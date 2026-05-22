Locro patrio: cuánto cuesta preparar el plato típico del 25 de Mayo

El origen prehispánico del locro remite a la palabra quechua 'ruqru', símbolo de la identidad culinaria nacional

El 25 de mayo representa para la Argentina un símbolo de patria y celebración nacional, y el locro es el plato típico de la jornada. Cocinar esta preparación tradicional puede alcanzar un costo de casi $43.000 para cuatro personas, cantidad que puede rendir para hasta seis comensales. Los ingredientes, la historia detrás del plato y las diferentes formas de elaboración conforman el corazón de esta costumbre, que reúne a familias y amigos.

En Infobae en Vivo Al Amanecer calcularon el costo tomando como base el recetario de doña Petrona, reconocido por su variedad de fórmulas. “Casi $43.000 sale hacer el locro en esta fecha patria”, explicó la periodista especializada en Economía, Belén Escobar.

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Ingredientes principales y su precio aproximado

La receta tradicional sugiere utilizar aproximadamente medio kilo de maíz blanco, cuyo valor ronda los $1.500. Se suman 250 gramos de porotos, que necesitan ser remojados previamente, a un precio estimado de $1.900. Para el zapallo, que debe cortarse en cubos, un kilo cuesta cerca de $700. La panceta es uno de los ingredientes más costosos dentro de la receta: 500 gramos ascienden a casi $25.000, específicamente $24.212 pesos según el relevamiento.

La selección de cortes accesibles de carne, como paleta o falda, permite elaborar el locro sin perder su esencia festival

Otros insumos claves son los dos chorizos colorados, que alcanzan un precio de $4.140, y la carne de res (paleta o falda), seleccionada entre los cortes más accesibles, con un costo cercano a $3.900. Las verduras frescas incluyen dos cebollas ($300), tres dientes de ajo ($1.000 aproximadamente, aunque suele venderse la cabeza entera y no por unidad), un pimiento rojo ($1.225) y un puerro ($1.500). El laurel, necesario para darle sabor, llega a un monto de $1.380.

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Escobar señaló: “Si estás pensando en cocinar entonces este plato que es muy rico y para esta época es ideal, tenés que pensar en este presupuesto, pero la verdad que si bien es un número, comen varias personas”. Sobre el rendimiento, explicó: “Muy rendidor. Te lo firmo”.

La tradición del locro patrio continúa vigente en la mesa argentina cada 25 de mayo, adaptándose a los cambios de precios y preferencias, pero conservando la esencia familiar y festiva.

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La receta tradicional de locro destaca ingredientes como maíz blanco, porotos y zapallo, claves en la gastronomía argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orígen del locro, el plato tradicional

En la actualidad, el locro ocupa un lugar destacado entre los platos emblemáticos de la gastronomía argentina y suele servirse durante el aniversario de la Revolución de Mayo y el Día de la Independencia, ambos en pleno otoño e invierno, el 25 de mayo y el 9 de julio. Esta tradición refuerza su carácter de “comida patria” en Argentina.

El término “locro” proviene del quechua ruqru, según el diccionario de la RAE, lo que evidencia el origen prehispánico. El pueblo inca ya lo preparaba antes de la llegada de los españoles, utilizando únicamente los ingredientes que ofrecía la tierra.

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Con la llegada de los europeos en 1492, se incorporaron ingredientes y técnicas de cocción provenientes de Europa, lo que modificó la elaboración del plato.

El resurgimiento de comidas tradicionales como el locro y las empanadas, alrededor de 1930, respondió a la necesidad de evocar tiempos pasados, en un contexto donde la inmigración y el crecimiento poblacional modificaron profundamente los hábitos alimentarios en Argentina a comienzos del siglo XIX.

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Estas preparaciones trascendieron su función alimenticia y se integraron como elementos fundamentales de la cultura y la historia argentinas.

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