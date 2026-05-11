Con una curiosa tecnología, Nintendo cambiará la forma de jugar Mario Kart

Nintendo presenta una nueva tecnología visual en Mario Kart World que agranda objetos lejanos para mejorar la experiencia de juego.

La reciente actualización de Mario Kart World ha despertado interés más allá de sus habituales novedades jugables. Un detalle técnico ha captado la atención de la comunidad: Nintendo ha solicitado la patente de una tecnología que promete cambiar la forma en que los jugadores perciben los escenarios en el popular título de carreras.

Con este avance, Nintendo busca mejorar la experiencia visual, especialmente en circuitos amplios y veloces, donde la identificación de objetos y obstáculos es clave para el desarrollo de la partida.

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Qué es la nueva tecnología visual de Nintendo en Mario Kart World

Nintendo ha formalizado una solicitud de patente para una tecnología que modifica la manera en que los objetos distantes se muestran en pantalla. La opción, aún en proceso de aprobación, introduce un sombreado especial que agranda automáticamente ciertos elementos del entorno cuando se encuentran lejos de la cámara del jugador.

El efecto comienza a unos 20 metros y se intensifica de forma progresiva: al llegar a 500 metros, los objetos alcanzan hasta el doble de su tamaño habitual.

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La tecnología patentada por Nintendo facilita la identificación de obstáculos y elementos clave en circuitos amplios y veloces de Mario Kart World. (Supper Mario Broth)

El objetivo de esta innovación es claro: facilitar a los jugadores la identificación de elementos importantes en circuitos extensos y de alta velocidad. Gracias a este sistema, los corredores pueden anticipar con mayor facilidad curvas, obstáculos, ítems y adversarios, evitando errores por falta de visibilidad.

Según la cuenta especializada Supper Mario Broth, el mecanismo funciona gracias a un sombreador (shader) que ajusta el tamaño de los objetos en función de la distancia a la cámara. Esta técnica es particularmente útil en escenarios donde la velocidad y el dinamismo dificultan la percepción de los detalles a lo lejos.

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Aunque la función ya está presente en el juego desde la última actualización, la solicitud de patente aún no ha sido aprobada, lo que implica que podría sufrir cambios o incluso ser rechazada durante el proceso de evaluación.

Esta tecnología busca mejorar la accesibilidad visual en Mario Kart World. Al modificar el tamaño de objetos lejanos mediante un sombreador especializado, la experiencia del usuario cambia de forma significativa, ya que permite distinguir elementos clave sin perder la sensación de velocidad o la coherencia visual del entorno.

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Nintendo busca mejorar la accesibilidad visual y la toma de decisiones dentro del juego al modificar dinámicamente el entorno en Mario Kart World.

El sistema entra en acción cuando un objeto se encuentra a más de 20 metros de distancia de la cámara. A medida que el objeto se aleja, el sombreador incrementa su tamaño de forma gradual, llegando a duplicarlo si el objeto está a 500 metros. De este modo, los jugadores pueden ver con claridad elementos que normalmente resultarían pequeños o confusos en la lejanía, optimizando la toma de decisiones durante la carrera.

El proceso de patente suele ser largo y está sujeto a revisiones técnicas y legales. Mientras la solicitud avanza, Nintendo puede seguir utilizando la tecnología en su juego, pero no cuenta aún con la protección legal definitiva que otorga una concesión de patente. Este matiz es relevante, ya que la publicación de la solicitud no garantiza que la tecnología vaya a ser exclusiva de Nintendo en el futuro.

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Ventas de Mario Kart World y desempeño de Nintendo Switch 2

Mientras la tecnología visual se convierte en tema de conversación entre los fanáticos, los datos comerciales de Nintendo Switch 2 y Mario Kart World refuerzan el liderazgo de la compañía en el segmento de videojuegos familiares.

En menos de un año desde su lanzamiento en junio pasado, Nintendo Switch 2 ha vendido 19,86 millones de unidades, consolidándose como la consola con el arranque más rápido en la historia de Nintendo.

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Nintendo Switch 2 alcanza ventas récord de casi 20 millones de unidades en menos de un año, liderando el mercado de consolas familiares. (REUTERS/Issei Kato)

Dentro de este contexto, Mario Kart World se posiciona como el título más vendido de la plataforma, con 14,70 millones de copias distribuidas hasta la fecha. Esta cifra se explica, en parte, por la popularidad del título y por el atractivo de los paquetes que incluyen tanto la consola como el juego, una estrategia que ya había funcionado con Mario Kart 8 Deluxe en la primera Switch.

El informe financiero más reciente de Nintendo revela que solo en el último trimestre se vendieron alrededor de 2,49 millones de unidades de la consola, un ritmo que pocos productos de la industria pueden igualar.

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El fenómeno de ventas se extiende también a otros títulos destacados: Donkey Kong Bananza (4,52 millones), Pokémon Pokopia (4 millones), Leyendas Pokémon: Z-A (Nintendo Switch 2 Edition) (3,94 millones) y Kirby Air Riders (1,87 millones) completan el top 5 de juegos más vendidos en la nueva consola.