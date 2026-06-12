En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

En el país el desarrollo urbanístico se realiza sin una debida planificación, manifiestan las autoridades. (Miviot)

De los 81 distritos que tiene Panamá solo 10 cuentan con un plan de ordenamiento territorial, mientras que los 71 restantes crecen sin una hoja de ruta clara.

Este desorden en la planificación no permite el buen uso del suelo, disparando el riesgo que frena la inversión, aumenta los costos y las ciudades crecen a espaldas de su futuro económico, indicó el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio.

“La planificación territorial no debe ser vista como un freno burocrático. Es la plataforma indispensable para que el capital privado crezca con certeza, rentabilidad y sostenibilidad social”, manifestó.

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Osorio agregó que cuando las reglas del territorio son claras, el riesgo baja y el desarrollo avanza con firmeza.

Insistió en que en el país existe una ineficiencia territorial que golpea no solo la calidad de vida, sino que resta competitividad a los proyectos y eleva los costos del desarrollo.

En varias regiones de la provincia de Veraguas, entre ellas Montijo, se busca implementar el plan de ordenamiento territorial. (Miviot)

Esto, debido a que un modelo disperso de crecimiento provoca urbanizaciones lejanas a los centros de empleo carentes de infraestructuras, áreas periféricas con agua intermitente, saneamiento deficiente, recolección de desechos sólidos sin resolverse y extensas horas de movilidad por el denso tráfico vehicular.

Hablando en la segunda asamblea gremial de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) manifestó que la entidad ha tomado la decisión de atacar la incertidumbre regulatoria con el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos de ordenamiento territorial.

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Apuntó que esto es para que los 71 distritos sin un plan de ordenamiento territorial sean atractivos para el inversionista, y pasen a ser zonas de desarrollo.

Al referirse a la inversión en viviendas, una nota de prensa ministerial afirma que el funcionario detalló que la entidad avanza en tres licitaciones para desarrollos habitacionales de interés social y se ha estructurado un mecanismo de arrendamiento con opción a compra abierto a trabajadores formales e informales.

Igualmente, informó que se adelanta la digitalización total de los procesos de trámites que actualmente se encuentran en licitación, entendiendo que para la Acobir “el tiempo es el activo más valioso”.

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El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, dijo que la planificación territorial no debe ser vista como un freno burocrático. (Miviot)

Osorio resaltó la participación de la entidad en la mesa técnica nacional para dinamizar el sector de la construcción. “Estamos ahí con propuestas normativas concretas que simpliquen el camino hacia la inversión formal y responsable”, contó.

La comunicación oficial resalta que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se encuentra en busca de recursos para iniciar la elaboración de un instrumento de planificación en varios distritos del país, y que desde mayo adelanta una gira de trabajo para conocer las necesidades existentes en cada región.

Hasta el momento han recorrido varias zonas en la provincia de Veraguas que cuentan con un gran potencial, pero que su desarrollo desordenado ha provocado diferencias entre lugareños e inversionistas.

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En el distrito de Santa Fe se visitó el corregimiento de Calovébora, que cuenta con un atractivo turístico por su playas y selvas vírgenes, pero que para su desarrollo hace falta un plan de ordenamiento territorial, que determine dónde deben dirigirse las inversiones y las industrias, así como las zonas de conservación y de turismo que se deseen planificar.

Igualmente, en el distrito de San Francisco se detectaron las necesidades de esa zona, que al no contar con normas de planificación ha tenido un crecimiento desordenado, afirmaron en su momento las autoridades ministeriales.