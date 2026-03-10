Tecno

Antes de liderar la IA: qué hacían Altman, Amodei y Zuckerberg en la era puntocom

Los líderes tecnológicos se encontraban estudiando y dando sus primeros pasos cuando estalló la burbuja de la puntocom

Guardar
Sam Altman, Mark Zuckerberg, Dario
Sam Altman, Mark Zuckerberg, Dario Amodei, compiten en el desarrollo de inteligencia artificial.

En marzo de 2026 se cumplen 26 años del estallido de la burbuja puntocom, el colapso bursátil que puso fin a la euforia especulativa en torno a las empresas de internet. Más de dos décadas después, el auge de la inteligencia artificial ha provocado un nuevo debate, en el que analistas e inversores se preguntan si el sector tecnológico está viviendo una nueva burbuja.

En el centro de esta nueva carrera aparecen tres figuras clave del ecosistema tecnológico actual: Sam Altman, Dario Amodei y Mark Zuckerberg. Sin embargo, cuando la burbuja puntocom explotó a comienzos de los años 2000, los tres estaban todavía dando sus primeros pasos en la tecnología o incluso en plena formación.

Mark Zuckerberg, un estudiante que empezaba a programar

El actual director ejecutivo de Meta vivió el final de la burbuja desde una etapa temprana de su carrera. Cuando el mercado tecnológico se desplomó en 2000, Zuckerberg todavía estaba en la escuela secundaria, aunque ya desarrollaba programas informáticos desde muy joven. Había aprendido a programar a los 12 años y mostraba un interés temprano por la informática.

Mark Zuckerberg desarrolló una red
Mark Zuckerberg desarrolló una red social cuando estaba en la universidad al lado de sus compañeros. REUTERS/Mike Blake

Un año después de que terminara el estallido bursátil, en 2003, Zuckerberg ingresó en la Universidad de Harvard para estudiar Ciencias de la Computación y Psicología. Allí, junto a sus compañeros Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, desarrolló una red social inicialmente pensada para estudiantes del campus. Ese proyecto se convertiría en Facebook.

En 2004, apenas unos meses después de lanzar la plataforma, Zuckerberg abandonó sus estudios y se mudó a California para centrarse en el crecimiento de la compañía. Con el tiempo, la red social se expandió más allá de las universidades y se transformó en una de las mayores plataformas digitales del mundo.

Hoy, el fundador de Facebook apuesta por la inteligencia artificial como uno de los ejes centrales de su estrategia tecnológica, con inversiones millonarias y proyectos que incluyen dispositivos inteligentes y nuevas herramientas impulsadas por IA.

Mark Zuckerberg es uno de
Mark Zuckerberg es uno de los fundados de Facebook. Actualmente, se encuentra enfocado en el desarrollo de la IA. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Sam Altman, un adolescente apasionado por la tecnología

Cuando la burbuja puntocom estalló, Sam Altman tenía apenas 15 años. Aunque todavía era un adolescente, ya mostraba un fuerte interés por la informática y la programación, habilidades que había comenzado a desarrollar desde los ocho años.

En 2003 ingresó en la Universidad de Stanford para estudiar Ciencias de la Computación, pero abandonó la carrera dos años después para dedicarse a su primera startup: Loopt, una aplicación de geolocalización móvil. La empresa sería vendida años más tarde por unos 43 millones de dólares.

El salto definitivo en su trayectoria llegó en 2015, cuando cofundó OpenAI junto a varios empresarios tecnológicos, entre ellos Elon Musk. La organización nació inicialmente como una entidad sin fines de lucro orientada al desarrollo de inteligencia artificial segura para la sociedad.

Sam Altman se hizo popular
Sam Altman se hizo popular en el mundo de la tecnología cuando su empresa OpenAI lanzó ChatGPT al público en general. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

El momento que consolidó la visibilidad global de la compañía llegó el 30 de noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones con usuarios. La herramienta superó el millón de usuarios en sus primeros días y se convirtió en uno de los productos tecnológicos de mayor adopción en la historia reciente.

