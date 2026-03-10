Tecno

Guía de Pokémon GO 2026: Fecha, tareas y recompensas del evento ‘Donde hay chispa, hay alegría’

Durante una semana, los jugadores podrán cazar ejemplares eléctricos destacados, completar tareas temáticas y avanzar en el Pase de GO para desbloquear premios especiales

Pokémon GO inicia la temporada
Pokémon GO inicia la temporada Memories in Motion con el evento 'Donde hay chispa, hay alegría'

La nueva temporada de Pokémon GO, Memories in Motion, llega con un evento especial titulado ‘Donde hay chispa, hay alegría’. Esta actividad marca el inicio de la primavera en el popular juego de Niantic, ofreciendo a los entrenadores una semana repleta de desafíos, encuentros exclusivos y recompensas únicas.

El evento se convierte en una oportunidad ideal para sumar Pokémon variocolor, avanzar en el Pase de GO y acceder a objetos premium, todo mientras se exploran mecánicas y bonificaciones de la nueva temporada.

La cita comienza el martes 31 de marzo de 2026 a las 10:00 y finaliza el lunes 6 de abril a las 20:00 (hora local). Durante este periodo, tanto jugadores veteranos como nuevos podrán aprovechar bonificaciones especiales, acceder a tareas temáticas y desbloquear recompensas exclusivas, siempre atentos a las novedades y cambios que Niantic introduce para mantener la experiencia fresca y dinámica.

Bonos, Pokémon eléctricos y pases
Bonos, Pokémon eléctricos y pases premium: todo sobre el evento primavera 2026 de Pokémon GO

Bonus y Pokémon destacados del evento

Durante ‘Donde hay chispa, hay alegría’, las probabilidades de encontrar Pokémon variocolor aumentan de manera significativa. Pikachu, Chinchou y Dedenne brillan como protagonistas, pero también se suman Pawmi y otros Pokémon eléctricos destacados. Todos ellos podrán aparecer en estado salvaje y, si la suerte acompaña, en su versión shiny.

Encuentros salvajes y horas de Pokémon Destacado

El evento incluye rotaciones diarias de Pokémon Destacado, en franjas horarias específicas (de 18:00 a 19:00 hora local):

  • 31 de marzo: Mareep
  • 1 de abril: Pikachu
  • 2 de abril: Magnemite
  • 3 de abril: Chinchou
  • 4 de abril: Pawmi
  • 5 de abril: Dedenne
  • 6 de abril: Joltik

Cada jornada es una oportunidad para sumar ejemplares poco habituales y completar la colección de variocolor.

Tareas de investigación de campo y recompensas

Los jugadores tendrán acceso a tareas de investigación de campo temáticas, que ofrecerán encuentros con varios de los Pokémon protagonistas. Entre los posibles premios se encuentran Pikachu, Magnemite, Mareep, Chinchou, Joltik, Dedenne y Pawmi.

Pikachu, Chinchou y Dedenne protagonizan
Pikachu, Chinchou y Dedenne protagonizan una semana llena de oportunidades para sumar variocolor, conseguir objetos únicos y aprovechar bonificaciones por hitos y niveles

Algunos entrenadores con más suerte podrán encontrarse con Raichu de Alola, una variante especialmente codiciada.

Pase de GO y Pase de GO deluxe: diferencias y beneficios

El Pase de GO: Donde hay chispa, hay alegría se habilita automáticamente el 31 de marzo a las 10:00 y funciona como una vía gratuita para acumular puntos, subir de nivel y desbloquear recompensas adicionales hasta el cierre del evento. Además, durante los últimos días (del 4 al 6 de abril), no habrá límite diario para la obtención de puntos, facilitando el avance en el Pase.

Para quienes deseen acelerar su progreso y acceder a premios mejorados, está disponible el Pase de GO deluxe por 4,99 USD o el Pase de GO deluxe + 6 niveles por 6,99 USD. Estas versiones permiten reclamar todas las recompensas del pase gratuito y las del pase premium, con extras como objetos exclusivos para el avatar, caramelos raros ++ y encuentros con más Pokémon temáticos.

Las recompensas acumuladas deben reclamarse antes del miércoles 8 de abril a las 19:59, momento en el que expiran todos los premios pendientes.

Desde tareas de investigación hasta
Desde tareas de investigación hasta horarios de Pokémon Destacado y Pases deluxe, la cita invita a la comunidad a disfrutar de nuevas dinámicas, colecciones y premios exclusivos

Bonificaciones por hitos y niveles

Al completar hitos dentro del Pase de GO, los jugadores desbloquean bonus adicionales:

  • Nivel 1: El Incienso utilizado durante el evento dura el doble.
  • Nivel 2: Doble de caramelos por captura.
  • Para quienes mejoren al Pase de GO deluxe, se suma doble de polvos estelares por captura y tareas adicionales.

Recompensas adicionales en la tienda en línea

El Pase de GO deluxe y el Ultrapack con niveles extra pueden adquirirse en la Tienda en línea de Pokémon GO. Incluyen bonificaciones como Ultra Balls, Revivires Máximos, pases de combate prémium, pociones y objetos especiales, facilitando la progresión y el rendimiento durante el evento.

Para disfrutar del evento de forma segura, se recomienda prestar atención al entorno, seguir las normas locales y activar las notificaciones de la app para no perder ninguna actualización. Aprovecha las horas destacadas, planifica las tareas de campo y revisa los bonus de cada día para optimizar tu avance en el Pase de GO.

El evento ‘Donde hay chispa, hay alegría’ es una oportunidad clave para expandir la colección y obtener recompensas únicas en Pokémon GO 2026. Mantente atento a futuras novedades y consulta la guía completa para no dejar pasar ningún detalle.

