Muchos elogios y alguna advertencia: qué dijo el FMI del Gobierno, su plan económico y la marcha del acuerdo vigente

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este jueves la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina. Y con ello se habilitó el desembolso inmediato de aproximadamente USD 1.000 millones, que impactarán sobre las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las llevarán al nivel más alto de la gestión de Javier Milei.

1. Desembolso inmediato y acumulado

La decisión del Directorio liberó USD 1.000 millones tras la revisión, cifra que incrementó el total de desembolsos bajo el acuerdo a USD 15.800 millones. El acuerdo EFF, aprobado el 11 de abril de 2025, contempla un acceso total de USD 21.000 millones, equivalentes al 479% de la cuota de Argentina en el FMI.

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Al cierre de este jueves con una compra de USD 145 millones, las reservas internacionales brutas se encontraban en USD 46.751 millones, con el desembolso de USD 1.000 millones, alcanzarían USD 47.751 millones (de no haber pérdidas). Se trata del nivel más alto en lo que va de gestión de Milei.

2. Fortalecimiento del impulso reformista

El FMI destacó el fortalecimiento del impulso reformista, con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral. Según el Directorio, estas reformas, junto con mejoras en el marco monetario y cambiario, contribuyeron a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad del país para gestionar crisis.

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Se espera por el desembolso de USD 1.000 millones que va a impactar en las reservas del Banco Central.

“Con el tiempo, las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de gobierno, serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”, comentó el FMI en la comunicación del acuerdo.

3. Evaluación positiva de la implementación del programa

El board evaluó que la implementación del programa se mantuvo sólida en un contexto global y nacional complejo. Si bien el país no alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas para finales de diciembre, cumplió la mayoría de los criterios de desempeño y metas indicativas, además de implementar medidas correctivas para acercar las reservas a la meta y reducir los diferenciales soberanos.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está cerca de cumplir el 90% de la meta anual de compra de reservas para este año.

Es que con la aprobación del nuevo acuerdo, el FMI nuevamente le otorgo un waiver -dispensa- al Gobierno y otra vez por la misma razón: no cumplir la meta de acumulación del reservas. Y si bien, el panorama este año parece distinto con un BCRA que a mediados de mayo ya cumplió el casi el 90% de la meta de compra, nuevamente se presentan dificultades para la acumulación por el pago de deuda externa. Vulnerabilidad que podría resolverse con un mecanismo de financiamiento en el corto plazo como las garantías con organismos internacionales.

Según el comunicado, “los directores observaron que el desempeño del programa fue desigual hasta finales de 2025, con retrasos en el área crítica de la reconstrucción de las reservas externas. Reconocieron los importantes ajustes posteriores a los marcos monetario y cambiario, que han respaldado la acumulación de reservas y fortalecido la confianza del mercado. Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales".

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4. Economía orientada al mercado

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que las autoridades argentinas avanzaron en la estabilización económica y en la creación de una economía más orientada al mercado. Apuntó que la incertidumbre política de 2025 impactó el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa durante ese periodo, pero las políticas posteriores propiciaron un aumento de reservas y una mayor confianza del mercado.

5. Compromisos fiscales y sociales

El FMI subrayó que las autoridades se comprometieron a buscar el equilibrio fiscal general mediante reducciones en los subsidios a la energía, mejor focalización de las transferencias sociales y contención del gasto discrecional. Las reformas para mejorar la equidad y eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de Gobierno, aparecen como esenciales para mantener el ancla fiscal y preservar el margen para el gasto social prioritario, considerado fundamental para consolidar la reducción de la pobreza.

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6. Estrategia monetaria y cambiaria

La implementación del programa de compra de divisas del BCRA y la flexibilidad del tipo de cambio figuran entre los ejes para reconstruir reservas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis.

El FMI indicó que esto debe acompañarse de una estrategia de financiamiento integral para restablecer el acceso a los mercados internacionales, incluyendo la refinanciación de grandes obligaciones en divisas del sector público y la reducción gradual de la exposición al Fondo.

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7. Evolución del marco monetario

El FMI remarcó la necesidad de seguir evolucionando el marco monetario para apoyar la desinflación y la flexibilidad cambiaria. El organismo recomendó fortalecer la transparencia y la comunicación del banco central, contener la volatilidad de tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito.

Además, pidió fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión para apoyar el mercado de capitales y contener vulnerabilidades financieras.

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8. Avances en desregulación y reformas

La Junta Ejecutiva elogió los avances en desregulación y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral, lo que se reflejó en un incremento de inversiones extranjeras directas planificadas. Promovió la profundización de reformas para crear una economía más competitiva y abierta, con mejoras en la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, y el desarrollo de sectores estratégicos como agricultura, energía, minería y economía del conocimiento.

9. Gestión de riesgos y comunicación

El FMI reconoció la persistencia de riesgos internos y externos elevados. Indicó que la formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias resultan esenciales para alcanzar los objetivos del programa. También remarcó la importancia de una comunicación clara y de apoyos sociales bien dirigidos para mitigar los costos de ajuste a corto plazo y mantener el respaldo social a las reformas.

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10. Evaluación

El directorio del FMI coincidió con la evaluación del personal técnico del organismo. Celebró el progreso general en la estabilización y creación de una economía de mercado, la caída de la inflación anual, el primer superávit fiscal primario en años y los anuncios de inversión extranjera. Observó que el desempeño del programa resultó desigual hasta finales de 2025, con retrasos en la reconstrucción de reservas externas, aunque reconoció los ajustes posteriores en los marcos monetario y cambiario.

El Directorio alentó a las autoridades a implementar con decisión el paquete de políticas, respaldar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sostener el crecimiento, garantizando un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales. También resaltó la importancia de mantener el apoyo a los sectores más vulnerables y mejorar la calidad y difusión de los datos de inflación.