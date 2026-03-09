El dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg, predice el fin de los celulares: qué nuevo dispositivo los reemplazará

Durante el evento Meta Connect 2024, Zuckerberg sorprendió al público con una predicción contundente. (Reuters)

El avance vertiginoso de la tecnología ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, desde las cabinas telefónicas hasta los modernos smartphones. Ahora, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anticipa el inicio de una nueva era, en la que los teléfonos móviles dejarán paso a dispositivos de realidad aumentada que cambiarán por completo nuestra experiencia digital.

Zuckerberg y el futuro sin teléfonos: el auge de las gafas inteligentes

Durante el evento Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg sorprendió al público con una predicción contundente: los celulares desaparecerán y serán sustituidos por gafas de realidad aumentada.

Según el líder de Meta, los móviles han alcanzado su límite evolutivo, resultan poco prácticos para la interacción social y generan distracción constante. En contraste, las gafas inteligentes prometen integrarse de forma natural con el entorno, permitiendo abrir ventanas virtuales, proyectar pantallas en cualquier superficie y vivir experiencias visuales y auditivas completamente inmersivas.

Las gafas inteligentes no solo servirán para acceder a internet y redes sociales. REUTERS/Carlos Barria

Zuckerberg enfatizó: “Dentro de 10 años, muchas personas no llevarán teléfonos consigo. Usarán sus gafas para todo”. Las nuevas Meta Quest 3S, presentadas en el mismo evento, ilustran ese futuro, donde la realidad aumentada redefine la forma en que navegamos, trabajamos, estudiamos o nos entretenemos.

La interacción digital ya no estará limitada a una pequeña pantalla, sino que se expandirá a nuestro entorno cotidiano.

Gafas de realidad aumentada: el próximo centro de operaciones personal

Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción comienza a tomar forma concreta. Las gafas inteligentes no solo servirán para acceder a internet y redes sociales, sino que revolucionarán la comunicación, el trabajo colaborativo y el entretenimiento.

Mark Zuckerberg es un programador y empresario estadounidense, mundialmente conocido por ser el cofundador y CEO de Meta. REUTERS/Carlos Barria

Zuckerberg explicó que estos dispositivos permitirán desplegar varios monitores virtuales en una cafetería o jugar sobre cualquier superficie, haciendo que la experiencia digital sea mucho más intuitiva y envolvente.

La tecnología está finalmente madura para convertir las gafas inteligentes en el eje central de la vida digital. Este cambio, según Zuckerberg, será más rápido de lo que muchos imaginan.

Características del prototipo Orion, las gafas AR

El prototipo Orion representa la apuesta de Meta por una nueva generación de dispositivos personales, caracterizados por la libertad de movimiento, ausencia de cables y un amplio campo de visión que facilita la multitarea. Equipadas con un procesador diseñado a medida, estas gafas AR permiten ejecutar múltiples funciones en modo manos libres, ofreciendo una experiencia cómoda y natural.

El modo manos libres convierte a Orion en una herramienta versátil y cómoda para la interacción constante. (Meta)

Según Mark Zuckerberg, los teléfonos móviles suelen distraer y obstaculizar las interacciones personales. Con Orion, los usuarios podrán hacer llamadas, gestionar mensajes y coordinar tareas cotidianas sin dejar de prestar atención a su entorno.

El modo manos libres transforma las gafas en una herramienta versátil para la comunicación, permitiendo interactuar con personas a distancia como si estuvieran presentes.

La propuesta de realidad aumentada de Meta supera las posibilidades de los smartphones tradicionales. Orion integra asistentes de inteligencia artificial que responden en distintos contextos y formatos, eliminando la necesidad de consultar constantemente el móvil.

Imagen de archivo del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, durante la ceremonia de asunción del segundo mandato de Donald Trump como presidente. REUTERS/Evelyn Hockstein

Así, estas gafas inauguran una era donde la tecnología se integra de forma natural y continua en la vida diaria, conectando a las personas con el entorno digital sin interrupciones.

Gafas de realidad aumentada: qué son y cómo operan

Las gafas de realidad aumentada (AR) llevan la tecnología digital directamente al campo visual del usuario, fusionando lo real con lo virtual. A través de sensores, cámaras y pantallas o proyectores integrados, estos dispositivos proyectan información, gráficos o imágenes sobre el entorno físico que las personas ven en tiempo real.

A diferencia de la realidad virtual, que aísla al usuario en un mundo completamente digital, la realidad aumentada enriquece y complementa la percepción del espacio físico sin desconectarlo de la realidad.

Zuckerberg sostiene un par de gafas de realidad aumentada Orion en la conferencia Meta Connect, el 25 de septiembre de 2024, en Menlo Park, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Esto permite destacar objetos, ofrecer rutas, mostrar mensajes útiles o habilitar interacciones digitales mientras el usuario sigue moviéndose y actuando en el mundo real.

Hoy en día, las aplicaciones de las gafas AR son diversas: desde facilitar la formación y el aprendizaje, ayudar en diagnósticos médicos o tareas industriales, hasta crear experiencias de entretenimiento y colaboración más inmersivas. Así, la realidad aumentada transforma la forma en que accedemos a la información y cómo nos relacionamos con el entorno que nos rodea.