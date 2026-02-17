Este auto corrige tu dirección si te sales del carril, frena solo y alerta si estás cansado: así es el Audi A3

La seguridad es un factor clave al comprar un auto, y los modelos actuales suman tecnologías para proteger a quienes viajan en ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir un vehículo, la seguridad es uno de los aspectos más relevantes. Actualmente, los automóviles incorporan múltiples funciones tecnológicas orientadas a proteger a los ocupantes.

Un ejemplo es el Audi A3, que puede corregir de manera automática la trayectoria si detecta que el conductor sale del carril. Luis Torres, gerente de entrenamiento de Audi Colombia, explicó a Infobae Tecno que este modelo está equipado con sensores de largo y corto alcance y cámaras distribuidas alrededor del vehículo.

Estas herramientas permiten que el sistema monitoree el entorno en 360 grados y ofrezca diversas alternativas de seguridad.

Dicho modelo de auto identifica las líneas del carril y, si el conductor comienza a desviarse sin activar la señal de giro, primero emite una advertencia en el tablero. Si no hay reacción, el sistema interviene sobre la dirección para devolver el vehículo a su carril.

El Audi A3 puede corregir automáticamente la dirección si el conductor abandona el carril. (Infobae Tecno )

Qué otras funciones de seguridad tiene este auto

Además del sistema de corrección de carril, el Audi A3 incorpora otras funciones de seguridad que buscan proteger a los ocupantes y evitar accidentes. El frenado autónomo es una de ellas: este vehículo puede detectar la presencia de peatones, bicicletas, motocicletas y otros autos y frenar automáticamente si es necesario para prevenir una colisión.

Gracias a su red de sensores y radares, este carro monitorea el entorno. Al acercarse a un cruce, activa el asistente de tráfico cruzado delantero, que revisa ambos lados para advertir sobre posibles riesgos, como un vehículo que se haya saltado un semáforo. Si detecta peligro, el sistema puede intervenir en la frenada y prepararse para reducir el impacto.

En ciudades, donde las ciclovías suelen estar cerca de la vía, el sistema también protege ante posibles giros a la derecha: si hay una bicicleta en el punto ciego, el auto puede frenar de manera automática para evitar un accidente.

Cuando se aproxima a una intersección, el asistente de tráfico cruzado delantero analiza ambos lados para alertar sobre peligros, como otros vehículos que no respeten el semáforo. (Infobae Tecno)

Además, cuenta con ayudas para el cambio de carril, advirtiendo sobre vehículos en los puntos ciegos laterales y evitando maniobras peligrosas. El asistente de tráfico cruzado trasero cumple una función similar cuando el conductor va en reversa, alertando sobre obstáculos o vehículos que se aproximan.

El carro también incorpora sistemas de aviso de cansancio y distracción para aumentar la seguridad. Estos mecanismos analizan el comportamiento del conductor y detectan signos de fatiga o falta de atención, como movimientos irregulares del volante o tiempo prolongado sin parpadear.

Si identifican alguno de estos factores, emiten alertas visuales y sonoras recomendando tomar un descanso o prestar mayor atención al camino.

El vehículo incorpora alertas de cansancio y distracción para reforzar la protección del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el control crucero adaptativo permite mantener una velocidad constante y ajustar la distancia con el vehículo de adelante, funcionando en todo el rango de velocidades; incluso puede detener el auto por completo y reanudar la marcha automáticamente.

Esto puede ser útil para que el conductor afronte trayectos largos o situaciones de tráfico intenso con mayor comodidad, ya que el sistema se encarga de acelerar, frenar y mantener la distancia adecuada sin necesidad de intervención constante.

Más funciones tecnológicas de este carro

El Audi A3 ofrece funciones tecnológicas diseñadas para mejorar la experiencia de manejo más allá de la seguridad. En el interior, el sistema MMI (Multimedia Interface) proporciona una pantalla central intuitiva y fácil de usar, basada en la generación MIB3.

El Audi A3 integra funciones tecnológicas que elevan el confort y la experiencia al conducir. (Infobae Tecno)

Desde aquí, el conductor puede gestionar la música, la radio, los ajustes del vehículo y seleccionar entre diferentes modos de manejo con el Audi Drive Select, adaptando el comportamiento del auto a estilos como Efficiency, Dynamic o Comfort.

Además, el Audi A3 permite una personalización avanzada: el usuario puede elegir entre cuatro firmas lumínicas para los faros delanteros y ajustar la iluminación interior con hasta 900 combinaciones posibles gracias a la selección de 30 colores para distintas zonas del habitáculo. Esta capacidad de personalización transforma cada trayecto en una experiencia única y adaptada al gusto de cada conductor.