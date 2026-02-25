Fans de Resident Evil 9 Requiem pueden llevarse este regalo de Epic Games a Fortnite

Resident Evil Requiem, de Capcom.

La colaboración entre Epic Games y Capcom tiene un regalo por el lanzamiento de Resident Evil 9 Requiem, ofreciendo a los jugadores de PC un incentivo único: la posibilidad de obtener la skin de Grace Ashcroft para utilizar en Fortnite.

El regalo, sin embargo, no está disponible para todos, y quienes deseen disfrutar de este cosmético deberán cumplir una condición específica.

Cuál es el regalo exclusivo de Epic Games Store por Resident Evil 9

La promoción anunciada por Epic Games y Capcom consiste en la entrega gratuita de una skin inspirada en Grace Ashcroft, la nueva protagonista de Resident Evil 9 Requiem, para ser utilizada en Fortnite.

Los jugadores que adquieran el juego en preventa a través de la Epic Games Store recibirán como obsequio este codiciado traje digital, diseñado a partir del aspecto que Grace luce al inicio de Requiem: chaqueta de cuero marrón, sudadera con capucha y un aire inconfundible que la conecta con el arte principal del juego.

Grace Ashcroft debuta en Fortnite con un cosmético basado en su estética en Resident Evil 9 Requiem

En el caso de que un usuario haya realizado la pre-compra antes del anuncio oficial, la recompensa será entregada automáticamente al momento de la salida del juego, evitando así cualquier inconveniente por compras previas.

La fecha fijada para el inicio de la promoción es el 27 de febrero de 2026, coincidiendo con el debut mundial del videojuego.

Para quienes no cumplan con la condición de compra anticipada en la Epic Games Store, la skin de Grace Ashcroft estará disponible un día después en la tienda de objetos de Fortnite, permitiendo su adquisición por otros medios, aunque ya no de forma gratuita.

Otros personajes de Resident Evil en Fortnite

La colaboración entre Resident Evil y Fortnite no es nueva. A lo largo de distintas temporadas, la saga de Capcom ha aportado a Fortnite algunos de sus personajes más reconocidos. Desde la llegada de Leon S. Kennedy y Claire Redfield, pasando por Jill Valentine y Chris Redfield, la presencia de héroes y heroínas de Resident Evil ha enriquecido la oferta estética del battle royale, convirtiéndose en parte esencial de la experiencia para muchos jugadores.

Personajes icónicos de Resident Evil como Leon S. Kennedy y Claire Redfield ya forman parte del universo Fortnite

El ingreso de Grace Ashcroft supone la continuación de esta tendencia, marcando la primera vez que la protagonista de un título inédito se integra a Fortnite al mismo tiempo que debuta en su propio juego.

Desde qué horas se puede jugar Resident Evil Requiem

El viernes 27 de febrero marca la llegada de Resident Evil Requiem, el survival horror permitirá a los jugadores vivir dos historias de terror protagonizadas por Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft. El título, que estará disponible en distribución digital, recupera a uno de los personajes más icónicos de la saga y presenta a una nueva heroína, hija de la periodista Alyssa Ashcroft.

Capcom ha publicado el mapa oficial de horarios, aclarando que en consolas la aventura se desbloqueará a las 0:00 horas del 27 de febrero en cada país, con excepciones puntuales como Ciudad de México, donde estará disponible a las 23:00 del 26 de febrero. Para PC, el lanzamiento será simultáneo a nivel mundial, provocando que en países como España se pueda empezar a jugar a las 6:00 de la mañana del mismo día.

Resident Evil Requiem se estrena el 27 de febrero

Además, se ha filtrado que será el título más grande de la franquicia hasta la fecha, con un peso de 72,88 GB en PlayStation 5. La predescarga ya se encuentra habilitada para quienes hayan adquirido el juego en formato digital. Estos son los horarios de lanzamiento por país:

Argentina:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 27 feb, 02:00

Perú:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 26 feb, 23:00

Colombia:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 26 feb, 23:00

Chile:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 27 feb, 02:00

México:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 26 feb, 23:00

Nintendo Switch 2: 26 feb, 23:00

Estados Unidos:

Los Ángeles: Consola y PC: 26 feb, 21:00

Nueva York: Consola y PC: 27 feb, 00:00

España:

Consola: 27 feb, 00:00

PC: 27 feb, 06:00