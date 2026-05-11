Tecno

Con una curiosa tecnología, Nintendo cambiará la forma de jugar Mario Kart

El objetivo es mejorar la accesibilidad visual y la toma de decisiones dentro del juego

Guardar
Google icon
Mario Kart World, de Nintendo.
Nintendo presenta una nueva tecnología visual en Mario Kart World que agranda objetos lejanos para mejorar la experiencia de juego.

La reciente actualización de Mario Kart World ha despertado interés más allá de sus habituales novedades jugables. Un detalle técnico ha captado la atención de la comunidad: Nintendo ha solicitado la patente de una tecnología que promete cambiar la forma en que los jugadores perciben los escenarios en el popular título de carreras.

Con este avance, Nintendo busca mejorar la experiencia visual, especialmente en circuitos amplios y veloces, donde la identificación de objetos y obstáculos es clave para el desarrollo de la partida.

PUBLICIDAD

Qué es la nueva tecnología visual de Nintendo en Mario Kart World

Nintendo ha formalizado una solicitud de patente para una tecnología que modifica la manera en que los objetos distantes se muestran en pantalla. La opción, aún en proceso de aprobación, introduce un sombreado especial que agranda automáticamente ciertos elementos del entorno cuando se encuentran lejos de la cámara del jugador.

El efecto comienza a unos 20 metros y se intensifica de forma progresiva: al llegar a 500 metros, los objetos alcanzan hasta el doble de su tamaño habitual.

PUBLICIDAD

La tecnología patentada por Nintendo facilita la identificación de obstáculos y elementos clave en circuitos amplios y veloces de Mario Kart World. (Supper Mario Broth)
La tecnología patentada por Nintendo facilita la identificación de obstáculos y elementos clave en circuitos amplios y veloces de Mario Kart World. (Supper Mario Broth)

El objetivo de esta innovación es claro: facilitar a los jugadores la identificación de elementos importantes en circuitos extensos y de alta velocidad. Gracias a este sistema, los corredores pueden anticipar con mayor facilidad curvas, obstáculos, ítems y adversarios, evitando errores por falta de visibilidad.

Según la cuenta especializada Supper Mario Broth, el mecanismo funciona gracias a un sombreador (shader) que ajusta el tamaño de los objetos en función de la distancia a la cámara. Esta técnica es particularmente útil en escenarios donde la velocidad y el dinamismo dificultan la percepción de los detalles a lo lejos.

Aunque la función ya está presente en el juego desde la última actualización, la solicitud de patente aún no ha sido aprobada, lo que implica que podría sufrir cambios o incluso ser rechazada durante el proceso de evaluación.

Esta tecnología busca mejorar la accesibilidad visual en Mario Kart World. Al modificar el tamaño de objetos lejanos mediante un sombreador especializado, la experiencia del usuario cambia de forma significativa, ya que permite distinguir elementos clave sin perder la sensación de velocidad o la coherencia visual del entorno.

Mario Kart World, de Nintendo.
Nintendo busca mejorar la accesibilidad visual y la toma de decisiones dentro del juego al modificar dinámicamente el entorno en Mario Kart World.

El sistema entra en acción cuando un objeto se encuentra a más de 20 metros de distancia de la cámara. A medida que el objeto se aleja, el sombreador incrementa su tamaño de forma gradual, llegando a duplicarlo si el objeto está a 500 metros. De este modo, los jugadores pueden ver con claridad elementos que normalmente resultarían pequeños o confusos en la lejanía, optimizando la toma de decisiones durante la carrera.

El proceso de patente suele ser largo y está sujeto a revisiones técnicas y legales. Mientras la solicitud avanza, Nintendo puede seguir utilizando la tecnología en su juego, pero no cuenta aún con la protección legal definitiva que otorga una concesión de patente. Este matiz es relevante, ya que la publicación de la solicitud no garantiza que la tecnología vaya a ser exclusiva de Nintendo en el futuro.

