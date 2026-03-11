Así es el gimnasio de Alemania donde se entrena a cientos de robots humanoides para hacer tareas cotidianas

El TUM RoboGym, ubicado cerca de Múnich, entrenará a robots humanoides para tareas como ensamblaje y manipulación de objetos. (NEURA Robotics)

Alemania se prepara para inaugurar el centro de investigación y entrenamiento en robótica más grande del mundo, donde entrenadores humanos enseñarán a robots humanoides a realizar tareas cotidianas.

La instalación, llamada TUM RoboGym, es fruto de la colaboración entre la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y la empresa de robótica NEURA Robotics, con el objetivo de acelerar el avance de la inteligencia artificial aplicada a sistemas robóticos.

Un centro pionero en formación de robots

El TUM RoboGym estará ubicado en el TUM Convergence Centre, cerca del aeropuerto de Múnich, y abarcará unos 2.300 metros cuadrados. Este espacio funcionará como un entorno de entrenamiento para sistemas robóticos avanzados impulsados por inteligencia artificial, con una capacidad para albergar a cientos de robots humanoides.

La instalación contará con más de 2.300 metros cuadrados dedicados al aprendizaje práctico de IA robótica. (NEURA Robotics)

La inversión total alcanza los 19,8 millones de dólares, de los cuales NEURA Robotics aporta la mayor parte destinada a robots e infraestructura. Según Achim Lilienthal, profesor de informática en TUM y codirector del proyecto, la colaboración entre la tecnología robótica de alta gama y la investigación académica en inteligencia artificial permitirá un desarrollo más rápido de sistemas inteligentes.

Cómo funciona el entrenamiento en RoboGym

El centro operará como un gimnasio para robots, donde estos podrán practicar repetidamente tareas bajo la supervisión y guía de entrenadores humanos. El objetivo es que los robots adquieran habilidades generales a través de la experiencia directa y el aprendizaje práctico, para luego aplicar esas capacidades a situaciones reales.

Las tareas de entrenamiento incluyen acciones como doblar cajas, ensamblar componentes y manipular objetos, actividades que siguen representando un desafío para los sistemas robóticos actuales. El profesor Thomas F. Hoffman, presidente de TUM, subraya que los robots humanoides están dejando de ser ciencia ficción para convertirse en parte integral de la vida cotidiana, apoyando a las personas en múltiples tareas.

El centro busca generar datos reales de entrenamiento para mejorar la capacidad de los robots en situaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los datos y la inteligencia artificial

Uno de los principales retos en el desarrollo de la robótica inteligente es la falta de datos de entrenamiento de alta calidad. A diferencia de los modelos de lenguaje, los sistemas de inteligencia artificial encarnada (embodied AI) requieren datos físicos y reales para aprender movimientos y la interacción con objetos. Según el fundador de NEURA Robotics, David Reger, la clave competitiva en la robótica inteligente está en la calidad de los datos de entrenamiento.

Las simulaciones y los vídeos en línea no logran captar la complejidad de la manipulación robótica, por lo que el RoboGym busca generar un gran conjunto de datos mediante la observación y la repetición de tareas por parte de robots entrenados por humanos. Este enfoque permitirá a los robots aprender de manera más eficaz y adaptable.

Un impulso para la robótica europea

El centro no solo estará dedicado a la investigación, sino que también funcionará como espacio de formación para estudiantes y profesionales de la ingeniería.

Ingenieros y estudiantes participarán en la formación y desarrollo de nuevas habilidades para robots humanoides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lorenzo Masia, codirector del proyecto y director ejecutivo del Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial de Múnich (MIRMI), considera que esta iniciativa fortalecerá la posición de Europa en el campo de la robótica, proporcionando una de las infraestructuras más avanzadas del mundo para el desarrollo y prueba de nuevas tecnologías.

Masia destaca la importancia de la soberanía tecnológica europea en un contexto de competencia global por la innovación en robótica e inteligencia artificial. El TUM RoboGym aspira a convertirse en una referencia internacional, donde científicos y estudiantes puedan experimentar y perfeccionar nuevas aproximaciones en el entrenamiento de robots humanoides para tareas cotidianas.