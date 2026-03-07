La inteligencia artificial está cambiando el trabajo de los programadores: cada vez escriben menos código

Programadores ya no escriben código, ahora todo es realizado por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando rápidamente el trabajo de los ingenieros de software. En muchas empresas tecnológicas, los desarrolladores ya no escriben código de forma directa con la misma frecuencia que antes. En cambio, su trabajo se está desplazando hacia la supervisión de sistemas de IA que generan el software automáticamente a partir de instrucciones en lenguaje natural.

El cambio está ocurriendo a gran velocidad. En compañías tecnológicas y startups, los programadores dedican cada vez más tiempo a redactar especificaciones detalladas que describen qué debe hacer una aplicación, mientras que la inteligencia artificial se encarga de producir el código base. Después, los ingenieros revisan, corrigen y optimizan ese resultado.

Esta transformación está generando tanto entusiasmo como incertidumbre dentro del sector tecnológico. Por un lado, las herramientas de IA permiten desarrollar software con mayor rapidez y abordar proyectos más complejos. Por otro, algunos profesionales se preguntan cómo cambiará su rol en una industria donde el acto de programar —tradicionalmente el núcleo de la profesión— comienza a automatizarse.

Un ejemplo de esta nueva dinámica es el de Adam Janes, un ingeniero de software que actualmente dedica gran parte de su jornada a escribir instrucciones en inglés que describen las funciones que debe cumplir un programa. La inteligencia artificial genera el código a partir de esas indicaciones, y luego él se encarga de revisarlo y perfeccionarlo.

Según Janes, su trabajo no ha desaparecido, pero sí ha cambiado profundamente. En lugar de centrarse en escribir cada línea de código, ahora se enfoca en diseñar especificaciones precisas que permitan a la IA construir el software correctamente. Para él, el conocimiento técnico sigue siendo fundamental, aunque la “artesanía” de la programación se ha trasladado a otra etapa del proceso.

El fenómeno no se limita a casos individuales. En Spotify, por ejemplo, algunos de los principales desarrolladores han dejado de escribir código de manera directa durante meses. Según explicó Gustav Söderström, codirector ejecutivo de la compañía, los ingenieros suelen supervisar el trabajo de la inteligencia artificial mientras esta genera el código necesario para nuevas funciones.

Algunos programadores piensan en cuál será su rol de ahora en adelante si no pueden escribir código. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Söderström, se trata de un cambio estructural en la forma de desarrollar software. “Es un gran cambio. Es real y está ocurriendo rápidamente”, afirmó durante una conferencia sobre resultados financieros de la empresa.

La velocidad con la que la inteligencia artificial está transformando el sector también está teniendo consecuencias laborales. Algunas compañías han comenzado a ajustar sus plantillas tras adoptar herramientas automatizadas. La empresa tecnológica Block Inc., por ejemplo, anunció recientemente despidos que afectaron a más del 40 % de su plantilla, argumentando que los avances en eficiencia impulsados por la IA influyeron en la decisión.

Más allá del impacto laboral, muchos desarrolladores están experimentando una transformación en la forma en que perciben su profesión. Durante décadas, escribir código fue considerado una habilidad altamente especializada y una fuente de identidad profesional.

Tras la automatización de la programación, profesionales de ingenería han sido despedidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunos ingenieros, programar era comparable a una forma de artesanía digital. Annie Vella, desarrolladora y tecnóloga radicada en Nueva Zelanda, recuerda que comenzó a programar desde niña y que una de las mayores satisfacciones era ver cómo unas pocas líneas de instrucciones podían convertirse en algo que funcionaba en la pantalla.

Hoy, las herramientas de inteligencia artificial pueden generar grandes bloques de código en segundos, algo que antes requería horas de trabajo. Aunque esto puede aumentar la productividad, también modifica la experiencia emocional del trabajo.

Vella reconoce que la IA permite avanzar más rápido y resolver problemas más complejos. Sin embargo, también señala que la satisfacción de superar un error difícil o construir algo desde cero puede disminuir cuando gran parte del proceso está automatizado.

El psicólogo Mike Brooks explica que este tipo de cambio puede afectar la percepción de propósito en el trabajo. Según él, muchas personas encuentran sentido en superar desafíos difíciles. Cuando la tecnología elimina gran parte de esa fricción, la recompensa psicológica del logro puede disminuir.

Aun así, los expertos coinciden en que la demanda de desarrolladores no desaparecerá. Proyecciones del gobierno de Estados Unidos estiman que el empleo para desarrolladores de software, analistas de calidad y testers crecerá alrededor de un 15 % entre 2024 y 2034, una tasa superior al promedio de otras profesiones.

Lo que sí parece claro es que el rol del programador está evolucionando. En lugar de concentrarse exclusivamente en escribir código, los ingenieros cada vez participan más en la definición de problemas, el diseño de soluciones y la supervisión de sistemas de inteligencia artificial.