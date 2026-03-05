Así es eFootball Kick-Off!, el nuevo juego de fútbol de Konami para Nintendo Switch 2

eFootball Kick-Off! llega a Nintendo Switch 2: la revolución futbolística de Konami - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de junio de 2026, Konami lanzará eFootball Kick-Off!, la nueva entrega de su emblemática franquicia de fútbol, en exclusiva para Nintendo Switch 2. Este título marca un hito para la serie, ya que será la primera vez que eFootball llegue de manera oficial a una consola de Nintendo.

Cuánto costará eFootball Kick-Off! para la Nintendo Switch 2

La propuesta estará disponible únicamente en formato digital y tendrá un precio de $19.99 dólares. El anuncio despierta gran expectativa entre los fanáticos del fútbol virtual, tanto por la llegada de la saga a la nueva generación de consolas como por la incorporación de Lionel Messi como contenido adicional para quienes reserven el juego. La preventa será comunicada próximamente a través de los canales oficiales del título.

eFootball Kick-Off! hereda el legado de la histórica serie Pro Evolution Soccer (PES), adaptándose a las tendencias actuales del mercado y al perfil de los usuarios de Nintendo Switch 2. El juego busca ofrecer una experiencia accesible y dinámica, apta tanto para jugadores experimentados como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de propuestas.

El desarrollo se centra en partidas flexibles y rápidas, permitiendo competir en solitario, en multijugador local o en línea. La accesibilidad ha sido una prioridad, facilitando el aprendizaje de los controles y las mecánicas básicas sin sacrificar la profundidad de juego.

Equipos, leyendas y modos de juego del nuevo eFootball

La oferta de equipos y plantillas es uno de los pilares de eFootball Kick-Off!. El título incluye selecciones nacionales y clubes de diferentes regiones, junto a futbolistas reconocidos y leyendas históricas del deporte. Los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar y gestionar sus propias alineaciones, con la opción de incorporar figuras icónicas como Lionel Messi en el modo “World Tour”.

Entre los modos de juego más destacados figuran:

Gira Mundial: Permite crear un club propio y competir en torneos internacionales. Cada victoria ofrece la oportunidad de fichar jugadores de equipos rivales o emplear las recompensas económicas para sumar futbolistas legendarios al plantel.

Dream Team: Función central del título que posibilita la formación de un equipo personalizado con jugadores contemporáneos y leyendas.

Copa Internacional: Competición internacional que emula los torneos de selecciones más prestigiosos. Este modo estará disponible como contenido descargable adicional, siguiendo el calendario de grandes eventos futbolísticos.

Modos para principiantes: Incluyen alternativas como el fútbol 6 contra 6, diseñado para partidas ágiles y con numerosas oportunidades de gol. El sistema “Puesto” evalúa el rendimiento y facilita la progresión de los jugadores a medida que adquieren experiencia.

Multijugador local y online

Así es eFootball Kick-Off!: el primer título de la saga para Nintendo Switch 2 - Foto: Nintendo

La conectividad es uno de los ejes principales de la propuesta. eFootball Kick-Off! permite disputar partidos en cualquier momento y lugar gracias a las funciones de juego local inalámbrico, ideales para encuentros entre amigos en una misma sala. Además, el modo en línea posibilita competir contra usuarios de todo el mundo, ampliando las opciones de desafío y variedad en cada partida.

El diseño de eFootball Kick-Off! se ajusta a las características técnicas de la Nintendo Switch 2, priorizando la fluidez y la calidad visual. La interfaz optimizada facilita la navegación y el acceso rápido a los distintos modos de juego, mientras que las modalidades para principiantes reducen la barrera de entrada para quienes buscan entretenimiento inmediato.

La preventa del título será anunciada próximamente. Aquellos que adquieran eFootball Kick-Off! antes del lanzamiento recibirán a Lionel Messi como contenido adicional, un incentivo pensado para los seguidores de la estrella y para quienes buscan fortalecer sus equipos desde el primer día.

La llegada de eFootball a Nintendo Switch 2 representa un paso importante para Konami, que apuesta por un público cada vez más diverso y por la integración de nuevas generaciones al universo del fútbol virtual.