“Estábamos preparando nuestro reemplazo”: El drama del ingeniero despedido por la IA que él mismo ayudó a crear

Cuando la IA desplaza a sus propios creadores: la paradoja de la automatización en Block y la industria tech – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización y la inteligencia artificial han irrumpido en el mundo laboral con una velocidad que pocos anticiparon. El caso de una persona que han identificado como Kenji, exingeniero de la tecnológica Block, resume el dilema de una generación de profesionales que, en su afán por innovar, acabó facilitando su propia sustitución.

El fenómeno no es exclusivo de Block, la empresa fundada por Jack Dorsey (creador de Twitter): gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft han prescindido de miles de empleados en los últimos meses, justificando los recortes por la eficiencia y el ahorro que aporta la inteligencia artificial. Sin embargo, el testimonio de quienes sufren el cambio de paradigma revela el lado menos visible de esta revolución tecnológica.

Cómo es el caso del ingeniero despedido

Kenji trabajaba en Block como ingeniero especializado en inteligencia artificial. Junto a su equipo, tenía la tarea de implementar sistemas de aprendizaje automático para mejorar la productividad y automatizar tareas repetitivas. El objetivo era claro: acelerar el desarrollo de software y optimizar el análisis de datos.

El caso de Kenji y los despidos en empresas como Block, Google y Microsoft evidencian cómo la inteligencia artificial acelera la obsolescencia laboral, exigiendo equilibrio entre automatización y supervisión humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que no previó fue que esa misma automatización reduciría la necesidad de mano de obra humana, hasta el punto de dejar obsoletos a los propios desarrolladores.

“En cierto sentido, estábamos preparando nuestro propio reemplazo”. Así resume Kenji la contradicción que vivió: durante meses, el equipo trabajó convencido de estar construyendo el futuro de la compañía, hasta que la dirección anunció una reestructuración que dejó a la mitad de la plantilla fuera.

La historia, recogida por Business Insider, evidencia cómo los avances tecnológicos pueden volverse en contra incluso de quienes los impulsan.

Un cambio acelerado y sin precedentes

El ingeniero compara el proceso con el salto del coche de caballos al automóvil, solo que ahora no son los animales los que pierden protagonismo, sino las personas. La velocidad con la que la IA transforma la naturaleza de los empleos es tal, que ni siquiera los especialistas en la materia se sienten a salvo.

Programadores que programan su propio reemplazo: el dilema laboral en la era de la inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa Infobae)

La paradoja se extiende más allá de la industria tecnológica: sectores como la banca, la medicina o la logística también están experimentando transformaciones profundas a raíz de la automatización.

Las consecuencias no solo se traducen en despidos, sino en una redefinición de los perfiles profesionales y las habilidades más demandadas. La adaptabilidad, la supervisión de sistemas automatizados y la capacidad de gestión cobran cada vez mayor relevancia frente a la programación tradicional o la ejecución de tareas repetitivas.

La confianza ciega en la IA y el riesgo que puede resultar

El caso de Kenji no es un hecho aislado. Recientemente, el desarrollador Alexey Grigorev perdió más de dos años de trabajo tras delegar en Claude Code, un agente de IA, la migración de su infraestructura en la nube. Por confiar en la automatización y omitir una revisión manual, perdió su base de datos y todos los respaldos, recuperados solo gracias a una intervención de emergencia del soporte técnico de Amazon.

Estos episodios han encendido las alarmas sobre los riesgos de la confianza ciega en la inteligencia artificial. Un agente de IA con permisos amplios puede ejecutar tareas críticas, pero carece del contexto y el criterio humano para anticipar consecuencias imprevistas.

Desde Block hasta la banca y la medicina, la automatización transforma industrias, genera incertidumbre laboral y plantea desafíos éticos sobre la integración responsable de la IA en procesos críticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas insisten en la necesidad de combinar la automatización con la validación manual y la formación multidisciplinaria.

La aceleración del cambio tecnológico alimenta el debate sobre el futuro del trabajo en la era de la IA. Elon Musk, CEO de Tesla y xAI, ha afirmado que en menos de un año la programación será una tarea secundaria para los humanos, ya que la IA podrá generar software a partir de simples indicaciones en lenguaje natural.

Aunque la tendencia apunta a que la automatización asumirá cada vez más tareas, la transición total aún enfrenta barreras: actualmente, ningún sistema puede gestionar todas las fases del desarrollo, especialmente en sectores regulados o críticos.

La historia de Kenji y las advertencias derivadas de casos como Claude Code muestran la importancia de un equilibrio entre el potencial de la inteligencia artificial y la supervisión humana. La IA puede acelerar procesos y reducir costes, pero sin el criterio, la experiencia y el contexto que aporta el factor humano, el riesgo de errores catastróficos y la deshumanización del trabajo crecen exponencialmente.