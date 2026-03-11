Así luce hoy la colina del fondo de pantalla de Windows XP: el paisaje real ha cambiado por completo

La colina de Windows XP: así luce hoy el legendario fondo de pantalla que marcó una generación digital

Durante años, el fondo de pantalla “Bliss” de Windows XP fue la ventana digital al mundo de millones de usuarios. La imagen, con su césped verde y cielo azul, se convirtió en uno de los paisajes más reconocibles de la historia de la informática y acompañó la vida diaria de una generación entera.

Aunque muchos cambiaron el fondo por preferencias personales, la colina californiana que inspiró el icónico fondo sigue siendo un símbolo de nostalgia tecnológica y un referente cultural para quienes vivieron la era dorada de Windows XP.

Nostalgia tecnológica: el legado de Bliss y el presente de la colina que fue ventana al mundo en Windows XP

Sin embargo, el tiempo no pasa en vano, ni siquiera para los paisajes inmortalizados en la memoria digital. Tres décadas después de la captura original, la colina ha cambiado radicalmente, y la escena que alguna vez representó la simplicidad y la promesa del mundo digital ya no existe tal como la recordamos.

Cómo es la historia detrás del fondo de Windows XP

La famosa fotografía fue tomada en 1996 por Charles O’Rear, fotógrafo de National Geographic, en una zona del Valle de Napa, California. Microsoft compró los derechos de la imagen y la incluyó como fondo predeterminado en Windows XP, lanzado en 2001.

Aunque no se recuperó para versiones posteriores del sistema operativo, se estima que la imagen fue vista por más de mil millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en el fondo de pantalla más famoso de la historia.

Con el paso de los años, la pregunta sobre el estado actual de la colina se hizo recurrente. Muchos pensaron que la imagen era un montaje digital, pero siempre fue un lugar real, tangible y sujeto a las transformaciones del entorno.

Cómo se ve en la actualidad la colina original de Windows XP

De paisaje verde y cielo impecable a campos de viñedos, el fondo de pantalla más famoso de la historia refleja la transformación de la tecnología y la nostalgia de quienes crecieron en la revolución digital - crédito ANDREW LEVITT / YouTube

El influencer y youtuber Andrew Levitt, conocido por explorar escenarios icónicos de la cultura pop, viajó hasta el Valle de Napa para descubrir cómo ha evolucionado el emblemático paisaje. Su video, que rápidamente se hizo viral, muestra que la colina verde ha sido transformada por la actividad humana: hoy está cubierta de viñedos y el color predominante es el marrón, especialmente fuera de la temporada de lluvias.

Levitt explicó que, de no haber contado con la ayuda de Google Maps, habría sido imposible identificar el lugar exacto. Incluso desde el mismo ángulo, el aspecto actual es irreconocible comparado con la imagen original.

“No vería esto como fondo de pantalla”, declaró, admitiendo que el sitio ya no transmite la misma sensación de paz y simplicidad.

Lanzado el 24 de agosto de 2001, Windows XP supuso un antes y un después en la experiencia de usuario y la estabilidad de los sistemas operativos. Vendió más de 400 millones de copias en sus primeros cinco años y estableció un nuevo estándar para la informática personal.

De Windows XP al presente: la colina de Bliss, el mito real detrás del fondo que conquistó millones de PC

Su soporte oficial terminó en 2014, pero su legado permanece en la memoria colectiva de la industria y en los equipos que, por nostalgia o necesidad, aún lo conservan.

Windows 95: el sistema operativo que se resiste a morir

A pesar de los avances, existen empresas que continúan utilizando sistemas operativos aún más antiguos, como Windows 95. Un caso llamativo es el de una granja avícola en Düsseldorf, Alemania, donde la producción y control diario dependen de una máquina clasificadora de huevos gestionada exclusivamente por software compatible con Windows 95.

En Düsseldorf, el control diario de miles de huevos depende de un software diseñado para Windows 95, una apuesta por la fiabilidad que desafía los riesgos y desafíos de la actualización tecnológica - (Foto: Microsoft)

El responsable, Peter Huber, explica que la migración a un sistema moderno pondría en riesgo toda la cadena productiva. Los controladores, sensores y rutinas están diseñados para interactuar con el sistema original, y actualizar la infraestructura tendría un costo prohibitivo.

Además, el equipo no está conectado a internet, lo que reduce ciertos riesgos de ciberseguridad, pero obliga a encontrar repuestos y periféricos en mercados de segunda mano, ya que el software dejó de recibir soporte hace más de dos décadas.

La situación de la granja alemana demuestra que, en ocasiones, la estabilidad y la fiabilidad de sistemas antiguos superan las ventajas de la actualización tecnológica, aunque implique desafíos logísticos y de mantenimiento.

Aunque el entorno físico haya cambiado, la imagen sigue viva en la memoria digital y en el imaginario de quienes crecieron con Windows XP. Del mismo modo, sistemas como Windows 95 muestran que el pasado tecnológico aún tiene un lugar en el presente, resistiendo el paso del tiempo entre recuerdos y realidades de la vida moderna.