Dario Amodei, de la física a la seguridad en la IA

Al igual que Altman y Zuckerberg, Dario Amodei se encontraba iniciando su etapa universitaria cuando el auge de las puntocom llegó a su fin. Comenzó sus estudios en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), donde trabajó en proyectos académicos relacionados con la física.

Posteriormente se graduó en Física en la Universidad de Stanford en 2006 y obtuvo un doctorado en biofísica en la Universidad de Princeton en 2011. Tras completar su formación, trabajó en investigación en Google Brain antes de incorporarse en 2016 a OpenAI como responsable de seguridad en inteligencia artificial.

Amodei defendía un enfoque centrado en la seguridad y el control de los modelos de IA. Las diferencias estratégicas dentro de la organización terminaron provocando su salida en 2020. Un año después fundó Anthropic junto a su hermana Daniela Amodei y otros investigadores.

Dario Amodei fundó Anthropic tras
Dario Amodei fundó Anthropic tras tener varias diferencias con Sam Altman. REUTERS/Denis Balibouse

Desde entonces, Anthropic se ha convertido en uno de los principales competidores de OpenAI en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Ambas empresas comparten algunos inversores, entre ellos Peter Thiel, además de grandes compañías tecnológicas como Microsoft y Nvidia.

Anthropic también cuenta con el respaldo de empresas como Amazon, Salesforce y Alphabet, mientras que OpenAI ha atraído inversiones de SoftBank y fondos vinculados a la familia del expresidente estadounidense Donald Trump.

A más de dos décadas del colapso de las puntocom, los tres empresarios que hoy lideran la carrera de la inteligencia artificial vivieron aquel momento desde posiciones muy distintas: como estudiantes, investigadores o jóvenes emprendedores. Ahora, sus compañías están en el centro de una nueva etapa de transformación tecnológica que vuelve a poner a prueba las expectativas del mercado.

Temas Relacionados

Sam AltmanMark ZuckerbergDario AmodeiInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Guía de Pokémon GO 2026: Fecha, tareas y recompensas del evento ‘Donde hay chispa, hay alegría’

Durante una semana, los jugadores podrán cazar ejemplares eléctricos destacados, completar tareas temáticas y avanzar en el Pase de GO para desbloquear premios especiales

Guía de Pokémon GO 2026:

ChatGPT recupera el primer puesto como la app más descargada en App Store

Este hecho pasa tras la controversia por el contrato firmado por OpenAI con el Departamento de Defensa, lo que impulsó a competidores como Claude y Gemini

ChatGPT recupera el primer puesto

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

Parece humano: Figure 03, el robot humanoide que ya limpia y ordena la sala por ti

La máquina limpia superficies, organiza juguetes y utiliza herramientas, lo que representa un avance hacia la visión de “un robot en cada hogar”

Parece humano: Figure 03, el

Diferencias entre el iPhone 17e y los modelos tope de gama de Apple

Si bien comparte el diseño y parte del hardware con sus hermanos mayores, su enfoque es ofrecer lo esencial a un costo menor

Diferencias entre el iPhone 17e
DEPORTES
Recibió insultos de los hinchas

Recibió insultos de los hinchas rivales por su físico, anotó un espectacular gol de chilena y su festejo se hizo viral

Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a dirigir el San Pablo tras la salida de Hernán Crespo

La imagen de la maniobra de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1 desde una cámara 360°

Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvevev y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de Indian Wells

Con cuatro atrapantes series comienzan los octavos de final de la Champions League: la agenda de la jornada

TELESHOW
Maxi López volvió a la

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Alarma en el comercio uruguayo:

Alarma en el comercio uruguayo: señalan que hay un menor dinamismo y problemas de competitividad

Jorge Drexler: “La inmigración, aún en los casos más privilegiados como el mío, es una experiencia traumática”

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

Conmoción en Uruguay: un padre mató a golpes a su hijo de 15 años y lo tiró en una zanja

Orsi se reunió con hermana del comerciante asesinado al grito de “Alá es grande”