Nicaragua

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

Armando Morales Obando fue trasladado de Costa Rica a Estados Unidos y enfrentará cargos federales por fraude de pasaportes, identidad agravada y falsificación de moneda

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Vista trasera de un individuo encapuchado siendo flanqueado por dos oficiales de Interpol uniformados mientras caminan por un pasillo luminoso.
Dos oficiales de Interpol escoltan a un individuo con capucha por un pasillo, destacando la acción policial internacional en la lucha contra el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una operación internacional desembocó en la extradición del nicaragüense Armando Morales Obando desde Costa Rica a Estados Unidos, donde la Fiscalía lo acusa de dirigir una red dedicada a la falsificación de pasaportes y moneda estadounidense, destacó una nota del periódico 100% Noticias.

El traslado de Morales Obando marca un avance en la investigación sobre documentos fraudulentos que, según las autoridades, tenían como destino el sur de Florida.

La acusación formal sostiene que entre enero y junio de 2020, Morales Obando, quien residía en Costa Rica, habría coordinado desde Centroamérica la creación y el envío de pasaportes estadounidenses falsificados producidos en Nicaragua.

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Los documentos, según la Fiscalía, contenían datos reales de ciudadanos estadounidenses, pero las fotografías correspondían a otras personas.

Este método buscaba engañar a los controles migratorios y, en esencia, facilitar viajes internacionales con identidades usurpadas.

Las autoridades estadounidenses detallaron que Morales Obando habría negociado la venta de cinco pasaportes falsos, gestionado los pagos —por un total de USD 5,500— y organizado el envío de los documentos fraudulentos desde Nicaragua hasta el condado de Broward, en Florida.

Fabricación de moneda falsa, otro de los delitos

La investigación sostiene que el acusado participaba activamente en cada etapa del proceso: desde la obtención de información de ciudadanos reales hasta la entrega final de los pasaportes a los compradores en Estados Unidos.

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La organización compuesta por colombianos obtuvo ingresos por 100.000 dólares, según los casos documentados hasta el momento - crédito Colprensa
De acuerdo con la acusación, Morales Obando y otros involucrados habrían producido USD 20,000 en billetes falsos, que posteriormente cambiaron por USD 6,000 auténticos.- crédito Colprensa

En paralelo a los cargos por falsificación de documentos, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida le imputa conspiración para fabricar y distribuir moneda falsa.

De acuerdo con la acusación, Morales Obando y otros involucrados habrían producido USD 20,000 en billetes falsos, que posteriormente cambiaron por USD 6,000 auténticos. Este esquema agravó el catálogo de delitos federales que enfrenta el acusado.

La extradición se produjo tras una solicitud de Estados Unidos, que considera la operación parte de una estructura internacional para la distribución de documentos y moneda falsificados.

Morales Obando fue detenido en Costa Rica y entregado a las autoridades estadounidenses, donde enfrentará cargos federales por conspiración, fraude de pasaportes, robo de identidad agravado y falsificación de moneda.

Morales Obando podría afrontar hasta 20 años de prisión por el delito relacionado con moneda falsa, 10 años por cada cargo de fraude de pasaporte, cinco años por cada cargo de conspiración y una pena adicional obligatoria de dos años por cada cargo de robo de identidad agravado.

El proceso judicial determinará su responsabilidad y la posible condena, en el contexto de una investigación que busca desarticular redes transnacionales de fraude documental.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida anunció que Morales Obando comparecerá ante la justicia federal, donde responderá por su presunta participación en la fabricación, venta y envío de pasaportes estadounidenses falsos desde Nicaragua hacia Florida, así como por su implicación en la producción y circulación de moneda falsificada.

Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)
Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)

La fabricación, venta y envío de pasaportes estadounidenses falsos desde Nicaragua hacia Florida constituye un delito en ambos países y expone a los involucrados a penas de prisión que van desde meses hasta décadas, de acuerdo con el Código Penal nicaragüense, las leyes federales de Estados Unidos y un caso reciente presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El expediente citado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, del ciudadano nicaragüense Armando Morales Obando incluye cargos por conspiración para fabricar y distribuir moneda estadounidense falsificada, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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