una primera experiencia de movilidad eléctrica.

Por qué es útil una función como la de coffee break alert

Una función como coffee break alert es útil porque ayuda a prevenir accidentes relacionados con la fatiga al volante. El sistema monitorea el tiempo y las condiciones de conducción y, cuando detecta que has manejado durante un periodo prolongado sin pausa, te recomienda detenerte para descansar.

El carro se diferencia por un timón ligeramente cuadrado. (Infobae)

Esta alerta contribuye a mantener la atención y la seguridad en trayectos largos, reduciendo el riesgo de distracciones o microsueños que pueden derivar en incidentes graves. Es una herramienta de asistencia diseñada para proteger tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo.

Qué otras funciones debes conocer de este carro

Otras funciones clave de este vehículo incluyen:

Postura imponente: Llantas de gran tamaño, capó horizontal y diseño inspirado en las SUV. El Citroën C3 ofrece la mayor distancia al suelo, así como la mayor altura y ancho de su segmento.

Firma luminosa: Equipado con una firma luminosa en Y en la parte delantera y trasera, el C3 SUV incorpora tecnología LED para mejorar la visibilidad y la modernidad del automóvil.

Comodidad: Incorpora el sistema Hill Assist, un asistente de arranque en pendiente que optimiza la estabilidad y facilita la conducción en subidas.

Baúl: El modelo cuenta con un espacio interior y de carga optimizado, tanto para el uso diario como para el maletero, brindando versatilidad sin comprometer la capacidad.

El carro, además de contar con puerto USB, tiene un espacio de carga inalámbrica. (Imagen ilustrativa)

Techo bicolor: Ofrece la posibilidad de personalizar el vehículo con combinaciones de colores para el techo, adaptándose a diferentes estilos.

Firma luminosa única: Incorpora luces diurnas DRL en LED, reforzando la identidad visual y la seguridad del vehículo.

Espacio interior: Espacio optimizado en cabina y maletero, con una capacidad de 315 litros, adecuado para diferentes necesidades diarias.

Dirección suave: Transmisión automática de seis velocidades que proporciona una conducción cómoda.

Citroën Connect Touchscreen 10”: Pantalla táctil de 10 pulgadas, única en la categoría, que funciona como central multimedia y ofrece compatibilidad con Apple.

La marca de autos cuenta con un app compatible con iPhone. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Control de sonido en el volante: Permite gestionar las funciones de sonido directamente desde el volante, mejorando la practicidad y seguridad al conducir.

Que otros carros tienen funciones similares

Otro vehículo con funciones de seguridad avanzadas es el Audi A3, que puede corregir automáticamente la trayectoria si detecta que el conductor sale del carril.

Este modelo incorpora sensores de largo y corto alcance, así como cámaras ubicadas alrededor del vehículo, lo que permite al sistema monitorear el entorno en 360 grados y ofrecer diversas soluciones de seguridad.

El Audi A3 puede corregir automáticamente la dirección si el conductor abandona el carril. (Infobae Tecno )

Identifica las líneas del carril y, si el conductor comienza a desviarse sin activar la señal de giro, primero emite una advertencia en el tablero. Si no hay respuesta, el sistema actúa sobre la dirección para retornar el auto a su carril.

Además, este cuenta con otras funciones orientadas a la protección de los ocupantes y la prevención de accidentes. Entre ellas destaca el frenado autónomo, capaz de detectar peatones, ciclistas, motocicletas y otros vehículos, y frenar automáticamente si es necesario para evitar una colisión.