Ventas de Mario Kart World y desempeño de Nintendo Switch 2

Mientras la tecnología visual se convierte en tema de conversación entre los fanáticos, los datos comerciales de Nintendo Switch 2 y Mario Kart World refuerzan el liderazgo de la compañía en el segmento de videojuegos familiares.

En menos de un año desde su lanzamiento en junio pasado, Nintendo Switch 2 ha vendido 19,86 millones de unidades, consolidándose como la consola con el arranque más rápido en la historia de Nintendo.

Nintendo Switch 2 alcanza ventas récord de casi 20 millones de unidades en menos de un año, liderando el mercado de consolas familiares. (REUTERS/Issei Kato)
Nintendo Switch 2 alcanza ventas récord de casi 20 millones de unidades en menos de un año, liderando el mercado de consolas familiares. (REUTERS/Issei Kato)

Dentro de este contexto, Mario Kart World se posiciona como el título más vendido de la plataforma, con 14,70 millones de copias distribuidas hasta la fecha. Esta cifra se explica, en parte, por la popularidad del título y por el atractivo de los paquetes que incluyen tanto la consola como el juego, una estrategia que ya había funcionado con Mario Kart 8 Deluxe en la primera Switch.

El informe financiero más reciente de Nintendo revela que solo en el último trimestre se vendieron alrededor de 2,49 millones de unidades de la consola, un ritmo que pocos productos de la industria pueden igualar.

El fenómeno de ventas se extiende también a otros títulos destacados: Donkey Kong Bananza (4,52 millones), Pokémon Pokopia (4 millones), Leyendas Pokémon: Z-A (Nintendo Switch 2 Edition) (3,94 millones) y Kirby Air Riders (1,87 millones) completan el top 5 de juegos más vendidos en la nueva consola.

Temas Relacionados

NintendoMario kart WorldNintendo Switch 2VideojuegosConsolasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así se verían Las Guerreras K-pop si estuvieran dentro del mundo de Pokémon

La IA también cree que Zeraora, Ceruledge y Meloetta serían los Pokémon principales de estos personajes de Netflix

Así se verían Las Guerreras K-pop si estuvieran dentro del mundo de Pokémon

La frase que se le escapó al CEO de Nvidia y que contradice a toda la industria

Nvidia vende infraestructura, Microsoft vende copilotos amables y Anthropic suavizó su pronóstico de baño de sangre laboral, pero frente a 5.800 graduados de Carnegie Mellon, Jensen Huang dijo lo que ningún otro CEO sostiene en público

La frase que se le escapó al CEO de Nvidia y que contradice a toda la industria

Cómo saber si mi pareja espía mi WhatsApp u otras aplicaciones en el teléfono: señales y qué hacer

Revisa el consumo de datos, detecta actividad extraña y sigue los consejos para limpiar y asegurar tu teléfono, evitando intrusiones y protegiendo tu intimidad

Cómo saber si mi pareja espía mi WhatsApp u otras aplicaciones en el teléfono: señales y qué hacer

Tu iPhone no será el mismo con iOS 27: Siri con Gemini, Liquid Glass mejorado y más novedades que llegarán

La nueva versión permitirá que Siri utilice diferentes voces dependiendo del modelo de IA seleccionado por el usuario

Tu iPhone no será el mismo con iOS 27: Siri con Gemini, Liquid Glass mejorado y más novedades que llegarán

Así puedes enviar el historial de mensajes recientes a quienes se suman a un chat grupal en WhatsApp

Administradores y miembros pueden compartir hasta 100 mensajes previos, ayudando a los nuevos participantes a ponerse al día y participar activamente desde el primer momento

Así puedes enviar el historial de mensajes recientes a quienes se suman a un chat grupal en WhatsApp

DEPORTES

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

El lujoso yate personalizado de 20 millones de dólares que compró un piloto de la Fórmula 1

Con un cuadro lleno de argentinos, arranca el AAT Challenger en Córdoba

TELESHOW

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

“Derecho a lo bello”: el plan del alcalde de París para recuperar la estética de la ciudad

Ecuador: sicarios irrumpieron en un quirófano y asesinaron a un paciente

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto