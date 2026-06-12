Mercados: el riesgo país argentino consolida su baja y queda más cerca de los 400 puntos básicos

Los títulos públicos argentinos alcanzan sus precios más altos del año.

Loos bonos de Argentina operan con tendencia positiva este viernes, en un impulso que se sostiene después de que la calificadora Standard & Poor’s Financial Services (S&P) mejoró el rating de los títulos públicos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejaron de ser de “riesgo sustancial”.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- ganan 0,3% en promedio, tendencia encabezada por los títulos de mayor duration, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan recortaba a las 11:10 horas doce unidades para la Argentina, en los 433 puntos básicos, un mínimo desde el 1 de mayo de 2018 (431 puntos), ocho años atrás.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,2% a 3.340.000 puntos, tras anotar el jueves en un récord nominal -medido en pesos- para el panel líder. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street se observaban cifras mixtas.

“Argentina recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota a B- con perspectiva estable. Esta decisión responde a la acumulación de reservas, la mejora en las cuentas fiscales y la agenda de reformas”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil. “El sector bancario lideró el repunte de las acciones”, añadieron.

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Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que “la atención de los inversores está puesta principalmente en la renta fija en dólares. Dentro de los perfiles más conservadores, la preferencia sigue estando en los bonos de corto plazo, con vencimientos previos a 2027, como el Bopreal Serie 1 (BPOD7) o el Bopreal 2027, que actualmente ofrecen rendimientos cercanos al 5% anual en dólares. Aquellos inversores dispuestos a asumir algo más de riesgo y extender horizonte más allá del próximo cambio de gobierno están comenzando a posicionarse en instrumentos como el Bopreal 2028 y el AL30″.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

“Para perfiles moderados, las alternativas más elegidas continúan siendo el AL30 y el AL35, mientras que los inversores más agresivos siguen encontrando valor en los bonos de mayor duration, como el AL41 y el GD46, que presentan un mayor potencial de apreciación ante una eventual compresión adicional del riesgo país”, añadió Lazzati.

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“Con esta mejora, Argentina acumula dos calificaciones en B- de las tres agencias más importantes: S&P se suma a Fitch, que había otorgado el mismo upgrade semanas atrás. Por convención del mercado, eso ubica al país en esa categoría. La mejora se sustenta en tres pilares que venimos monitoreando de cerca: el equilibrio fiscal sostenido, la mayor capacidad del Gobierno para refinanciar vencimientos, y el alto nivel de acumulación de reservas internacionales desde principios de año —el BCRA lleva más de USD 10.200 millones en compras netas en lo que va de 2026″, definió Marcos Montero, Sales Trader en Balanz.

“Uno de los efectos más relevantes del upgrade tiene que ver con los mandatos de inversión de grandes fondos institucionales. Muchos de ellos tienen restricciones que les impiden invertir en activos por debajo de cierto umbral de calificación; el B es uno de esos pisos. Al cruzar esa barrera, Argentina queda habilitada para recibir flujos de inversores que técnicamente estaban vedados. Ese ingreso de demanda adicional es lo que, en el mediano plazo, debería continuar comprimiendo el riesgo país hacia niveles más consistentes con la nueva categoría”, subrayó Marcos Montero.

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También un dato de inflación de 2,1% en mayo fue bien recibido en la plaza bursátil, al ratificar un sendero de desaceleración de los precios minoristas. El aspecto más relevante se observó en la inflación núcleo (core), que descendió al 1,9% mensual desde el 2,3% del mes previo.

“Al igual que el índice general, la medición núcleo tocó su nivel más bajo en ocho meses, señalando una menor inercia en los precios que no están sujetos a factores estacionales o regulados”, indicó un reporte del equipo de Research de Puente.

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“Asimismo, la media móvil de tres meses del IPC nacional mantuvo su trayectoria descendente por segundo mes consecutivo, un indicador que el equipo económico destaca para evaluar la tendencia del programa de estabilización suavizando la volatilidad de corto plazo”, añadieron desde Puente.