Solo Leveling llega a Fortnite: este es todo el contenido que estará en disponible

El juego incluirá picos temáticos y mochilas basadas en las armas e invocaciones de sombras inspiradas en el anime

La colaboración entre Solo Leveling y Fortnite trae las populares skins de Sung Jin-Woo y Cha Hae-In al universo Battle Royale.

Solo Leveling se suma a las colaboraciones que hace Fortnite con diferentes referentes de la cultura popular o que tienen un nicho importante de seguidores, como el caso de este anime que se ha convertido en uno de los más vistos en Crunchyroll.

Qué incluye la colaboración entre Solo Leveling y Fortnite

La actualización v39.50 de Fortnite, programada para el jueves 19 de febrero, será el escenario donde se materializará la colaboración con Solo Leveling. Tras días de especulaciones alimentadas por mensajes crípticos en las redes sociales del juego, Epic Games confirmó la llegada de los protagonistas más representativos del anime y manhwa surcoreano.

El contenido principal que aterrizará en la tienda de objetos está encabezado por la skin de Sung Jin-Woo, el icónico “Monarca de las Sombras”. Esta apariencia destacará por el atuendo oscuro característico del personaje y, según han adelantado filtradores especializados, podría incluir un estilo reactivo: el aspecto de Jin-Woo evolucionará conforme elimines oponentes, simulando su capacidad de subir de nivel sin límites, uno de los rasgos más distintivos de la historia original.

La actualización v39.50 de Fortnite marcará el debut oficial del contenido de Solo Leveling tras días de rumores en redes sociales. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-)

La colaboración no se limita al protagonista. La cazadora Cha Hae-In, reconocida en la serie como una de las figuras más poderosas y queridas, también contará con su propia skin. El arribo de aliados como Igris o el rey hormiga Beru se perfila como otro de los grandes atractivos, ya sea en forma de atuendos independientes o como parte de gestos y accesorios míticos relacionados con el ejército de sombras.

El paquete de contenidos podría incluir además picos temáticos —como dagas inspiradas en las armas de Jin-Woo—, mochilas basadas en las invocaciones de sombras y emotes que recreen poses y frases características del anime, como el ya famoso “Arise” (o “Surgir”), emulando la mecánica de invocación de sombras.

Los jugadores que disfrutan del modo LEGO Fortnite también podrán acceder a versiones adaptadas de estos personajes y objetos, ampliando el abanico para quienes prefieren la construcción relajada.

Sung Jin-Woo, el Monarca de las Sombras de Solo Leveling, obtiene una skin con atuendo oscuro y estilo reactivo para jugadores de Fortnite. (Crunchyroll)

De qué trata Solo Leveling: el anime detrás del hype

Solo Leveling es una historia originada como webtoon, creada por Chugong y con ilustraciones de Jang Sung-Rak. La serie se convirtió en un éxito abrumador, acumulando más de 14 mil millones de visitas en línea y expandiéndose a novela y adaptación animada producida por A-1 Pictures.

La trama sigue a Sung Jin-Woo, un cazador inicialmente considerado el más débil de toda la humanidad, atrapado en el rango E y sin perspectivas de mejora. Tras sobrevivir a una masacre durante una misión en una mazmorra doble, Jin-Woo obtiene acceso al “Sistema”, una interfaz misteriosa que le permite superar sus límites, subir de nivel sin restricciones y reclutar a sus enemigos derrotados como sombras bajo su mando.

A medida que Jin-Woo crece en poder, pasa de ser un paria a convertirse en el “Monarca de las Sombras”, enfrentando amenazas sobrenaturales y desentrañando los secretos de los portales y mazmorras que amenazan la Tierra.

Solo Leveling, éxito global con más de 14 mil millones de lecturas, suma nuevo contenido multiplataforma gracias a su colaboración con Fortnite. (Créditos: Crunchyroll)

Esta narrativa de transformación, sumada a la fluidez de la animación y la intensidad de las escenas de combate, ha logrado cautivar a millones, colocando a la serie en la cima del género power fantasy.

Por lo que Solo Leveling se suma a una larga lista de otras series de este estilo que han llegado a Fortnite a través de diferentes colaboraciones y skins. El juego ya ha recibido a personajes de Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan y My Hero Academia.

Sin embargo, por ahora no hay imágenes oficiales de cómo lucirán los personajes dentro del videojuego, el precio para comprar el contenido y las animaciones que se encontrarán los usuarios una vez compren los artículos en la tienda.

