El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala

Este gráfico resume los principales datos epidemiológicos de Guatemala Central: casos confirmados, probables, fallecimientos, letalidad y dosis de vacunas aplicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud ampliará las jornadas de vacunación masiva contra el sarampión en Chimaltenango, Quiché, Sololá y Totonicapán, después del aumento de contagios registrado en las últimas semanas en esos departamentos y mientras las autoridades buscan repetir en esas zonas la baja de casos observada en el área metropolitana.

Hasta el cinco de junio, el portal de salud reportó 1,131,356 de dosis aplicadas contra el sarampión, además de 6.903 casos confirmados, 9.937 probables y 22 personas han perdido la vida por sarampión en Guatemala. Los menores de edad y las personas sin vacunar son los más vulnerables.

Edgar Santos, director de Epidemiología del MSPAS, le dijo al medio Diario de Centro América, que mantienen reuniones para definir las acciones con las que ampliarán la cobertura de inmunización en esos cuatro departamentos. El funcionario explicó que entre las opciones en análisis figura trabajar con escuelas, institutos y otros lugares con concentración de personas para contener la propagación de la enfermedad.

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De acuerdo con Santos, en el último mes se han reportado entre 30 y 50 casos semanales en Chimaltenango, Quiché, Sololá y Totonicapán, cuando antes se registraban entre 10 y 20 contagios por semana. El director de Epidemiología del MSPAS señaló al mismo medio que el aumento no ha sido tan marcado como el observado mes atrás en el departamento de Guatemala.

En la región metropolitana los casos semanales bajaron de 500 a alrededor de 100

La situación del sarampión en la región metropolitana muestra una tendencia a la baja por las campañas de vacunación realizadas en los últimos meses, según las autoridades sanitarias. Actualmente se contabilizan alrededor de 100 casos positivos por semana en esa área, frente a los hasta 500 casos semanales que se registraban en marzo pasado.

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“Esto es posible gracias a las estrategias de vacunación masiva que se implementan”, afirmó Santos. La reducción en el área metropolitana es el antecedente que el MSPAS busca trasladar ahora a los cuatro departamentos donde crecieron los contagios.

El Ministerio de Salud recordó que los principales síntomas del sarampión son fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y sarpullido.

La cartera agregó que, en los cuadros más graves, la enfermedad puede provocar infecciones pulmonares, inflamación del cerebro e incluso pérdida de la vista y la audición.

Ante la presencia de esos signos, las autoridades recomendaron acudir de inmediato al servicio de salud más cercano para recibir atención médica y evitar complicaciones. El ministerio sostuvo además que la inmunización es un eje esencial de la salud pública y que cumplir las metas nacionales evita retrocesos críticos.

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Los equipos de salud llevan la vacunación a hogares, escuelas, mercados y centros comerciales

En paralelo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que, durante la Semana de Vacunación de las Américas, realizada del 24 al 30 de mayo en todo el país junto a la Organización Panamericana de la Salud, se aplicaron 83.746 dosis contra el sarampión y 116.302 dosis contra fiebre amarilla, hepatitis B, hexavalente, influenza, IPV, neumococo, OPV, SPR, SR, TD, TDAP, varicela y VPH.

Durante la Semana de Vacunación de las Américas, el MSPAS informó que acercó los servicios de salud por medio de personal debidamente identificado que visitó hogares, escuelas y comunidades. Esa estrategia de despliegue territorial forma parte de la respuesta oficial para ampliar el acceso a la vacuna.

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La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala Área Central, a través de los Centros de Salud Bethania, Centroamérica, zona 11 y la Clínica Periférica El Amparo II, realiza jornadas comunitarias en espacios de alta afluencia. Esas acciones se desarrollan en centros comerciales, iglesias, parques recreativos, mercados, alcaldías auxiliares y actividades comunitarias.

Según la información oficial, los equipos salubristas se ubican en puntos estratégicos para facilitar que los vecinos se acerquen a recibir la vacuna. El MSPAS sostiene que esa vacuna es segura y eficaz.