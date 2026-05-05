Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

Pichai no improvisó la jugada de IA: la venía construyendo desde 2016, cuando declaró a Google "AI-first" frente a una sala de vicepresidentes que dudaban (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sundar Pichai capitalizó USD 4 billones, declaró “AI-first” en 2016 y aguantó dos años de burlas tras la salida de ChatGPT. Hoy Gemini tiene el 25% del tráfico mundial de IA y Google factura USD 400.000 millones al año

A fines de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, el consenso en Silicon Valley fue rápido y unánime: Google había perdido el tren de la inteligencia artificial. Analistas pidieron la renuncia de Pichai.

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Comparaban a Google con Yahoo y eBay, empresas que no supieron canibalizar su propio negocio a tiempo. “Pensé que habían perdido el toque”, reconoce Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, en una entrevista con Time.

Tres años después, esa lectura envejeció mal.

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Google cerró su último ejercicio fiscal con USD 400.000 millones en ingresos. Su capitalización bursátil cruzó los USD 4 billones en enero, club que solo integran Nvidia, Apple y Microsoft. Gemini concentra el 25% del tráfico mundial de IA, según Similarweb, frente al 6% del año anterior.

YouTube factura más de USD 60.000 millones al año. Los ingresos por búsqueda crecieron 17% interanual en el último trimestre de 2025, despejando el temor a que la IA canibalizara el negocio madre.

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Pichai estaba esperando este momento desde 2016

La narrativa de “Google se durmió” siempre fue falsa. En 2016, Pichai anunció en una reunión interna que la compañía pasaba de “mobile-first” a “AI-first”. Varios vicepresidentes le preguntaron si estaba seguro.

USD 4 billones de capitalización, USD 400.000 millones de ingresos y 25% del tráfico mundial de IA: el CEO al que pedían renunciar en 2022 hoy preside el imperio mejor posicionado del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA llevaba 40 años prometiendo y no entregando. Pichai sostuvo la apuesta. Empezó a invertir en chips propios (los TPU), compró DeepMind, bancó a Waymo cuando no facturaba un dólar y rechazó la propuesta de Demis Hassabis de escindir DeepMind como compañía independiente. “Sentí una convicción fuerte de que teníamos que ser un solo equipo”, dice Pichai a la revista.

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Cuando ChatGPT explotó, Google no tuvo que improvisar infraestructura: ya la tenía. Tenía los chips para entrenar modelos sin pagar el sobreprecio de Nvidia. Tenía los datos del buscador y de YouTube. Tenía caja. Tenía a DeepMind, dirigida por un Premio Nobel.

Y tenía algo que ninguna otra empresa de IA tenía: distribución masiva ya instalada en miles de millones de teléfonos, casillas de Gmail, mapas, navegadores y videos.

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La ventaja real no es el modelo: es la cadena entera

Acá está el punto que pocos vieron. La pelea por la IA no se gana con el mejor modelo. Se gana con la cadena completa: investigación, chips, infraestructura cloud, software y hardware de distribución.

Google es la única compañía pública del mundo que combina los cinco eslabones bajo un mismo techo. “Entre las empresas públicas existentes, son los mejor posicionados, porque tienen más piezas que cualquier otro”, sintetiza Munster en Time.

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Esta enumeración es lectura mía. El resto del sector vende un eslabón cada uno. OpenAI vende modelo. Nvidia vende chips. Microsoft vende cloud y distribución empresarial. Google vende todo y, además, llega al usuario final sin intermediarios.

Por eso Pichai puede anunciar capex de hasta USD 175.000 millones para este año sin que el mercado se asuste. La inversión se amortiza dentro de su propia infraestructura.

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Investigación, chips, cloud, software y distribución: Google es la única compañía pública que mueve las cinco piezas del tablero de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo no contabilizado del dominio

La otra cara de esta historia es menos celebrada en Mountain View. Como apunta Time, la principal crítica que enfrenta hoy Pichai ya no es sobre su liderazgo, sino sobre si Google volvió a ser demasiado poderoso para el bien de la sociedad. La concentración de capacidades en una sola compañía abrió un debate que el mercado todavía no terminó de procesar.

Pichai propone una salida pragmática frente al regulador: desplegar gradual y corregir con feedback del mundo real. “Lo último que querés es no usar la tecnología, no ver estos comportamientos, y entonces de repente encontrarte con un modelo muy potente que te sorprende”, dijo.

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La frase suena razonable. Time la lee distinto: ese enfoque, escribe la revista, “convierte a los usuarios en conejillos de indias”.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, aparece en la portada de la revista TIME como figura clave en la reinvención de la tecnología y los negocios, destacando entre las 100 empresas más influyentes del mundo. (Portada Time )

Lo que muestra el caso Pichai

La lección no es que Google se reinventó. Es que nunca se durmió.

Pichai jugó a diez años mientras Wall Street miraba a tres trimestres. La paciencia estratégica, en una industria que celebra a los que rompen cosas rápido, resultó la ventaja competitiva más subestimada de la última década.

El propio Pichai lo resume así a Time: “Tengo mucha confianza en la gente y en su capacidad de usar la tecnología y adaptarse a ella. Vamos a necesitar marcos regulatorios como ninguno que hayamos tenido antes”.

La pregunta es quién los va a escribir.